Pot-pourri des carcans culturels

Comme chez les macaques rhésus femelles

Les sapiens femelles

Se lassent plus vite dans la relation sexuelle

Mais cela est gommé par la pesanteur socioculturelle

Une série de relations longues, pas forcément fidèles

Comme une monogamie sérielle

Car elle parle la communication corporelle

Les femmes seraient plus volages

Que les hommes, surtout au jeune âge

Une sorte de shopping génétique

Pour l'indispensable diversité génétique

Mais tout est codifié

Selon chaque type de société

Dès la naissance, l'instinct sexuel est castré

Les pulsions humaines deviennent un marché

Marché sexuel de la société

Bientôt du viagra pour les dames

Qui veulent une sexualité qui se pâme

Lybrido, Lybridos, pour désinhiber

Les femmes les plus coincées

Mais c'est purement physiologique

Pas de prise sur l'aspect psychologique

Et comme tout se passe dans le cerveau

Cela sonne un peu faux

Les femmes ont autant d'envies sexuelles

Que les hommes, mais c'est dissimulé

C'est ainsi dans notre hypocrite société

Mais il ne faut pas confondre désir et envie

Le désir, c'est l'imaginaire, il se construit

L'envie, se voit, elle se montre

Chaque socio-culture y a sa rencontre

L'on ne désire pas un homme

L'on a envie d'un homme

Comme de manger une pomme

L'on ne désire pas une femme

L'on a envie d'une femme

De son corps, plus que de son âme

Et les jouets sexuels sont très anciens

Chaque temps se croit le plus malin

Comme feu ( v 69-30 ) Cléopâtre et son sextoy

Même pas besoin d'un boy

Avec son cornet papyrus rempli d'abeilles bourdonnantes

L'imagination sexuelle est confondante

Et c'est en 1869 que le vibromasseur moderne

Par le docteur G. Taylor fut inventé

Le plaisir de la femme plus en berne

Pour son clitoris pouvoir apprécier !

D'ailleurs

95 pour cent des femmes

Peuvent avoir un orgasme rien que par la masturbation

En ce domaine, l'homme fait de la figuration

Car c'est toujours plus difficile avec un partenaire masculin

En effet, la femme, son corps, le connaît bien

Mais

Dans le même temps

Ce qui est séparant et contrastant

4 femmes sur 10

Ont des troubles du désir

Donc de l'envie, il faut le redire

Une libido

Qui souvent nous tourne le dos

Femmes et hommes aux besoins sexuels identiques

Et là encore, tout est régulé par le fric

Et la libido est exprimée différemment

Selon les lieux et selon les temps

Selon les pays donc, selon les gouvernements

Politique de la sexualité

Sexualité de la politique

Les équivalences énergétiques

Datacenter de l'usine numérique

Qu'il faut sans cesse refroidir

Très énergivore, cela n'est pas médire

Et un datacenter, cela fait réfléchir

C'est autant d'électricité dépensée

Que 30.000 personnes en une journée

En France big data

De la technologie le nouveau dada

Datacenter surtout à Aubervilliers

Il n'y a pas que des cités

Les anciennes usines et anciens entrepôts

Qui ne font ainsi plus un gros dodo

Se transforment en une technologie recyclée

Dans une ville, banlieue des déshérités

Pour les employés, ouvriers, et les immigrés

Aussi à La Courneuve, Saint-Denis et autre Pantin

Là où les gens ne comptent pour rien

Le capital toujours opportuniste et malin

C'est là le monde secret des octets

Des bourgeoisies riches, les nouveaux jouets

Les machines sont là, mais qui le sait ?

D'un ordinateur l'autre, c'est ici que tout se fait !

35 datacenters en Île-de-France

Cela fait tourner la finance

Et tout le câblage invisible et son dortoir

Sous nos trottoirs

Sous nos mers et sous nos océans

Comme l'irradiation ionisation de nos aliments

Et dans le même temps

Ce qui est aussi inquiétant

Des drones cartographient le sol français

De Paris, les endroits stratégiques, pour défier ou s'amuser

Qui le fait, personne encore ne le sait

Futur programme pour terroriser

Ou autre, tout peut s'imaginer !

Et dans le même temps

Cela n'a rien vraiment de dissonant

Car tout effet papillon est reliant

D'une façon l'autre, justement

Les loyers sont de plus en plus chers

Surtout à Paris, il faut donc sous-louer

Pour pouvoir payer son loyer

L'on ne travaille plus pour manger

L'on travaille pour payer son loyer

Et après, chez les autres, il faut squatter

Il en va ainsi dans le monde entier

C'est vraiment d'une totale absurdité

CQFD !

Comme le journal de critique sociale

Que j'avais fait connaître à Nantes et à Paris

Par des centaines d'autocollants de réclame, j'avais la furie

Pour la CNT et autres organisations anarchistes, aussi

Depuis de nombreuses années, d'accord avec certains slogans

Mais envers toute organisation, méfiant

J'enlève l'organisation, parfois, seul le slogan est important !

Donc, dans ce monde poubelle

La vie est très difficile, pour toi, moi, eux, ils, elles

Comme tous nos aliments industriels

Qui sont donc irradiés, que la vie est belle

Si l'empire Mongol fut le plus grand

Et ce de tous les temps

L'empire de la technologie

Est l'empire des empires, et de loin, lui !

C'est comme la monnaie sa meilleure amie

Pourtant plus ancienne que cette alchimie

Le papier-monnaie

Qui vit le jour en Chine

Six, sept, quatorzième siècle, qui vraiment le sait ?

L'argent qui nous possède et circule dans nos veines

L'argent de nos malheurs et de nos peines

Comme celui pour échanger feu ( 1913-1991 ) Klaus Barbie

Entre la France et la Bolivie

En 1983, contre de l'argent ou 50 tonnes d'armes

Pour le juger, il fit verser tant de larmes

Se méfiant de son armée, la gauche bolivienne au pouvoir

Comptant sur sa police, en son étoile, voulait croire

Mais Barbie

Agent de la CIA, c'était fini

Même plus colonel de l'armée bolivienne

Il fut donc expulsé sans qu'on le malmène

Puis jugé en France à Lyon et condamné à la prison à perpétuité

Mais comme toujours

La CIA revint à ses amours

Avec son financement

Avec son recrutement

Pour à cette époque, l'éternel coup d'Etat militaire

Pour son international trafic pécuniaire !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Like female rhesus macaques

Female sapiens

Get bored more quickly in sexual relations

But this is erased by sociocultural gravity

A series of long relationships, not necessarily faithful

Like serial monogamy

Because it speaks of body communication

Women would be more fickle

Than men, especially at a young age

A kind of genetic shopping

For the essential genetic diversity

But everything is codified

According to each type of society

From birth, sexual instinct is castrated

Human urges become a market

Sexual market of society

Soon Viagra for ladies

Who want a sexuality that swoons

Lybrido, Lybridos, to disinhibit

The most uptight women

But it is purely physiological

No hold on the psychological aspect

And since everything happens in the brain

It sounds a little false

Women have as many sexual desires

As men, but it is hidden

That's how it is in our hypocritical society

But we must not confuse desire and envy

Desire is the imaginary, it is built

Envy is seen, it shows itself

Each socio-culture has its encounter

We do not desire a man

We want a man

Like eating an apple

We do not desire a woman

We want a woman

Her body, more than her soul

And sex toys are very old

Each time thinks it is the smartest

Like fire (v 69-30) Cleopatra and her sex toy

No need for a boy

With her papyrus cone filled with buzzing bees

Sexual imagination is confounding

And it was in 1869 that the modern vibrator

By Doctor G. Taylor was invented

The pleasure of women no longer at half-mast

For her clitoris to be able to appreciate!

Besides

95 percent of women

Can have an orgasm just by masturbation

In this area, the man is just a figurehead

Because it is always more difficult with a male partner

Indeed, the woman, her body, knows it well

But

At the same time

What is separating and contrasting

4 out of 10 women

Have disorders of desire

Therefore desire, it must be said again

A libido

Which often turns its back on us

Women and men with identical sexual needs

And there again, everything is regulated by money

And the libido is expressed differently

Depending on the place and the time

Depending on the country therefore, according to the government

Politics of sexuality

Sexuality of politics

Energy equivalences

Data center of the digital factory

Which must be constantly cooled

Very energy-intensive, that is not to say bad

And a data center makes you think

It is as much electricity spent

Only 30,000 people in one day

In France big data

Technology the new hobby

Datacenter especially in Aubervilliers

There are not only cities

Old factories and warehouses

Which no longer sleep well

Are transformed into recycled technology

In a city, suburb of the underprivileged

For employees, workers, and immigrants

Also in La Courneuve, Saint-Denis and other Pantin

Where people count for nothing

Capital always opportunistic and clever

This is the secret world of bytes

Rich bourgeoisies, the new toys

The machines are there, but who knows it?

From one computer to another, this is where everything is done!

35 data centers in Île-de-France

That makes finance turn

And all the invisible wiring and its dormitory

Under our sidewalks

Under our seas and under our oceans

Like the ionization irradiation of our food

And at the same time

What is also worrying

Drones map French soil

From Paris, strategic places, to challenge or have fun

Who does it, no one knows yet

Future program to terrorize

Or other, everything can be imagined!

And at the same time

There is nothing really dissonant about it

Because every butterfly effect is connecting

In one way or another, precisely

Rents are more and more expensive

Especially in Paris, so you have to sublet

To be able to pay your rent

We no longer work to eat

We work to pay your rent

And then, in other people's homes, you have to squat

It's like that all over the world

It's really totally absurd

QED!

Like the social criticism journal

That I had made known in Nantes and Paris

With hundreds of advertising stickers, I was furious

For the CNT and other anarchist organizations, too

For many years, I have agreed with certain slogans

But towards any organization, I am wary

I remove the organization, sometimes, only the slogan is important!

So, in this trash world

Life is very difficult, for you, me, them, they, them

Like all our industrial foods

Which are therefore irradiated, how beautiful life is

If the Mongol empire was the greatest

And this of all time

The empire of technology

Is the empire of empires, and by far, it!

It's like money its best friend

Yet older than this alchemy

Paper money

Which was born in China

Six, seven, fourteenth century, who really knows?

The money that owns us and circulates in our veins

The money of our misfortunes and our sorrows

Like the one to exchange fire (1913-1991) Klaus Barbie

Between France and Bolivia

In 1983, for money or 50 tons of weapons

To judge him, he made so many tears shed

Distrustful of his army, the Bolivian left in power

Counting on his police, in his star, wanted to believe

But Barbie

CIA agent, it was over

Even more colonel of the Bolivian army

He was therefore expelled without being mistreated

Then judged in France in Lyon and sentenced to life imprisonment

But as always

The CIA returned to its loves

With its financing

With its recruitment

For at that time, the eternal military coup

For its international financial traffic!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )