Paraphysique de homo sapiens numericus

( Né en 1923 ) Noël Vandernotte

Le plus jeune médaillé olympique

A 12 ans, presque une fausse note

De toute l'histoire olympique

Deux médailles de bronze en aviron

Certes, en barreur, mais salut champion

Il avait prévu la guerre, lui

Pas comme feu ( 1863-1937 ) Pierre de Coubertin, ce nazi

Qui fut un zélateur du parti nazi

Comme feu ( 1887-1975 ) Avery Brundage, aussi

Les patrons du CIO

Fascinés par le nazisme, c'est bien sot

Par 68 voix contre 57, feu vert pour 1936

Les Jeux olympiques de Berlin sont approuvés

Par tous les pays en totale complicité

Et 15 jours avant le 1/8/1936, place nette

Juifs, Roms, pourchassés et dans des camps, enfermés

Un racisme si évident et si bête

Pourtant

Dès 1935, dans le monde, des manifestations

Contre ces jeux de la honte, étaient en opposition

Des athlètes refusèrent ces jeux

Pour faire briller le nazisme de mille feux

Et ils et elles voulurent, aux Olympiades populaires de Barcelone, participer

Mais ils et elles ne le purent, car avec le soulèvement militaire, cela fut annulé !

Mais

Rien de nouveau sous le soleil

De nos jours, ou avant, tout est toujours pareil

Et puis comme le sens interdit, les autoroutes

La vérité c'est toujours la déroute

Et aussi la flamme olympique

Tout cela fut inventé par les nazis, c'est tragique

Le monde est nazifié

Je ne l'ai pas inventé

Dans nos têtes, des croix gammées

Les modèles des rapaces

Les rapaces des modèles

Pas les oiseaux, seulement les hommes

A côté, les oiseaux sont gentilshommes

La technologie est nazie

Avec tout son système d'ingénierie

Et c'est ainsi

Que 8 des 25 plus grandes fortunes

Qui savent faire fructifier les thunes

Sont des codeurs de l'informatique

La Silicon Valley est leur paradis

Startup qui a tout maudit

La technologie du discours

Le discours de la technologie

En France

42 millions de personnes

Surfent sur internet, c'est une donne

De l'héroïne électronique

Addiction à la prothèse numérique

Comme les adolescents en Chine

Que les jeux vidéos en ligne, minent

Et déjà plus de 400 camps de rééducation

Hôpitaux militaires, pour une désintoxication

Adolescents drogués et enlevés de force, comme une prison

La cyberdépendance tue l'imaginaire

Mais tout autant que l'idéologie réactionnaire

Et voilà, partout, le tout technologique

Homo sapiens numericus

Dans le métro, le train, l'avion, le bus

Mais les codeurs et ingénieurs

De l'informatique, c'est pas une erreur

N'envoient pas leurs enfants à l'école numérique

Mais tout simplement à la vieille école classique !

Sur chaque ordinateur

Ce qui est prévu par le concepteur

Tout est tracé

Tout est enregistré

Des données qui sont utilisées

Par la publicité, pour nous faire acheter

Données elles-mêmes piratées

Même si 98 pour cent des internautes

Se promènent de site en site, sans rien acheter

C'est la seule bonne note

Mais 400 milliards de dollars de cybercriminalité

Et une terrifiante analyse de prédictivité

En 2020, 50 millions d'objets connectés

Et par géolocalisation, la publicité

Juste où vous êtes, vous fera consommer !

Et la première industrie mondiale

Elle est l'adaptation du capital

Ce sont les jeux vidéos sur internet

Même dans certaines maisons de retraite

Car cela serait bon pour la tête

Certes

Quand il n'y a plus la moindre relation

Il faut alors y substituer une représentation

Faux épanouissement et vraie aliénation

Du leurre et de la substitution

Hypnose numérique

Errance numérique

Communication numérique

Sans communication psychologique

Troubles de l'attention

Et des difficultés de concentration

Les mémoires deviennent externes, artificielles

Déficitaires deviennent les mémoires internes, naturelles

Et le stress des jeux de la guerre

Comme si il n'y avait pas assez de la guerre

Le virtuel copie finalement le réel

Et le réel copie finalement le virtuel

Ce sont les deux identiques mamelles !

Comme

En France, entre janvier 2012, et juin 2015

245 209 558 euros

Soit

2 547 663 cadeaux

Des laboratoires pharmaceutiques

Aux médecins et professionnels de la santé

Et après cela, faire la grève, il faut oser

Tout ce beau monde

Par ailleurs parfaitement immonde

De leurs crachats, nous les pauvres, nous inondent

Contre toute cette engeance réactionnaire

Il faut sortir la fronde révolutionnaire !

Le cerveau archéologique est le contexte

Sinon c'est de l'infidélité au texte

Comme les 700 enfants, en France

Qui meurent chaque année, de maltraitance

L'enfant ce bien immobilier

L'enfant comme une propriété

L'enfant qui pourtant

Devrait pouvoir choisir ses parents

En fonction des affinités, comme il l'entend

L'enfant qui toujours défend ses parents

Même si ce sont des tyrans

Quand l'enfant est sous terreur

Car il fut conçu par erreur

Et toute la société de l'aliénation

Est sous terreur, comme une malédiction

Enfants, parents, artistes, ouvriers

Enseignants, savants, fonctionnaires, employés

Et tout le monde, tyran de l'autre

La terreur et la peur

Partout dans le monde, cela est nôtre

Et à toutes les heures

Et la surpopulation

Est son réservoir, son alimentation

Il faut la pilule, l'avortement, la stérilisation !

Nous devrions apprendre à tout partager

Au lieu, depuis la fixation au sol, d'apprendre à dominer

La mémoire humaine, la mémoire naturelle

Peut comme à Londres, les chauffeurs de taxi

Mémoriser les 25000 rues de Londres, comme un défi

Hippocampe de mémoire d'apprentissage, c'est bien réel

De ce que l'on apprend

Tout par la suite, dépend !

Ainsi

Dans notre numérique aujourd'hui

Il n'y a que de la liberté virtuelle

Mais plus aucune liberté réelle

Et des pauvres plus pauvres

Et des riches plus riches

Et si l'on changeait tout, chiche ?

Comme au Brésil, si contrasté

8,5 millions de km/2, une immensité

La richesse, la pauvreté, peuvent s'y narguer

200 millions de personnes y habitent

70 millions de pauvres, comme un mythe

Dont 800.000 esclaves de la dette

Il faut la rembourser en travaillant, le tyran pas bête

Gauche ou extrême gauche du capital au pouvoir

Comme les autres, prennent les gens pour des poires

Ce parti des travailleurs ( PT ) qui a trahi

Celles et ceux qui ont voté pour lui

Et jusqu'en Amazonie

Des urnes électroniques

Depuis 1976 au Brésil, c'est véridique

A bas toutes les délégations du capital, vive l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

( Born in 1923 ) Noël Vandernotte

The youngest Olympic medalist

At 12, almost a false note

In all of Olympic history

Two bronze medals in rowing

Certainly, in coxswain, but hello champion

He had foreseen the war, him

Not like fire ( 1863-1937 ) Pierre de Coubertin, this Nazi

Who was a zealot of the Nazi party

Like fire ( 1887-1975 ) Avery Brundage, too

The bosses of the IOC

Fascinated by Nazism, it's really stupid

By 68 votes to 57, green light for 1936

The Berlin Olympic Games are approved

By all countries in total complicity

And 15 days before 1/8/1936, place clean

Jews, Roma, hunted down and in camps, locked up

A racism so obvious and so beast

Yet

Since 1935, in the world, demonstrations

Against these games of shame, were in opposition

Athletes refused these games

To make Nazism shine brightly

And they wanted to participate in the Popular Olympics in Barcelona

But they could not, because with the military uprising, it was cancelled!

But

Nothing new under the sun

Nowadays, or before, everything is always the same

And then like the no entry sign, the highways

The truth is always the rout

And also the Olympic flame

All this was invented by the Nazis, it's tragic

The world is Nazified

I didn't invent it

In our heads, swastikas

The models of birds of prey

The birds of prey of models

Not birds, only men

Besides, birds are gentlemen

Technology is Nazi

With all its engineering system

And that's how

8 of the 25 biggest fortunes

Who know how to make money grow

Are computer coders

Silicon Valley is their paradise

Startup that cursed everything

The technology of speech

The speech of technology

In France

42 million people

Surf the internet, it's a given

Electronic heroin

Addiction to prosthesis digital

Like teenagers in China

That online video games undermine

And already more than 400 re-education camps

Military hospitals, for detoxification

Teenagers drugged and forcibly abducted, like a prison

Cyber ​​addiction kills the imagination

But just as much as reactionary ideology

And here, everywhere, everything technological

Homo sapiens numericus

In the subway, the train, the plane, the bus

But the coders and engineers

Of IT, it's not a mistake

Do not send their children to digital school

But simply to the old classic school!

On every computer

What is intended by the designer

Everything is traced

Everything is recorded

Data that is used

By advertising, to make us buy

Data itself hacked

Even if 98 percent of Internet users

Walk from site to site, without buying anything

That's the only good mark

But 400 billion dollars of cybercrime

And a terrifying predictive analysis

In 2020, 50 million connected objects

And by geolocation, advertising

Right where you are, will make you consume!

And the world's first industry

It is the adaptation of capital

These are video games on the internet

Even in some retirement homes

Because it would be good for the head

Certainly

When there is no longer the slightest relationship

It is then necessary to substitute a representation

False fulfillment and true alienation

Of deception and substitution

Digital hypnosis

Digital wandering

Digital communication

Without psychological communication

Attention disorders

And concentration difficulties

Memories become external, artificial

Deficit become the internal, natural memories

And the stress of war games

As if there were not enough war

The virtual finally copies the real

And the real finally copies the virtual

They are the two identical breasts!

Like

In France, between January 2012 and June 2015

245,209,558 euros

That is

2,547,663 gifts

From pharmaceutical laboratories

To doctors and health professionals

And after that, to go on strike, you have to dare

All these beautiful people

Moreover perfectly filthy

With their spit, we the poor, flood us

Against all this reactionary spawn

We must bring out the revolutionary revolt! The archaeological brain is the context

Otherwise it is unfaithfulness to the text

Like the 700 children in France

Who die each year from abuse

The child as real estate

The child as property

The child who nevertheless

Should be able to choose his parents

According to affinities, as he sees fit

The child who always defends his parents

Even if they are tyrants

When the child is under terror

Because he was conceived by mistake

And the whole society of alienation

Is under terror, like a curse

Children, parents, artists, workers

Teachers, scholars, civil servants, employees

And everyone, tyrant of the other

Terror and fear

Everywhere in the world, this is ours

And at all hours

And overpopulation

Is its reservoir, its food

We need the pill, abortion, sterilization! We should learn to share everything

Instead, since the fixation on the ground, learning to dominate

Human memory, natural memory

Can like in London, taxi drivers

Memorize the 25,000 streets of London, as a challenge

Hippocampus of learning memory, it's very real

From what we learn

Everything afterward, depends!

So

In our digital today

There is only virtual freedom

But no more real freedom

And the poor poorer

And the rich richer

And if we changed everything, dare?

Like in Brazil, so contrasted

8.5 million km/2, an immensity

Wealth, poverty, can mock each other there

200 million people live there

70 million poor, like a myth

Of which 800,000 are slaves to debt

It must be repaid by working, the tyrant is not stupid

Left or far left of capital in power

Like the others, they take people for fools

This workers' party (PT) that betrayed

Those who voted for it

And even in the Amazon

Electronic ballot boxes

Since 1976 in Brazil, it's true

Down with all the delegations of capital, long live anarchy!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )