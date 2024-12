Paraphysique des spin doctors

Rien

Ne vaut de se promener

Car il y souffle un vent de liberté

Dans une manifestation anarchiste

Malgré les provocations policières et fascistes

Là seulement est la fraternité

Par le capital et l'Etat, le monde est infecté

Il est donc bon de protester !

Cela est de tous lieux

Cela est de tous temps

Partout c'est le même feu

Tout est dément là où est l'argent

Cela n'est jamais d'hier

Ici ou là, quelques spasmes révolutionnaires

Un peu comme le jeu de tarot

Dès le quinzième siècle, il faut bien se distraire

Tarot princier ou tarot populaire

Il sait faire le faraud

Au dix-huitième siècle, tarot de Marseille

Son origine du tout pareil

Feu ( 1444 ou 1445- 1510 ) Botticelli, peintre italien

Feu ( 1433-1499 ) Marsile Ficin, philosophe italien

Furent du tarot parmi les principaux parrains

Les atouts sont leur domaine

C'est la course qu'ils mènent

Un air de renaissance

Pour de nouvelles stances

Mais tout a toujours été là

Tout s'affine davantage, voilà !

Comme le christianisme primitif

Qui fut adepte de végétarisme

Sans que cela fut comme un récif

Dès l'antiquité et avant, sans aucun sophisme

Mais toujours

Le flux et le reflux, éternel retour

Le présent au passé

Le passé au présent, tout est connecté

Comme la Rome de l'antiquité

Avec latrines et un million de gens

La densité y était infernale, c'était affolant

Des cadavres mangés par les chiens

60.000 décès par an, au moins

Mais cette cité ne fit pas le lien

De l'assainissement pour contrer la maladie

Des excréments, des virus, des bactéries

Comme dans certains pays

Encore même aujourd'hui

Et 50.000 kg de fèces par jour

Pas de papier toilette, de l'anus et de son pourtour

La fosse d'aisance c'était le démon

Mauvaises odeurs confondues avec la contagion

L'ignorance de l'artefact

L'artefact de l'ignorance

C'est ce qui fait toute intolérance

Un peu comme à Bletchley Park

Avec un personnel de marque

Milliers d'employés, il fallait décrypter

Les codes allemands, il fallait casser

Comme la machine Enigma des nazis

Au fonctionnement difficilement compris

Par feu ( 1912-1954 ) le marathonien mathématicien Alan Turing

Et feu ( 1905-1998 ) l'ingénieur Thomas Flowers, dring dring

Et tous deux tinrent meeting

Des tas de milliards de combinaisons possibles

Mais aux pères de l'informatique, rien d'impossible

Tous les deux furent oubliés

Tous les deux furent moqués

Et l'un d'eux, homosexuel, fut chimiquement castré

Une ingratitude parfaitement inadmissible

Ou sur le très tard, encore plus risible !

Mais déjà dans les années 1940

Propagande information

Propagande désinformation

Information de la désinformation

Désinformation de l'information

Où le faux est comme vrai

Où le vrai est comme faux

Et où tout est top secret

Et où personne ne sait

De nos jours

Le secret n'est plus un secret

C'est justement cela le secret

Chaque pays le sait

Chaque pays le fait

Le secret n'est plus vraiment secret

Mais seul le secret le sait

Ou alors des secrets de Polichinelle

Devinés par toi, moi, eux, ils, elles

Car tout s'explique

A tout, une marque de fabrique

D'accord, je comprends

Je n'avais pas songé à cela, simplement

Et pas de feu ( 1853-1890 ) Vincent van Gogh

Si le premier Vincent van Gogh

N'était pas mort-né

Dans la douleur, les parents voulurent le remplacer

Et tant d'histoires similaires qui nous sont cachées

Et qui beaucoup de choses permettraient d'élucider

Car pour les autres

Dont nous sommes les apôtres

Nous sommes les autres

Nous sommes les gens, cela abonde

Des autres, nous sommes les autres

Mais alors, qui sont les autres ?

Comme être l'autre en France

Ce pays du retard et de la carence

C'est en y marchant

C'est en le traversant

Que le constat se fait, un pays peu accueillant

Surtout en Haute-Savoie

Ou dans le Sud-Est, comme une loi

Le pays des droites

Le pays de la pensée étroite

Surtout pour les étrangers

Racistes, fascistes, veulent les chasser

Ou alors il faut bien penser

Pour le " Front National " il faut voter

Pourtant au pouvoir, déjà sont leurs idées

Comme tout grandit

Sur les débris et déchets des villes

Tout se transforme, rien n'est vil

Il en va ainsi, aussi, pour le bien, pour le mal

Pour l'Histoire politique et sociale

Les poubelles de l'Histoire

Celles qu'on veut ne pas croire

Poubelles où il y a peu de rebelles

Où c'est toujours le bas de l'échelle

A qui l'Histoire cherche la querelle

La marchandise cache l'acrophobie

Car la marchandise c'est un grand vide

Des suicides, accidents, misères, elle est avide

Et pourtant jamais ce n'est le bide

Il faudrait nettoyer nos têtes

De toutes les bêtises qui nous hébètent

Comme le nettoyage des rues

Sur des ordures, tout construit, fut

Nous marchons et nous vivons

Sur des déchets et ordures, inévitable continuation

Sans compter

Dans les mers et dans les océans, tout ce qui a été jeté !

Le capital

Est une stratégie de communication

Qui est aussi la communication de la stratégie

Le capital

Est un trafic d'influence

Qui est aussi l'influence du trafic

Spin doctors, mercenaires du capital

Vendre des guerres, des opinions, faire du fric

Ce sont finalement des publicitaires

Stipendiés à tous les groupes réactionnaires

Guerres des images, images des guerres

Agents d'influence

Influence des agents

Auprès des femmes et hommes politiques, des présidents

Où tout est interchangeable et polyvalent

Comme de la fausse spontanéité

Où de A à Z tout est contrôlé

Où de A à Z tout est manipulé

Pour les tyrans, l'esclave salarié doit voter

En France et dans tous les autres pays

Il en va plus que jamais ainsi

Pendez-les haut et court

Toute cette infamie, toute cette cour

A la conscience, cela vient à l'esprit

Bas cette vermine et vive l'anarchie !

Tout est devenu comme à New York, dans le passé

A une époque où le crime organisé

A la police était étroitement associé

Comme l'idiotie raciale alors que l'économie ne peut s'en passer

Des vrais bâtisseurs que sont les travailleurs étrangers

Si mal payés et rarement de vrais retraités

Ainsi en 1973, 1.800.000 travailleurs étrangers

A la construction de la France ont participé

Comme les chibanis, mais en géographie

Aucune nationalité, aucun pays

Et des étrangers par rapport à quoi et à qui

Être étranger ne veut rien dire en anarchie !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Nothing

Is worth taking a walk

Because there is a wind of freedom blowing

In an anarchist demonstration

Despite police and fascist provocations

Only there is fraternity

By capital and the State, the world is infected

So it is good to protest!

This is everywhere

This is always the same fire

Everywhere is crazy where there is money

This is never yesterday

Here or there, a few revolutionary spasms

A bit like the game of tarot

From the fifteenth century, you have to have fun

Princely tarot or popular tarot

He knows how to show off

In the eighteenth century, tarot of Marseille

Its origin is all the same

Fire (1444 or 1445-1510) Botticelli, Italian painter

Fire (1433-1499) Marsilio Ficino, Italian philosopher

Were among the main godfathers of tarot

The trumps are their domain

This is the race they lead

A touch of renaissance

For new stanzas

But everything has always been there

Everything is refined more, that's it!

Like early Christianity

Which was a follower of vegetarianism

Without it being like a reef

Since antiquity and before, without any sophism

But always

The ebb and flow, eternal return

The present to the past

The past to the present, everything is connected

Like ancient Rome

With latrines and a million people

The density there was hellish, it was frightening

Corpses eaten by dogs

60,000 deaths per year, at least

But this city did not make the connection

Sanitation to counter the disease

Excrement, viruses, bacteria

As in some countries

Even today

And 50,000 kg of feces per day

No toilet paper, the anus and its surroundings

The cesspool was the demon

Bad smells confused with contagion

Ignorance of the artifact

The artifact of ignorance

That's what makes all intolerance

A bit like Bletchley Park

With a famous staff

Thousands of employees, it was necessary to decipher

The German codes, it was necessary to break

Like the Nazis' Enigma machine

With a difficult to understand operation

By the late (1912-1954) the mathematician marathon runner Alan Turing

And the late (1905-1998) the engineer Thomas Flowers, dring dring

And both held a meeting

Lots of billions of possible combinations

But to the fathers of computing, nothing was impossible

Both were forgotten

Both were mocked

And one of them, homosexual, was chemically castrated

A perfectly unacceptable ingratitude

Or very late, even more laughable! But already in the 1940s

Propaganda information

Propaganda disinformation

Information of disinformation

Disinformation of information

Where falsehood is as true

Where truth is as falsehood

And where everything is top secret

And where nobody knows

Nowadays

The secret is no longer a secret

That is precisely the secret

Every country knows it

Every country does it

The secret is no longer really secret

But only the secret knows it

Or else open secrets

Guessed by you, me, them, they, they

Because everything is explained

To everything, a trademark

Okay, I understand

I had not thought of that, simply

And no fire (1853-1890) Vincent van Gogh

If the first Vincent van Gogh

Had not been stillborn

In pain, the parents wanted to replace him

And so many similar stories that are hidden from us

And which many things would allow to elucidate

Because for the others

Of whom we are the apostles

We are the others

We are the people, that abounds

Of the others, we are the others

But then, who are the others?

How to be the other in France

This country of backwardness and deficiency

It is by walking there

It is by crossing it

That the observation is made, an unwelcoming country

Especially in Haute-Savoie

Or in the South-East, like a law

The country of the right

The country of narrow thinking

Especially for foreigners

Racists, fascists, want to chase them away

Or else we must think carefully

For the "National Front" we must vote

Yet in power, already are their ideas

As everything grows

On the debris and waste of cities

Everything is transformed, nothing is vile

It is also the same, for good, for evil

For political and social History

The trash cans of History

Those we want not to believe

Trash cans where there are few rebels

Where it is always the bottom of the ladder

To whom History seeks to quarrel

The merchandise hides the acrophobia

Because the merchandise is a great void

Suicides, accidents, miseries, she is greedy

And yet it is never the belly

We should clean our heads

Of all the stupidities that stupefy us

Like cleaning the streets

On garbage, everything built, was

We walk and we live

On waste and garbage, inevitable continuation

Without counting

In the seas and in the oceans, everything that has been thrown away!

Capital

Is a communication strategy

Which is also the communication of strategy

Capital

Is influence peddling

Which is also the influence of peddling

Spin doctors, mercenaries of capital

Selling wars, opinions, making money

They are ultimately advertisers

Paid to all reactionary groups

Wars of images, images of wars

Agents of influence

Influence of agents

With politicians, presidents

Where everything is interchangeable and versatile

Like false spontaneity

Where everything is controlled from A to Z

Where everything is manipulated from A to Z

For tyrants, the wage slave must vote

In France and in all other countries

It is more than ever like this

Hang them high and short

All this infamy, all this court

To the conscience, it comes to mind

Down with this vermin and long live anarchy! Everything has become like in New York, in the past

At a time when organized crime

To the police was closely associated

Like racial idiocy while the economy cannot do without it

Real builders who are foreign workers

So poorly paid and rarely real retirees

Thus in 1973, 1,800,000 foreign workers

In the construction of France participated

Like the chibanis, but in geography

No nationality, no country

And foreigners compared to what and to whom

Being foreign means nothing in anarchy!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )