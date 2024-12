Schutzstaffel le monde nazifié

En France

53 pour cent des ouvriers

Pour le front fasciste veulent voter

Cela ne peut nous étonner

Car cela rend aveugle et sourd, le travail ingrat et dur

Le travail est une police qui rend immature

Pas étonnant

Si en France, déjà 6 millions de femmes violées

Deux femmes sur dix, il y a de quoi être terrifié

Violées par le psychiatre, dans la famille, par le patron

Les prostituées ne sont donc pas sans utilité

Mais hélas en ce domaine, c'est l'occasion

Qui fait le mauvais larron

Tout ceci étant le produit de l'éducation

Où la femme est une poubelle à sperme

Il serait temps d'y mettre un terme

C'est sans doute identique

Partout les mêmes rites

Dans d'autres pays

La misère sexuelle fait son lit

Quand la sexualité rime avec fric

Elle brille par son absence, l'éthique

Le capital

Est comme une division SS

Exterminant tout sur son passage

Engendrant toutes les frustrations, toutes les rages

Waffen-SS Das Reich

Et les valets du système, du capital, de mèche

Et c'est la vie du monde

Les SS ( la Schutzstaffel ) font leur ronde

Comme jadis à Oradour-sur-Glane

Et il y eut tous les 2 jours, un Oradour-sur-Glane

Ce terrorisme de guerre, en Europe

Partout des massacres au top !

10 juin 1944, la barbarie se pavane

642 femmes, hommes, enfants, massacrés

Roger Godfrin ( né en 1936 ) fut l'un des rares survivants

C'était à l'époque un enfant

Et quelques malgré-nous dans cette SS division

Alsaciens et mosellans, de force, en incorporation

Province pas occupée mais en annexion

Tour à tour française ou allemande

Comme une figure de propagande

Interdiction d'y parler le français

Allemand obligatoire, comme effet

Ou cela peut s'inverser

L'Histoire aime bien rigoler

L'Alsace-Moselle

Comme service du travail du Reich

Quand le nazisme avait pleines ailes

Prenez vos fusils, prenez vos bêches

Et tous les serments qu'il faut prêter

A des nazis qui ne font que vous mépriser

Et en cas de désertion

Toute sa famille en déportation

Et environ 130.000 de ces malgré-nous

En Russie, avec les nazis, vont devenir fous

Et malgré tout, des milliers de déserteurs

Par les alliés, rendus aux russes, comme une tumeur

Ou alors dans des camps américains

La logique militaire est du plus haut crétin

Et dans les camps russes ou américains

Impossible de jouer au plus malin

Beaucoup disparurent

Beaucoup moururent

C'est en 1955, que le dernier malgré-nous, de Russie, revint

Et finalement, plus tard, de toutes ces atrocités

La plupart des protagonistes furent acquittés !

Aujourd'hui tout est disparate

Tout le monde se tire dans les pattes

C'est un nazisme présentable

Avec de spectaculaires notables

Le manifeste a fait son temps

Le subtil est beaucoup plus fringant

Tout est sournois, tout est discret

L'humanité inhumanité y fait son ballet

Et c'est la monnaie son principal préfet !

Le capital

Est un feu ( 1899-1947 ) Alphonse Capone

Amélioré, lui, à côté, c'est une nonne

Capone fut le roi de Chicago

Merci à 1919 et à la prohibition

Le remède pire que le mal, c'était idiot

Il en va toujours ainsi avec la réaction

Feu ( 1903-1957 ) Eliot Ness, incorruptible de rite

Criminologue et tireur d'élite

Prohibition qui fit de lui et de Capone, des mythes

Et en 1931 pour fraude fiscale

Fit condamner Capone, pas mal

11 ans de prison

Malgré une flopée d'avocats pas forcément bidons

Une fraude de 75 millions de dollars

Pour le napolitain, à la frime, si bavard

Ce fut un tueur sadique, un salopard

Il aimait tuer de ses propres mains

Comme ses propres tueurs ( 1929 ) lors de la Saint-Valentin

Ainsi, ils ne diraient rien

Il pouvait se faire passer pour un bienfaiteur

Crise de 1929, nourriture distribuée, aux chômeuses et chômeurs

Ness finit mal aussi

Le FBI ne voulut pas de lui

Sa femme il perdit

Il devint alcoolique, tout était dit

Avec la fin de la prohibition

Plus besoin de lui, il fut moins qu'un pion

C'est vraiment comme le capital

Mais à une échelle infinitésimale

Dans le monde du capital

Qui a son bien, qui a son mal

Il y a A, B, C, D, E, F, G

H, I, J, K, L, M, N

O, P, Q, R, S, T, U

V, W, X, Y, Z

La mafia et ses familles

Où tout le monde s'étrille

Aux mains des minorités

La force se nomme crime

Aux mains des majorités

La force se nomme droit

Le capital

A besoin aussi des syndicats

Comme des mafias

Les syndicats du capital

Le capital des syndicats

Capital de la mafia

La mafia du capital

Et donc forcément

Les gens ne sont pas si inconséquents

Ainsi en 1988, douze pour cent

En France, de syndiqués seulement

Mais aussi en 1983 en France

La gauche du capital et sa constance

Et les salaires furent bloqués

Seulement en 1945, c'était arrivé

Et les syndicats du capital

Furent forcément d'accord, c'est normal

Et maintenant

C'est encore plus consternant

Logique du capital, rien d'étonnant

Des milliers pour l'accord

Sont signés chaque année

Entre les syndicats et le patronat

De plus en plus fort

La collaboration, la négociation

Certes, c'est en France

Mais partout ailleurs, c'est la même finance

Si le capital a de vrais amis

Il a surtout de faux ennemis !

C'est partout l'organisation mondiale du commerce

Dans tous les pays, l'argent, une seule messe

Comme François Hollande, le président de France

Gauche du capital, militaire de la finance

Avec son pacte de confiance

De responsabilité, de foutage de gueule

230 milliards de cadeaux à la démence

Et donc au patronat, du coup, pas bégueule

Chaque année

Vous pouvez le croire, je ne l'ai pas inventé

Des millions de gens

Devraient se révolter, s'indigner, manifester

Mais non, plus aucune solidarité

La résignation immobilise les gens !

Et dans le tout désinformé ou surinformé

Plus rien ne peut étonner

Ou alors

Voler sur son ptéranodon

Qui mesurait six mètres de long

Vieux de 80 millions d'années

Le ptérosaure, plus grand animal volant

Et ce de tous les temps

Il y a 200 millions d'années

Les ptérosaures se nourrissaient d'insectes qui savaient voler

Du vol, insectes et ptérosaures, les pionniers

C'est feu ( 1799-1847 ) Mary Anning

Qui des ptérosaures fut le timing

Ah ! chevaucher un ptérosaure

Contre ( né en 1976 ) Ramzan Kadyrov, tête de mort

Et qui de la Tchétchénie a tout réécrit

Aussi par la vérité, il est maudit

A tout torturé, a tout emprisonné, a tout pillé

A tout massacré, a tout falsifié, a tout tué

De la part de son ami Poutine

Tous les deux d'horribles vermines

Quand le spectaculaire concentré

D'ici ou là, sait résister

Comme en Corée du Nord, aux dirigeants arriérés

Avec le reste du monde en complicité !

Pas étonnant

Que le monde entier soit fichu

Quand muets et sourds sont les gens de la rue

C'est de la protestation muette

Et des indignations, les défaites

Comme une impuissance généralisée

Quand de tout, de soi, des autres, tout le monde est séparé

Et chacun et chacune, dans sa case, dans sa prison

Car avec les autres aucune vraie relation

Quand la seule unanimité est la soumission !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

In France

53 percent of workers

For the fascist front want to vote

This cannot surprise us

Because it makes blind and deaf, thankless and hard work

Work is a police force that makes immature

No wonder

If in France, already 6 million women raped

Two women out of ten, there is reason to be terrified

Raped by the psychiatrist, in the family, by the boss

Prostitutes are therefore not useless

But alas in this area, it is the opportunity

Who makes the bad thief

All this being the product of education

Where the woman is a sperm bin

It would be time to put an end to it

It is undoubtedly identical

Everywhere the same rites

In other countries

Sexual misery makes its bed

When sexuality rhymes with money

It is conspicuous by its absence, ethics

Capital

Is like an SS division

Exterminating everything in its path

Generating all the frustrations, all the rages

Waffen-SS Das Reich

And the servants of the system, of capital, in cahoots

And that's the life of the world

The SS (the Schutzstaffel) make their rounds

As in the past in Oradour-sur-Glane

And there was every 2 days, an Oradour-sur-Glane

This war terrorism, in Europe

Everywhere massacres at the top!

June 10, 1944, barbarity struts its stuff

642 women, men, children, massacred

Roger Godfrin (born in 1936) was one of the few survivors

He was a child at the time

And a few despite ourselves in this SS division

Alsatians and Mosellans, by force, in incorporation

Province not occupied but in annexation

French Alternatively or German

Like a propaganda figure

Banned to speak French there

German compulsory, as an effect

Or it can be reversed

History likes to laugh

Alsace-Moselle

As a labor service of the Reich

When Nazism had full wings

Take your rifles, take your spades

And all the oaths that must be taken

To Nazis who only despise you

And in case of desertion

All his family in deportation

And about 130,000 of these despite-us

In Russia, with the Nazis, will go crazy

And despite everything, thousands of deserters

By the allies, returned to the Russians, like a tumor

Or else in American camps

Military logic is of the highest cretin

And in the Russian or American camps

Impossible to play the smartest

Many disappeared

Many died

It was in 1955, that the last despite us, from Russia, returned

And finally, later, from all these atrocities

Most of the protagonists were acquitted!

Today everything is disparate

Everyone shoots each other in the legs

It is a presentable Nazism

With spectacular notables

The manifesto has had its day

The subtlety is much more dashing

Everything is underhand, everything is discreet

Humanity inhumanity does its ballet there

And it is money its main prefect! Capital

Is a fire (1899-1947) Alphonse Capone

Improved, he, next to him, is a nun

Capone was the king of Chicago

Thanks to 1919 and prohibition

The cure worse than the disease, it was stupid

It is always like that with the reaction

Fire (1903-1957) Eliot Ness, incorruptible by rite

Criminologist and sniper

Prohibition which made him and Capone, myths

And in 1931 for tax fraud

Had Capone condemned, not bad

11 years in prison

Despite a slew of lawyers not necessarily bogus

A fraud of 75 million dollars

For the Neapolitan, with the show, so talkative

He was a sadistic killer, a bastard

He liked to kill with his own hands

Like his own killers (1929) during Valentine's Day

So they wouldn't say anything

Hey could pass himself off as a benefactor

1929 crisis, food distributed to the unemployed

Ness ended badly too

The FBI didn't want him

He lost his wife

He became an alcoholic, that said it all

With the end of prohibition

No need for him anymore, he was less than a pawn

It's really like capital

But on an infinitesimal scale

In the world of capital

Who has his good, who has his bad

There is A, B, C, D, E, F, G

H, I, J, K, L, M, N

O, P, Q, R, S, T, U

V, W, X, Y, Z

The mafia and its families

Where everyone fights each other

In the hands of minorities

Force is called crime

In the hands of majorities

Might is called right

Capital

Also needs unions

Like mafias

Capital unions

Capital of the unions

Capital of the mafia

The mafia of capital

And so inevitably

People are not so inconsistent

Thus in 1988, twelve percent

In France, of union members only

But also in 1983 in France

The left of capital and its constancy

And wages were frozen

Only in 1945, it had happened

And the unions of capital

Were necessarily in agreement, it's normal

And now

It's even more appalling

Logic of capital, nothing surprising

Thousands for the agreement

Are signed each year

Between the unions and the employers

Becoming stronger and stronger

Collaboration, negotiation

Certainly, it's in France

But everywhere else, it's the same finance

If capital has real friends

He has mostly false enemies!

It's the World Trade Organization everywhere

In all countries, money, a single mass

Like François Hollande, the President of France

Left of capital, military of finance

With his pact of trust

Of responsibility, of taking the piss

230 billion gifts to madness

And therefore to the bosses, suddenly, not prudish

Every year

You can believe it, I didn't invent it

Millions of people

Should revolt, be indignant, demonstrate

But no, no more solidarity

Resignation immobilizes people!

And in the all misinformed or overinformed

Nothing can surprise anymore

Or else

Fly on his pteranodon

Which measured six meters long

80 million years old

The pterosaur, largest flying animal

And this of all time

200 million years ago

The pterosaurs fed on insects that knew how to fly

Of flight, insects and pterosaurs, the pioneers

It's fire (1799-1847) Mary Anning

Who of the pterosaurs was the timing

Ah! riding a pterosaur

Against (born in 1976) Ramzan Kadyrov, death's head

And who of Chechnya rewrote everything

Also by the truth, he is cursed

Has tortured everything, has imprisoned everything, has plundered everything

Has massacred everything, has falsified everything, has killed everything

On behalf of his friend Putin

Both horrible vermin

When the spectacular concentrate

From here or there, knows how to resist

As in North Korea, to the backward leaders

With the rest of the world in complicity!

No wonder

That the whole world is ruined

When mute and deaf are the people in the street

It is mute protest

And indignations, defeats

Like a generalized impotence

When from everything, from oneself, from others, everyone is separated

And each and every one, in his box, in his prison

Because with the others no real relationship

When the only unanimity is submission!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )