Moi que personne ne lit

Moi que personne ne dit

Et c'est bien normal

Et ce n'est pas mal

Car tout ce qui m'intéresse

Ne vous intéresse pas

Et tout ce qui vous intéresse

Ne m'intéresse pas

Vous aimez qu'on vous baratine

Vous aimez qu'on vous embobine

Tous ces bandits électoraux

Vous les aimez, ces gigolos

Et à propos des farces électorales

Savez-vous que la première femme

Ministre d'Espagne et d'Europe occidentale

Fut l 'anarchosyndicaliste Federica Montseny ?

Née en 1905, morte en 1994

Elle fut ministre de la santé

Entre 1936 et 1937, lors de la deuxième République espagnole

Et moi que personne ne lit

Je puis dire, justement, mon esprit

Car, tout ce qui m'intéresse, ne vous intéresse pas

Car, tout ce qui vous intéresse, ne m'intéresse pas

Vous voterez pour des gigolos

Vous voterez pour des rigolos

Que vous entretenez

Que vous admirez

Vous en êtes les souteneurs

Vous en êtes les menteurs

Ce sont vos gigolos

Ce sont vos rigolos

Ils vous montrent leurs biscotos

Ils font les beaux

Il y a des hommes, il y a des femmes

La recherche de dominance est leur âme

Vous aimez vos bourreaux

C'est certifié halal

C'est la farce électorale

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Me that no one reads

Me that no one says

And that's quite normal

And that's not bad

Because everything that interests me

Doesn't interest you

And everything that interests you

Doesn't interest me

You like being bamboozled

You like being bamboozled

All those electoral bandits

You like them, those gigolos

And about electoral farces

Do you know that the first woman

Minister of Spain and Western Europe

Was the anarcho-syndicalist Federica Montseny?

Born in 1905, died in 1994

She was Minister of Health

Between 1936 and 1937, during the Second Spanish Republic

And me, whom no one reads

I can say, precisely, my mind

Because, everything that interests me, does not interest you

Because, everything that interests you, does not interest me

You will vote for gigolos

You will vote for jokers

That you support

That you admire

You are their pimps

You are their liars

They are your gigolos

They are your jokers

They show you their biceps

They act handsome

There are men, there are women

The search for dominance is their soul

You love your tormentors

It is certified halal

It is the electoral farce

Patrice Faubert ( 2012 ) poet, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)