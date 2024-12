De la couillonnade, vigie catastrophisée

Spéculation

Distribution

Alimentation

En fait comme tout est spéculé

Pas de quoi s'étonner

Si en France, 49 ans, la vie en probabilité

De moyenne, plus de deux décès par journée

Pour une personne à la rue et non domiciliée

Sans cela, plusieurs planètes, de quoi alimenter

Toutes les céréales comme le blé

Si tout n'était pas boursé ou guerrier

98 pour cent

Sur toute une fictionnalité argentifère

Deux pour cent de la réalité argentifère

Et le tout en symbolisation aurifère

Quand TOUT est du capitalisé

Tout dessus y est absolument calculé

Aucune vraie coopération

Ce à l'échelle des nations

Pas comme l'interspécifique coopération

Pieuvres et poissons

Dauphins et baleines

Rougets et méduses

Et chez d'autres espèces en cooptation

Certes

Le moteur de l'évolution

Il n'y aurait plus aucune espèce, sinon

Comme des forêts et arbres, plantes, et sans tension

De l'entraide, du partage, merci ô champignons

De tout un commensalisme avec ou sans migration

Mais chez l'espèce humaine, toujours de l'immigration

Fuir la guerre, la tyrannie, l'obscurantisme des religions

Tout perdre, sa maison, sa famille, ses relations

Au risque de se noyer, payer sa fortune, sur une frêle embarcation !

Pour un ailleurs

Qui sera moins pire mais pas meilleur

Nonobstant que

Un microbiote d'un être humain

C'est cent mille milliards de bactéries

Pour le moins

Car

Des microbes aux étoiles

Chaque spécialiste y tisse sa toile

Du cent milliards de neurones de jadis

Aux 85 milliards de nos jours

Toujours, forcément, de la remise à jour

L'on a jamais

Et à quelques milliards, près, de ce fait

C'est un peu comme pour les sondages

C'est toujours à la louche, en rodage

Et l'on s'y trompe, évidemment, toujours

Cela dit

Se faire traiter de microbe

Et, vu leur nombre, c'est assez flatteur

Quand cela se voudrait moqueur

Cependant que

Les enfants fermiers sont en santé bien meilleure

Que les enfants non-fermiers

Qui ont de l'asthme ou diverses allergies

Ce qui encore, l'intuition, souvent en science, contredit

Comme le fait de trop se laver

Ce qui n'est pas si bénéfique pour la santé

Petit panel de tout ce qui contredit la prétendue réalité

Quand l'on a pas à y penser

Ainsi, sept-cents-millions de personnes sans électricité

Et ce dans le monde entier !

Plusieurs siècles mélangés sur la Terre

Comme si, partout, cela n'était pas la même ère

Quand finalement, TOUT nous a intoxiqué

Le vrai, le faux

Le vrai du faux

Le faux du vrai

Les mots, les informations, les expérimentations

Propres à chaque expérience à laquelle elle est reliée

Ainsi des 52000 espèces d'araignées

250 espèces, parfois dangereuses pouvant s'avérer

1750 espèces en France sont recensées

Toujours environ, comme son tout et son entier

Son moins, son plus, l'on peut seulement l'évaluer

Avec aussi du revu et du corrigé

Du portrait-robot et de sa faisabilité

Avec seulement cinq pour cent d'efficacité

Et plus aucune vraie vigie

Qu'elle soit fausse ou vraie

Pour nous effrayer vraiment de futurs lapillis

Tout étant punchline

Le monde entier, faut monter sur son ring

Tout y est géronte

De la couillonnade et sans honte

Cela n'est même plus de la paranoïa

Quand tout se défie de tout, voilà

Chacune, chacun, dans son actorat

Chacun, chacune, y devenant son lectorat

Chacun et chacune y ayant son doctorat

Du parangon de fausse vertu et de vrai stupre

La bourrasque de l'émoustillant s'y égrenant

Le pire des virus étant tout gouvernement

Et des laboratoires, des virus, s'échappant

Pas si rare, ainsi de la " la grippe russe "

En 1977, elle fit 700.000 décès

Mais qui encore le sait ?

C'est moins glamour que les boucs émissaires

Du chien viverrin, du pangolin, chauves-souris

Et autres bêtes que l'on maudit

Etc. Et autre récent inventaire !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Speculation

Distribution

Food

In fact, as everything is speculated

Nothing to be surprised about

If in France, 49 years, life in probability

On average, more than two deaths per day

For a person on the street and not domiciled

Without that, several planets, enough to feed

All cereals like wheat

If everything was not stock market or warlike

98 percent

On a whole silver fictionality

Two percent of silver reality

And all in gold symbolization

When EVERYTHING is capitalized

Everything above is absolutely calculated

No real cooperation

This on the scale of nations

Not like interspecific cooperation

Octopuses and fish

Dolphins and whales

Red mullets and jellyfish

And in other species in co-optation

Certainly

The engine of evolution

There would be no more species, otherwise

Like forests and trees, plants, and without tension

Mutual aid, sharing, thank you oh mushrooms

A whole commensalism with or without migration

But in the human species, always immigration

Fleeing war, tyranny, the obscurantism of religions

Losing everything, one's home, one's family, one's relationships

At the risk of drowning, paying one's fortune, on a frail boat!

For somewhere else

Which will be less worse but not better

Notwithstanding that

A human microbiota

It's a hundred thousand billion bacteria

At the very least

Because

From microbes to stars

Each specialist weaves his web

From the hundred billion neurons of yesteryear

To the 85 billion of our days

Always, inevitably, updating

We have never

And to within a few billion, therefore

It's a bit like polls

It's always rough, in testing

And we're obviously always wrong

That said

Being called a microbe

And, given their number, it's quite flattering

When it's meant to be mocking

However

Farm children are in much better health

Than non-farmer children

Who have asthma or various allergies

Which again, intuition, often in science, contradicts

Like washing too much

Which is not so beneficial for health

A small panel of everything that contradicts the so-called reality

When we don't have to think about it

Thus, seven hundred million people without electricity

And this in the whole world!

Several centuries mixed on Earth

As if, everywhere, it was not the same era

When finally, EVERYTHING has intoxicated us

The true, the false

The true of the false

The false of the true

Words, information, experiments

Specific to each experiment to which it is linked

Thus of the 52,000 species of spiders

250 species, sometimes dangerous which can turn out to be

1750 species in France are listed

Always approximately, like its whole and its entire

Its minus, its plus, we can only evaluate it

With also reviewed and corrected

A composite portrait and its feasibility

With only five percent efficiency

And no more real lookout

Whether it is false or true

To really scare us of future lapillis

Everything being a punchline

The whole world, you have to get into its ring

Everything is geronte

Nonsense and without shame

It is not even paranoia

When everything distrusts everything, here it is

Each, each, in his actorship

Each, each, becoming his readership

Each and each having his doctorate there

Of the paragon of false virtue and true debauchery

The squall of the titillating is scattered there

The worst of viruses being all government

And laboratories, viruses, escaping

Not so rare, like the "Russian flu"

In 1977, it caused 700,000 deaths

But who still knows it?

It is less glamorous than the scapegoats

Of the raccoon dog, the pangolin, bats

And other beasts that we curse

Etc. And another recent inventory!

Patrice Faubert (2024) stinker, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )