" Dans la nuit Philippe a pris son envol tel un toucan dans le ciel

de Nantes "

Catherine Coutant

Tout mot

Est un boxeur

Tout mot est un travailleur

A notre corps

A notre esprit

Sans cesse il nous modifie

Tout mot est comme un sport

Tout mot nous encourage

Tout mot nous décourage

Tout mot nous ravage

Tout mot nous enrage

Comme une nouvelle

Qui nous touche d'une façon personnelle

Comme l'AVC de Philippe Coutant

Toujours par des mots qu'on l'apprend

Et qui à l'hôpital de Nantes, est mourant

Une histoire d'heures ou de jours, c'est attristant

Et voilà la morphine

Pour apaiser, car la mort, la camarde, est toujours la plus maligne

A peine arrivé à la retraite

Mais ayant bien vécu, cela n'est pas une défaite

Je l'avais perdu de vue ces dernières années

B 17 et la CNT/F de Nantes, d'autres, vont le regretter

C'est lui surtout qui en fut le maçon et donc l'idée

Avec aussi Guy Cariou, avec qui j'ai un jour manifesté

Philippe Coutant, en 1952, était né

Et, nous ne le verrons plus manifester !

Tout individu est rare

Même si à la vie tout est avare

Encore plus rare

Que les maladies rares

En France, c'est 3 millions

En Europe, c'est 30 millions

Plusieurs milliers de maladies rares

5000 à 8000 en France

Et 80 pour cent d'origine génétique, constance

Mais là aussi, l'environnement socioculturel est son enfance

Le duel des mots

Les mots du duel

La rivalité des mots

Les mots de la rivalité

Ce qui met l'harmonie en sommeil

Des mots de la soumission

Des mots de la domination

Les mots de la révolution

Des mots, il faut une explosion

Des mots, il faut une mutation !

Le capitalisme est le crime organisé

Chacun de ses mots semble y participer

Et chaque être humain semble l'incarner

Peu importe les définitions et les étiquettes

Ce sont les être humains qui les font, c'est tout bête

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

C'est toi, moi, eux, ils, elles

Nous pouvons faire

Nous pouvons défaire

C'est réactionnaire ou révolutionnaire

Pourtant, à l'épanouissement, tout est à faire !

Et beaucoup de gens

Pour pouvoir manger, c'est édifiant

Doivent voler ou faire les poubelles des supermarchés

En France, comme du vol, c'est considéré

Tout y étant encore bon à consommer

Pas vraiment périmé, mais cela est jeté

Il s'agit donc de récupérer

Tout ce qui est bon à manger

Comme les freegans en Amérique du Nord

Cela est pratiqué comme un sport

A tous et toutes le capital fait du tort

Aux pauvres et riches aussi, c'est une tête de mort

Le capitalisme est le crime organisé

Tout le monde y participe, y a participé

Rien que le fait de travailler

Rien que le fait de manger

Rien que le fait de voyager

Rien que le fait d'enfanter

De ceci ou cela, le capital peut circuler

Personne ne peut s'y aimer

Nous ne faisons que nous mépriser

Nous ne faisons que nous détester !

Comme le fameux duel en France

Toujours la recherche de la dominance

Entre ( né en 1939 ) Jacques Testart, biologiste chercheur

Et ( né en 1943 ) René Frydman, médecin chercheur

Après le premier bébé-éprouvette français

Amandine ( 1982 ) et pas encore de mais

A l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart

Dans les médias, en plein phare

Toujours la compétition

La comparaison, la domination

Pourtant

Il y a bien plus merveilleux

Cela n'est pas sous les feux

Comme la trompe de l'éléphant

150.000 muscles, c'est sidérant

Avec leurs pattes, ils savent écouter

Et eux aussi, ils savent compter

Et l'image de 200 congénères, ils peuvent mémoriser

Comme aussi le pangolin

Avec de si étranges écailles

Ce mammifère que l'évolution raille

Et 100.000 de ces bestioles sont tuées

Pour leurs écailles et ce chaque année

L'être humain peut-être d'une vertigineuse imbécillité !

Comme le trou noir

Formé après 900 millions d'années

Du Big Bang, 12 milliards de masse solaire

Certains plus massifs, 20 milliards de masse solaire

L'univers un grand mystère

Mais pas plus étonnant

A bien y réfléchir, que la trompe de l'éléphant

Le capitalisme est le crime organisé

La façon inepte de l'être humain de s'organiser

Pas étonnant

Si cela produit

Toutes les diverses maladies

De tous les corps, de tous les esprits

Les boulimies et les anorexies

Et aussi, c'est lié, mais oui

Des robots de compagnie

Suicides, dépressions, folies, accidents, angoisses

L'organisation présente de la vie porte la poisse

Et tout ceci est au pluriel

C'est moi, toi, eux, ils, elles

Et l'on pourra toujours greffer des corps

Ou bien des têtes, sur ce qui n'est pas mort

Pour l'humanité sans vie, le même sort !

Du bien et surtout beaucoup de mal

Même si le bien n'est pas le contraire du mal

Comme Suez et son fameux canal

Mer Méditerranée et mer Rouge, connexion

De feu ( 1805-1894 ) Ferdinand de Lesseps

Qui fit tout faire aux forceps

Ce fut à la limite de l'escroquerie

Cet entrepreneur de tout faisait fi

Le défi du capital, c'est avant tout le profit !

Et ainsi la crise grecque, cela fit

Avec le marché commun à neuf pays

C'était en 1975

Et l'entrée de la Grèce aussi

Dans la mêlée comme au rugby à 15

Plus tard, cela fut l'UE, l'union européenne

Et la triche comptable toujours reine

Comme la France et la Grèce

Si copines dans cette même caisse

Elles durent tricher

Pour dans la zone euro, entrer

La fausse prospérité

De chiffres totalement truqués

Une économie en folie

La vie à crédit

La Grèce comme faux paradis

La Grèce ne payait pas l'impôt

Au ministère des finances, c'était idiot

Et ce chaque année

Tout se structurait sur de la virtualité

Et une crise annoncée

Dès 2002, et bien avant, en zone euro, l'entrée

De l'euphorie à la tragédie

C'était le plus gros budget militaire d'Europe

Quand la supercherie est au top

La crise économique n'est pas une dilution

Elle ne peut-être qu'une augmentation

C'est comme un château de cartes

Chaque pays en est une carte

Grèce laboratoire du capital

Et de toute la faillite économique, bientôt générale

Mais la barbarie, c'est le capitalisme, c'est donc normal

Pour la vie épanouissante, l'anarchie est le seul canal !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"In the night Philippe took flight like a toucan in the sky

of Nantes"

Catherine Coutant

Every word

Is a boxer

Every word is a worker

To our body

To our mind

He constantly changes us

Every word is like a sport

Every word encourages us

Every word discourages us

Every word ravages us

Every word enrages us

Like a piece of news

Which touches us in a personal way

Like Philippe Coutant's stroke

Always through words that we learn it

And who in the hospital of Nantes, is dying

A story of hours or days, it's saddening

And here comes the morphine

To soothe, because death, the grim reaper, is always the most malignant

Barely retired

But having lived well, this is not a defeat

I had lost sight of him in recent years

B 17 and the CNT/F of Nantes, others, will regret

He was the one who was the mason and therefore the idea

With Guy Cariou, with whom I demonstrated one day

Philippe Coutant, in 1952, was born

And, we will not see him demonstrate again!

Every individual is rare

Even if in life everything is stingy

Even rarer

Than rare diseases

In France, it is 3 million

In Europe, it is 30 million

Several thousand rare diseases

5000 to 8000 in France

And 80 percent of genetic origin, constancy

But there too, the sociocultural environment is his childhood

The duel of words

The words of the duel

The rivalry of words

The words of rivalry

What puts harmony to sleep

Words of submission

Words of domination

Words of revolution

Words, we need an explosion

Words, we need a mutation!

Capitalism is organized crime

Each of its words seems to participate in it

And every human being seems to embody it

Definitions and labels don't matter

It's human beings who make them, it's so simple

The spectacular techno-industrial market society

It's you, me, them, they, they

We can do

We can undo

It's reactionary or revolutionary

However, in the blossoming, everything has to be done!

And many people

To be able to eat, it's edifying

Have to steal or go through supermarket trash

In France, it's considered theft

Everything is still good to consume

Not really expired, but it's thrown away

So it's about recovering

Everything that's good to eat

Like freegans in North America

It's practiced like a sport

Capital harms everyone

It's a skull and crossbones to the poor and the rich too

Capitalism is organized crime

Everyone participates in it, has participated in it

Just the fact of working

Just the fact of eating

Just the fact of traveling

Just the fact of giving birth

From this or that, capital can circulate

No one can love each other there

We only despise each other

We only hate each other! Like the famous duel in France

Still the search for dominance

Between (born in 1939) Jacques Testart, research biologist

And (born in 1943) René Frydman, research physician

After the first French test-tube baby

Amandine (1982) and no buts yet

At the Antoine-Béclère hospital in Clamart

In the media, in the spotlight

Still the competition

Comparison, domination

However

There is much more wonderful

This is not in the spotlight

Like the elephant's trunk

150,000 muscles, it's astounding

With their legs, they know how to listen

And they too, they know how to count

And the image of 200 congeners, they can memorize

Like the pangolin too

With such strange scales

This mammal that evolution mocks

And 100,000 of these creatures are killed

For their scales and this every year

Human beings can be dizzyingly stupid!

Like the black hole

Formed after 900 million years

From the Big Bang, 12 billion solar masses

Some more massive, 20 billion solar masses

The universe a great mystery

But no more astonishing

On reflection, than the elephant's trunk

Capitalism is organized crime

The inept way of human beings to organize themselves

No wonder

If it produces

All the various diseases

Of all bodies, of all minds

Bulimia and anorexia

And also, it is linked, yes

Companion robots

Suicides, depressions, madness, accidents, anxieties

The present organization of life brings bad luck

And all this is in the plural

It's me, you, them, they, they

And we can always graft bodies

Or heads, on what is not dead

For humanity without life, the same fate!

Good and above all a lot of bad

Even if good is not the opposite of bad

Like Suez and its famous canal

Mediterranean Sea and Red Sea, connection

Of fire (1805-1894) Ferdinand de Lesseps

Who had everything done with forceps

It was on the verge of fraud

This entrepreneur of everything ignored

The challenge of capital is above all profit!

And so the Greek crisis, that was

With the nine-country common market

It was in 1975

And the entry of Greece too

In the fray like in rugby 15

Later, it was the EU, the European Union

And accounting cheating still reigns supreme

Like France and Greece

If friends in the same box

They had to cheat

To enter the eurozone, the false prosperity

Totally rigged figures

A crazy economy

Life on credit

Greece as a false paradise

Greece did not pay taxes

At the Ministry of Finance, it was stupid

And this every year

Everything was structured on virtuality

And a crisis announced

From 2002, and well before, in the eurozone, the entry

From euphoria to tragedy

It was the largest military budget in Europe

When the deception is at its peak

The economic crisis is not a dilution

It can only be a increase

It's like a house of cards

Each country is a card

Greece laboratory of capital

And of all the economic failure, soon general

But barbarism is capitalism, so it's normal

For a fulfilling life, anarchy is the only channel!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )