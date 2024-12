L'argent, vraiment bête du Gévaudan

" Les hommes, les lions, les aigles, et les coqs de bruyère, les cerfs aux vastes bois, les oies, les araignées, les poissons muets qui vivent dans l'eau, les étoiles de mer, et tous ceux que l'oeil ne pouvait voir - en un mot, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies, leur triste cycle accompli, se sont éteintes. Voilà déjà des milliers de siècles que la Terre ne porte plus un seul être vivant. "

Anton Tchekhov ( 1860 - 1904 ) " La Mouette " via Jean-Luc Porquet, via " Le Canard Enchaîné "

Oui, tout a déjà été dit et redit

Nous nous répétons

Vous vous répétez

Ils et elles se répètent

Vous me répétez

Je vous répète

Avec, de-ci de-là, un presque nouveau pet

Les gens, pour la plupart

Et de part en part

Sont prêts à tout mensonge

Pour se faire accepter ou aimer, le pays des songes

Et pour ma part

Je préfère

Ne pas être accepté ou aimé

Dans la vérité

Qu'être accepté ou aimé

Dans le mensonge

Mais quel mensonge ?

Mais quelle vérité ?

La mienne ? La tienne ? La sienne ?

Pour qui ou pour quoi ?

Du mensonge pour se faire aimer

De la vérité pour se faire abhorrer

Ainsi

La plupart des gens

Pouvant rimer avec qui ment, qui ment

Puis

De toutes façons

Tout individu est indéfinissable

H24, ne peux exister dans le connaissable

Les historiennes et les historiens

Honnêtes, le savent trop bien

Comme aussi avoir des femmes, du panier plein

En fait, des prostituées, donc, violées

Avec de l'argent, de la notoriété, l'on achète tout

C'est ce que l'on oublie, surtout

Absolument TOUT est prostitué

Absolument TOUT est violé

Dans notre marchande société !

Et dans un monde sans argent

Toutes les hiérarchies s'écrouleraient

La femme n'irait plus vers le méchant

Vers celui qui a l'argent, le pouvoir, donc le dominant

Idem, d'ailleurs, pour les mecs

Tout y est aussi faussé et pète-sec

Hétérosexualité, homosexualité, bisexualité

Et autres sexualités

C'est souvent du morbide

C'est souvent du sordide

Mais qui ose, derrière, gratter ?

Tout y étant le plus souvent du violé

Tout y étant le plus souvent du prostitué

Directement ou indirectement, du peu varié

Car c'est là, le fonctionnement même de notre société

Nous nous utilisons

Les uns, les unes, les autres

Jamais vraiment aucune gratuité

Faut sortir sa bourse, faut payer

Et selon chaque classe sociale

De plus ou moins grande cherté

Et il fallut inventer le racial

Ce qui est une aberration génétique

Car tout est conditionné par le fric

Tout n'est que du culturel en bien ou en mal !

Bientôt, déjà, les catastrophes vont nous submerger

Comme la crue attendue de la Seine

En 1910, 8m62, et tout à la peine

Confluence de toutes les eaux débordées

La nature atrabilaire et son vocabulaire

Jamais, cependant, rarement arbitraire

Et bientôt une fin possible, THERMONUCLEAIRE

De l'élevage industriel et des déjections

Farcies d'azote et de nitrate, du pognon

De l'engrais pour les algues en mutation

Un peu, symboliquement, comme les élections

Pourries de mensonge et du foutage de gueule

De l'extrême gauche à l'extrême droite, TOUT, s'y dégueule

Tout est devenu inique

Il n'y a presque déjà plus aucune éthique

La presse complice, en France, son généalogique

Naissance, 1631, " La gazette de France "

Vraiment, il faut faire du looping

Car le capital est vraiment bête du Gévaudan

1764, 30 juin, Jeanne Boulet, 14 ans

Première victime de ce gros loup

Qui fut pourtant un agneau

Comparé à toutes les guerres, et pour du faux

De quoi avoir un coup de parano

De quoi avoir un coup de déprime

Du coup de froid au coup de chaud

D'un monde de plus en plus salaud !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"Men, lions, eagles, and grouse, stags with vast antlers, geese, spiders, mute fish that live in the water, starfish, and all those that the eye could not see - in a word, all life, all life, all life, their sad cycle accomplished, have died out. It has been thousands of centuries since the Earth has carried a single living being."

Anton Chekhov ( 1860 - 1904 ) "The Seagull" via Jean-Luc Porquet, via "Le Canard Enchaîné"

Yes, everything has already been said and said again

We repeat ourselves

You repeat yourselves

They repeat themselves

You repeat me

I repeat you

With, here and there, an almost new fart

People, for the most part

And through and through

Are ready for any lie

To be accepted or loved, the land of dreams

And for my part

I prefer

Not to be accepted or loved

In the truth

To be accepted or loved

In the lie

But what lie?

But what truth?

Mine? Yours? His?

For whom or for what?

Lies to be loved

Truth to be abhorred

Thus

Most people

Can rhyme with who lies, who lies

Then

In any case

Any individual is indefinable

H24, ​​cannot exist in the knowable

Historians and historians

Honest, know it too well

As also having women, full basket

In fact, prostitutes, therefore, raped

With money, notoriety, we buy everything

That's what we forget, especially

Absolutely EVERYTHING is prostituted

Absolutely EVERYTHING is raped

In our mercantile society! And in a world without money

All hierarchies would collapse

Women would no longer go to the bad guy

Towards the one who has the money, the power, therefore the dominant

Same, moreover, for guys

Everything is also distorted and dry

Heterosexuality, homosexuality, bisexuality

And other sexualities

It's often morbid

It's often sordid

But who dares, behind it, to scratch? Everything is most often raped

Everything is most often prostituted

Directly or indirectly, little varied

Because that is the very functioning of our society

We use each other

Some, some, others

Never really any freebies

You have to take out your purse, you have to pay

And according to each social class

More or less expensive

And it was necessary to invent the racial

Which is a genetic aberration

Because everything is conditioned by money

Everything is only cultural for good or bad! Soon, already, disasters will overwhelm us

Like the expected flood of the Seine

In 1910, 8m62, and everything in trouble

Confluence of all the overflowing waters

Nature atrabilious and its vocabulary

Never, however, rarely arbitrary

And soon a possible end, THERMONUCLEAR

Of industrial breeding and excrement

Stuffed with nitrogen and nitrate, money

Fertilizer for mutating algae

A bit, symbolically, like elections

Rotten with lies and mockery

From the extreme left to the extreme right, EVERYTHING, is thrown up there

Everything has become iniquitous

There is almost no ethics left

The complicit press, in France, its genealogy

Birth, 1631, "La gazette de France"

Really, we have to do a loop

Because capital is really stupid from Gévaudan

1764, June 30, Jeanne Boulet, 14 years old

First victim of this big wolf

Who was nevertheless a lamb

Compared to all the wars, and for nothing

Enough to make you paranoid

Enough to make you depressed

From a cold snap to a heat wave

From an increasingly filthy world!

Patrice Faubert (2024) stinker, little slut, slut, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )