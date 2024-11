Homo sapiens suicidium

Où l ' on constate que l ' espèce humaine court très vite à sa propre disparition ...

" Nous naissons seuls / seules et nous mourons seuls / seules . Nous aurons passé nos vies à nous chercher nous-mêmes , chez les autres , et nous n ' aurons jamais trouvé que nous - mêmes .

L ' on ne peut jamais retrouver chez l ' autre , l ' équivalent de ce que l ' on est . C ' est Narcisse devant son miroir , qui ne voit jamais que son reflet , même avec les plus belles femmes du monde , à côté de lui , ou les plus beaux hommes du monde pour elle ... "

Henri Laborit ( biologiste des comportements , 1914 - 1995 , un passage à Radio Libertaire , en 1984 )

Ainsi , nous aurions en commun , 240 à 960 gènes , avec feu l ' homo sapiens neanderthalensis , lui qui jadis , fut si calomnié ...

Et au moins , homo sapiens neanderthalensis se sentait-il solidaire de sa tribu d ' une vingtaine de personnes . L ' entraide était le moteur de cet homme préhistorique .

Mais , attention , en préhistoire humaine , tout change très vite , en fonction des découvertes , et ce n ' est pas le préhistorien français Henry de Lumley - Woodyear né en 1934 à Marseille qui nous contredira sur ce point ...

Aujourd'hui nous ne sommes même plus capables de la moindre entraide et de la moindre solidarité , ou si peu , nous les homo sapiens sapiens .

Et de toutes façons , les gènes ne sont guère importants , en ce qui concerne l ' apprentissage des techniques et du savoir - faire ...Et quand l ' on regarde le documentaire d ' Erik Gandini " Vidéocratie " , sur la vie médiatique en Italie , et la berlusconisation de la vie politique dans le monde , l ' on se dit que " l ' humain " devient de plus en plus inhumain .

Et l ' on comprend d ' autant mieux que le spectaculaire intégré soit apparu d ' abord en Italie , dès le début des années 1980 , où tout semblait effectivement s ' y prêter .

Puis , ayant été un laboratoire même pas clandestin , ce spectaculaire intégré a pu par la suite , s ' expandre sur toute la surface du globe de la médiatisation .

Ce sont maintenant des techniques éprouvées dont ne pourrait plus se passer la société spectaculaire marchande techno-industrielle . Le média est devenu un proxénète et beaucoup de jeunes et jolies femmes , aspirent à en devenir les prostituées . Un mariage douteux qui est en fait une prostitution légalisée .

" Finalement , tout ce qui peut arriver sur la planète est " naturel " , toutes les formes de sexualité , par exemple , excepté le meurtre de l ' autre . "

Henri Laborit , ( biologiste des comportements , 1914 - 1995 , un passage à Radio Libertaire en 1984 )

Jamais cette bourgeoisie du divertissement , ou divertissement de la bourgeoisie , ( voir mon article " Précis des 64 bourgeoisies " ) , ne voudra abandonner ses mirages et ses paillettes dorées .

Elle préférera couler avec son navire illusionniste , plutôt que renoncer à ses privilèges . Les bourgeoisies ne sont pas partageuses .

Et cela n ' est pas avec des fleurs , qu ' on lui fera entendre raison .

Mais les bourgeoisies le savent , et c ' est pour cela , qu ' elles peuvent toujours se régénérer , en repartant sur des bases moins oligarchiques , pour mieux se reconstituer ploutocratiquement , une fois l ' agitation des masses laborieuse , calmée .

Les bourgeoisies sont maîtresses de la fausse contestation , qui ne sont que les contestations fausses des bourgeoisies . Et toutes les bourgeoisies sont partie intégrante de la société spectaculaire marchande techno-industrielle .

Ainsi , quand par exemple , le CCI ( courant communiste international , gauche communiste ) , affirme que la CNT / F rue des vignoles est réformiste et réactionnaire , beaucoup vont s ' indigner et trouver cela outrancier ...

Cependant , ce syndicat anarcho-syndicaliste ou prétendu tel , a effectivement une tendance réformiste en son sein , et il le sait .

Car , il s ' agit là de l ' écueil auquel se confronte toute organisation groupusculaire et de toute obédience politique ou autre , qui tend à vouloir devenir beaucoup plus importante . Et nous savons tous et toutes , ce qu ' il advint de la grenouille , qui voulut devenir boeuf ...

Ce qui explique aussi que la CNT / AIT beaucoup plus confidentielle , soit restée beaucoup plus proche des bases historiques de l ' anarchosyndicalisme . Et s ' il y a une gauche communiste , c ' est qu ' il existe aussi une droite communiste ...

" Un puète c ' est la poésie du pauvre , un peuète , tout le monde peut le faire , un pouète , c ' est la poésie qui agace , qui gratte , qui démange , un puète , un peuète , un pouète est un simplet . "

Patrice Faubert ( paraphysicien , pouète , peuète , puète , né le 5 - 1 - 1951 à La Courneuve , 93 )

Ce qui est absolument extraordinaire , c ' est que le capitalisme sait faire croire aux gens que ce système leur permet de se différencier . Alors qu ' ils / elles ne sont qu ' une collection de semblables . Les mêmes têtes haineuses ou indifférentes , les mêmes voitures , les mêmes habits , les mêmes " vies " ; les vieux et vieilles ( comme moi ) , étant quand à eux / elles devenus / devenues invisibles , trop vieux et vieilles pour être regardés / regardées ...

Et tout ce beau monde , se jalouse , alors que tout est absolument détestable et laid dans le capitalisme d ' Etat ou privé .

La mafia russe , est le visage réel du capitalisme , où les hommes sanguinaires deviennent des hommes d ' affaires . Et les hommes d ' affaires deviennent aussi , des hommes sanguinaires , en cas de besoin . Leurs amis sont dans le monde politique et les médias . Et la plupart des gens , ont pour principale source d ' information , la télévision ou la radio .

Et il est assez facile de mettre ce que l ' on veut dans la tête de la plupart des gens .

Berlusconi l ' a magistralement compris en Italie , le berceau du spectaculaire intégré .

C ' est en Italie où l ' on comprend le mieux , comment ont pu faire alliance , le spectaculaire concentré et le spectaculaire diffus .

Berlusconi et ses conseillers , mercenaires du capital , ont su faire cette osmose , et ce dans les faits .

Et où l ' on voit cette sainte famille , politiciens / politiciennes , mafieux / mafieuses , vedettes du cinéma et du sport , vedettes de la télévision , s ' embrasser à pleine bouche .

Aucune fausse pudeur n ' est plus de mise . Et ce sont ces gens-là , qui formatent les cerveaux .

Ils / elles ont tous les pouvoirs sur le vivant .

" Vous aussi , en tant que médecin , vous ressentez ce mépris général ... "

Albert Jacquard ( né en 1925 , généticien des populations , un passage à Radio Libertaire )

Mais ces gens-là sont la mort et la souffrance .Et l ' on se demande s ' il ne faudra pas les renverser avec grande violence , et ce sans aucun quartier , mais en évitant impérativement de refaire très vite les mêmes choses qu ' eux / elles .

L ' anti-autorité arrange bien les affaires des bourgeoisies , car elles pensent à tort ou à raison , que ce n ' est pas l ' anti-autorité , qu ' elles craignent ou redoutent , car ce n ' est pas l ' anti-autorité qui pourra les renverser et surtout les renverser sans prendre leurs places...

Pour renverser l ' autorité , faut-il être anti-autoritaire ?

Peut-on renverser l ' autorité par la non autorité?

La non autorité qui renverse l ' autorité devient - elle à son tour autoritaire ? ou alors les groupuscules anti-autoritaires ne sont - ils pas comme des sectes qui tentent de vivre l ' anti - autorité entre anti - autoritaires ?

Mais qui savent qu ' ils / elles ne pourront que se fracasser contre le mur de toute autorité politique ? l ' on en sort pas ... n ' est - ce - pas?

Et les diverses bourgeoisies ne croient avoir aucun intérêt immédiat ou même lointain , à concevoir un mode d ' enseignement qui ne repose plus sur une autorité formelle ou informelle .

Pourtant , l ' espèce humaine est condamnée à disparaître bientôt en tant qu ' espèce , si elle ne change pas radicalement de moteur , mais peut-être préférera t - elle disparaître , considérant comme certains crétins et certaines crétines que son genre de " vie" n ' est pas négociable . Que tout le monde crève , mais ce sans aucun partage des richesses , tel est la devise des bourgeoisies au service du capital .

Et nous sommes tous et toutes , puisque nous " vivons " dedans , des " capitalistes " . Moi , toi , lui , eux , elles ...

" Je n ' ai pas été scout , mais si Laborit dit que j ' ai un côté Boy Scout comme Jacquard , c ' est que cela doit être vrai .Encore que je préfère le terme défenseur de la vérité à Boy Scout , mais... "

Léon Schwartzenberg ( cancérologue , 1923 - 2003 , passage à Radio Libertaire )

Et oui , Radio Libertaire aime les notoriétés , même si ce sont des notoriétés contestataires , mais pourquoi pas des libertaires hommes ou femmes de la rue ? Donc , peut - on ralentir un bolide rempli d ' explosifs , et qui fonce à 200 à l ' heure dans un mur ? ce bolide , c ' est l ' économie devenue folle .

Sachant que le bolide en question à été programmé justement et inévitablement à entrer en collision tôt ou tard , avec ce mur ? Nous vivons l ' ère d ' homo sapiens suicidium , et nous arrivons peut - être à la fin de l ' aventure humaine qui aurait pu , malgré tout ; et sous d ' autres auspices , se poursuivre et être fort belle .

Nous n ' avions plus , de toutes façons , dans nos coeurs , que de l ' argent et de la jalousie mal placée , personne n ' étant jalousable , tout le monde étant dans la même non vie , une non vie pauvre ou une non vie riche , c ' est tout ; une mauvaise odeur enveloppée d ' or , ou une mauvaise odeur non enveloppée , c ' est la seule différence ... et c ' est pour ce rien , que nous nous faisions la guerre ... tout est dit !

Ne soyons jaloux / jalouses de rien , car rien n ' en vaut la peine , encore moins aujourd'hui qu ' hier ... et si nous devions renverser la tyrannie spectaculaire marchande techno-industrielle , il nous faudrait bien le faire , car aucune tyrannie ne se renverse à moitié . Une tyrannie renversée l ' est définitivement ou ne l ' a jamais été . La bourgeoisie française de droite est si apeurée qu ' elle est prête à tomber dans les bras de la bourgeoisie française d ' extrême droite , à bras ouverts .

La France est un pays où il y a toujours eu une forte tradition populaire de fascisme , de xénophobie , de racisme primaire , un peuple fort peu accueillant et hospitalier .

Tous les fascistes et droitistes du monde pourraient demander asile politique à la France .

Et même l ' un de leurs rares hommes politiques de gauche bourgeoise , qui réussit à se faire élire président de la " République " française , en divisant les droites bourgeoises , un certain François Mitterand ( 1916 - 1996 ) , fut en fait un maurrassien de la gauche bourgeoise , et donc , de ce fait , un véritable et très habile homme de la droite bourgeoise .

Et la police est en France et ailleurs dans le monde , comme dans l ' armée , un paradis pour tous les fascistes et droitistes , qui sont désormais assurés de l ' impunité de leurs actes , aussi inhumains soient - ils ... et l ' entrisme de ces messieurs est assez évident . Mais , l ' on ne peut heureusement pas généraliser totalement , et cela doit être difficile à vivre pour les policiers , policières et militaires qui ne sont pas fascistes ou droitistes .

La bourgeoisie de gauche et même d ' extrême gauche est aussi présente ( de manière fort discrète ) , dans les forces policières et militaires ... et les forces de la répression et de l ' oppression , sont le plus souvent issues des classes populaires ou moyennes , des pauvres surtout donc , que les bourgeoisies dominantes au pouvoir , savent utiliser pour défendre leurs nombreuses propriétés et aussi leurs nombreux privilèges .

Et la plupart de ceux et celles issus des classes sociales riches deviendront quand à eux et elles , avocats d ' affaires , procureurs , commissaires de police , juges , avocats généraux , ou autres , et ce au service des puissants . Les bourgeoisies savent défendre leurs intérêts . Et elles peuvent mordre jusqu ' au sang .Et décidément , il n ' y a aucune justice nulle part , et contrairement aux films dits populaires , à la fin , ce sont toujours les méchants qui gagnent .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Where we see that the human species is running very quickly to its own disappearance ...

"We are born alone and we die alone. We will have spent our lives looking for ourselves, in others, and we will never have found anything but ourselves.

We can never find in others the equivalent of what we are. It is Narcissus in front of his mirror, who never sees anything but his reflection, even with the most beautiful women in the world next to him, or the most handsome men in the world for her ... "

Henri Laborit (behavioral biologist, 1914 - 1995, an appearance on Radio Libertaire in 1984)

Thus, we would have in common, 240 to 960 genes, with the late homo sapiens neanderthalensis, he who formerly, was so slandered ...

And at least, homo sapiens neanderthalensis felt solidarity with his tribe of about twenty people. Mutual aid was the driving force of this prehistoric man.

But, be careful, in human prehistory, everything changes very quickly, according to discoveries, and it is not the French prehistorian Henry de Lumley-Woodyear born in 1934 in Marseille who will contradict us on this point ...

Today we are not even capable of the slightest mutual aid and the slightest solidarity, or so little, we homo sapiens sapiens.

And in any case, genes are not very important, as far as learning techniques and know-how is concerned... And when we watch Erik Gandini's documentary "Videocracy", on media life in Italy, and the Berlusconization of political life in the world, we say to ourselves that "humans" are becoming more and more inhuman.

And we understand all the better that the integrated spectacular first appeared in Italy, at the beginning of the 1980s, where everything seemed to lend itself to it.

Then, having been a laboratory that was not even clandestine, this integrated spectacular was subsequently able to expand over the entire surface of the globe of mediatization.

These are now proven techniques that the techno-industrial commercial spectacular society could no longer do without. The media has become a pimp and many young and pretty women aspire to become its prostitutes. A dubious marriage that is in fact legalized prostitution.

"Ultimately, everything that can happen on the planet is "natural", all forms of sexuality, for example, except the murder of the other."

Henri Laborit, (behavioral biologist, 1914 - 1995, a passage on Radio Libertaire in 1984)

Never will this bourgeoisie of entertainment, or entertainment of the bourgeoisie, (see my article "Précis des 64 bourgeoisies"), want to abandon its mirages and its golden glitter.

It will prefer to sink with its illusionist ship, rather than give up its privileges. The bourgeoisies are not sharing.

And it is not with flowers, that we will make it listen to reason.

But the bourgeoisies know it, and it is for this reason, that they can always regenerate themselves, by starting again on less oligarchic bases, to better reconstitute themselves plutocratically, once the agitation of the working masses, calmed.

The bourgeoisies are masters of false protest, which are only the false protests of the bourgeoisies. And all the bourgeoisies are an integral part of the techno-industrial commercial spectacular society.

So, when for example, the ICC (International Communist Current, Communist Left), claims that the CNT/F rue des Vignoles is reformist and reactionary, many will be indignant and find this outrageous...

However, this anarcho-syndicalist union or so-called one, does indeed have a reformist tendency within it, and it knows it.

Because this is the pitfall that confronts any groupuscule organization and any political or other obedience, which tends to want to become much more important. And we all know what happened to the frog, who wanted to become an ox...

Which also explains why the CNT/AIT, much more confidential, has remained much closer to the historical bases of anarcho-syndicalism. And if there is a communist left, it is because there is also a communist right ...

"A puète is the poetry of the poor, a peuète, everyone can do it, a pouète, it is the poetry that annoys, that scratches, that itches, a puète, a peuète, a pouète is a simpleton. "

Patrice Faubert (paraphysicist, pouète, peuète, puète, born on 5 - 1 - 1951 in La Courneuve, 93)

What is absolutely extraordinary is that capitalism knows how to make people believe that this system allows them to differentiate themselves. While they are only a collection of similar people. The same hateful or indifferent heads, the same cars, the same clothes, the same "lives"; the old men and women (like me), having become invisible, too old to be looked at...

And all these beautiful people are jealous of each other, while everything is absolutely detestable and ugly in state or private capitalism.

The Russian mafia is the real face of capitalism, where bloodthirsty men become businessmen. And businessmen also become bloodthirsty men, when needed. Their friends are in the political world and the media. And most people have television or radio as their main source of information.

And it is quite easy to put what you want in the heads of most people.

Berlusconi understood this masterfully in Italy, the cradle of the integrated spectacular.

It is in Italy where we understand best how the concentrated spectacular and the diffuse spectacular were able to form an alliance.

Berlusconi and his advisors, mercenaries of capital, have known how to make this osmosis, and this in the facts.

And where we see this holy family, politicians, mafiosi, movie and sports stars, television stars, kissing each other on the mouth.

No false modesty is any longer appropriate. And these are the people who format the brains.

They have all the power over the living.

"You too, as a doctor, feel this general contempt..."

Albert Jacquard (born in 1925, population geneticist, a passage on Radio Libertaire)

But these people are death and suffering. And we wonder if we will not have to overthrow them with great violence, and this without any quarter, but by imperatively avoiding very quickly doing the same things as them.

Anti-authority suits the affairs of the bourgeoisies well, because they think rightly or wrongly, that it is not anti-authority, that they fear or dread, because it is not anti-authority that will be able to overthrow them and especially overthrow them without taking their place...

To overthrow authority, must one be anti-authoritarian?

Can authority be overthrown by non-authority?

Does the non-authority that overthrows authority become authoritarian in turn? Or are not the anti-authoritarian groups like sects that try to live anti-authority among anti-authoritarians?

But who knows that they will only be able to crash against the wall of all political authority? We can't get out of it... right?

And the various bourgeoisies do not believe they have any immediate or even distant interest in designing a mode of education that no longer relies on formal or informal authority.

However, the human species is doomed to disappear soon as a species, if it does not radically change its engine, but perhaps it will prefer to disappear, considering like certain idiots that its kind of "life" is not negotiable. Let everyone die, but without any sharing of wealth, such is the motto of the bourgeoisies in the service of capital.

And we are all, since we "live" in it, "capitalists". Me, you, him, them, them ...

"I was not a scout, but if Laborit says that I have a Boy Scout side like Jacquard, it must be true. Although I prefer the term defender of the truth to Boy Scout, but..."

Léon Schwartzenberg (cancer specialist, 1923 - 2003, appearance on Radio Libertaire)

And yes, Radio Libertaire likes notoriety, even if it is protest notoriety, but why not libertarian men or women of the street? So, can we slow down a racing car filled with explosives, and which is hurtling at 200 an hour into a wall? This racing car is the economy gone mad.

Knowing that the racing car in question was precisely and inevitably programmed to collide sooner or later, with this wall? We live in the era of homo sapiens suicidium, and we are perhaps arriving at the end of the human adventure which could have, despite everything; and under other auspices, continued and been very beautiful.

We had nothing left in our hearts, anyway, but money and misplaced jealousy, no one being jealous, everyone being in the same non-life, a poor non-life or a rich non-life, that's all; a bad smell wrapped in gold, or a bad smell not wrapped, that's the only difference... and it's for this nothing that we were at war... that says it all!

Let's not be jealous of anything, because nothing is worth it, even less today than yesterday... and if we had to overthrow the spectacular techno-industrial merchant tyranny, we would have to do it, because no tyranny is overthrown halfway. A tyranny that is overthrown is definitely overthrown or never has been. The French right-wing bourgeoisie is so frightened that it is ready to fall into the arms of the French far-right bourgeoisie, with open arms.

France is a country where there has always been a strong popular tradition of fascism, xenophobia, primary racism, a very unwelcoming and unhospitable people.

All the fascists and right-wingers in the world could ask for political asylum in France.

And even one of their rare bourgeois left-wing politicians, who managed to get himself elected president of the French "Republic", by dividing the bourgeois right, a certain François Mitterand (1916-1996), was in fact a Maurrassian of the bourgeois left, and therefore, by this fact, a true and very skillful man of the bourgeois right.

And the police are in France and elsewhere in the world, as in the army, a paradise for all fascists and right-wingers, who are now assured of impunity for their acts, however inhumane they may be ... and the infiltration of these gentlemen is quite obvious. But, fortunately, we cannot generalize completely, and it must be difficult to live with for police officers, policewomen and soldiers who are not fascists or right-wingers.

The left-wing and even far-left bourgeoisie is also present (in a very discreet way), in the police and military forces ... and the forces of repression and oppression, most often come from the working or middle classes, especially the poor, that the dominant bourgeoisies in power, know how to use to defend their many properties and also their many privileges.

And most of those from the rich social classes will become business lawyers, prosecutors, police commissioners, judges, attorneys general, or others, and this in the service of the powerful. The bourgeoisies know how to defend their interests. And they can bite until they bleed. And definitely, there is no justice anywhere, and contrary to so-called popular films, in the end, it is always the bad guys who win.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )