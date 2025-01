Paraphysique de thanatologie prématurée

Plus un travail est dur

Et moins, il est rétribué

En plus, il joue sur la santé

L'enfer est sur Terre, tout l'y imposture

Faut-il une mentalité d'acier

Aides-soignantes pour personnes âgées

Femmes de ménage en grande précarité

Du travail sous le tapis

Comme s'il s'agissait d'un vulgaire pipi

Et les ouvriers et les ouvrières

Force morale et force physique

De toute une dignité pas altière

Toute une invisibilité bien pratique

Naître pour en chier

Et sans jamais à aucune tâche, rechigner

Cela dit

Tout travail forcé

Corps et esprit, au tout lobotomisé

Là, sans chirurgie, mais du conditionné

Comme le sinistre pic à glace

Leucotomie transorbitaire qui efface

Et feu ( 1874 - 1955 ) Egas Moniz

De son origine, reçut le prix Nobel en 1949

Encore un fasciste, portugais, qui fut nobélisé

Tout expliquant une époque et sa mentalité

Quand la psychochirurgie voulait nous normaliser

Pas soigner, donc, mais tout ce qui pouvait déranger

USA, Mexique, et autres pays, aussi pour guérir de l'homosexualité

Et huit à neuf fois sur dix

Ce furent des femmes

Qui furent avant tout, lobotomisées !

La neurochirurgie

La psychiatrie

Longtemps aux mains d'une normalisation

USA, Mexique, Chine, URSS, toute une administration

Peut-être toujours et encore des Walter Jackson Freeman

Changement de registre, nouvelles cannes

Nouvelles technologies plus hypocrites

S'adaptant, rénovant, les coups de trique

Certes

L'alibi de soulager les souffrances psychiques

Du procédé moins mutilant mais périphérique

La société devenue si inhumaine

La société au tout devenant déveine

Tout y étant d'un devenu ou presque

Antipathique, sans que cela nous vexe

Aussi

Pour un peu limiter les suicides

Qui sont nonobstant comme un génocide

Antidépresseurs

Anxiolytiques

Neuroleptiques

Antalgiques

Tranquillisants

Qui nous sont comme des tiques

Qui nous sont comme du plastique

Comme justement tout travail forcé

Car, il faut manger, boire, se loger

Er rares sont les travaux qui ne sont de perpétuité !

Et dès la naissance

Dans une société de pure indécence

C'est comme la prison à perpétuité

Sans réduction de peine à espérer

Du travail forcé comme du guillotiné

Et à peine la retraite qu'il faut déjà crever

Ou alors et très rarement

Ou alors mais très chichement

Et selon de bons déterminants

Travail passion et non forcé

La passion du travail en forcené

Quand du plaisir finit par s'imposer

La science, l'écriture, le cinéma

Le sport, en activité de gala

Le moindre mal étant de chômer

Et encore, même là

Tout pouvant participer

Au maintien d'une société aliénée

Cela est encore autre chose

Mais elle est bien là, sans pause

L'on y souffre plus ou moins

Selon les classes sociales, c'est certain

Cependant

Pour tous et pour toutes

Dans nos gueules, en plein

De tout gouvernement

Des sadiques, voleurs, menteurs, génocidaires, crétins

Et se vendant des armes impunément

Comme une torture

Sur une échelle de 0 à 10, comme facture

Pas étonnant

Si l'on ne fait pas de vieux os

Comme une femme, qui, trop tôt, perdrait les eaux

Personne ne pouvant échapper au mauvais stress

Et là, elle peut aussi s'y abîmer, la richesse !

De la détresse psychologique

De la détresse physique

De la détresse professionnelle

De la détresse émotionnelle

De la détresse spirituelle

De la détresse intellectuelle

De la détresse sexuelle

De la détresse affective

De la détresse pécuniaire

De la détresse de toute misère

Bref, toutes les sortes de la détresse usuelle

Et sans compter

Toutes celles, indicibles, que l'on ne peut nommer

Avec toute une spécificité

D'époque, anthropologie de temporalité

C'est toujours sidérant l'histoire des mentalités

Et c'est toujours trop loin, même en trombe

Pour " J'irai cracher sur vos tombes "

Et l'acteur, feu ( 1949 - 2024 ) Niels Arestrup

Qui tourna dans " JE tu il elle " comme un stup

Mort jeune, finalement, fabuleux camionneur de Chantal Akerman

Mais logique, car, 392 biopesticides

Qu'il faut utiliser pour les vignes et autres intrépides

Tout pesticidé, pollué, le profit a tout dégueulassé

Lui, ne l'ignorait, d'avance, en cause de sa mortalité

Du faux naturel

Du vrai artificiel

Tous nos corps en sont imbibés

Toutes nos têtes en sont ravagées

En France, cent mille tonnes de pesticides par an

Record d'Europe, de l'interdit, soixante douze depuis un an

Mais 260 molécules mortifères autorisées

Pour à petit feu, nous tuer

Et tout peut très vite y changer

Et la maladie, la mort, survenant avec plus de rapidité !

Patrice Faubert ( 2025) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The harder a job is

The less it is paid

In addition, it affects your health

Hell is on Earth, everything is a fraud

Do you need a steel mentality

Caregivers for the elderly

Cleaning ladies in great precariousness

Work under the carpet

As if it were a common pee

And the workers

Moral strength and physical strength

Of all a dignity not haughty

A whole very practical invisibility

Born to shit

And without ever balking at any task

That said

All forced work

Body and mind, all lobotomized

There, without surgery, but conditioned

Like the sinister ice pick

Transorbital leucotomy that erases

And fire (1874 - 1955) Egas Moniz

Of his origin, received the Nobel Prize in 1949

Another fascist, Portuguese, who was awarded the Nobel Prize

Everything explaining an era and its mentality

When psychosurgery wanted to normalize us

Not to cure, therefore, but everything that could disturb

USA, Mexico, and other countries, also to cure homosexuality

And eight to nine times out of ten

They were women

Who were above all, lobotomized!

Neurosurgery

Psychiatry

Long in the hands of a standardization

USA, Mexico, China, USSR, a whole administration

Perhaps always and still Walter Jackson Freemans

Change of register, new canes

New technologies more hypocritical

Adapting, renovating, the blows of the stick

Certainly

The alibi of relieving psychological suffering

Of the less mutilating but peripheral process

Society become so inhuman

Society with everything becoming unlucky

Everything being of a become or almost

Unsympathetic, without it offending us

Also

To limit suicides a little

Which are nevertheless like a genocide

Antidepressants

Anxiolytics

Neuroleptics

Analgesics

Tranquilizers

Who are like ticks to us

Who are like plastic to us

Like precisely all forced labor

Because, we have to eat, drink, find shelter

And rare are the jobs that do not are life sentences!

And from birth

In a society of pure indecency

It's like life imprisonment

Without any reduction in sentence to hope for

Forced labor like the guillotined

And barely retirement that you have to die

Or else and very rarely

Or else but very sparingly

And according to good determinants

Passionate work and not forced

The passion for working like a madman

When pleasure ends up imposing itself

Science, writing, cinema

Sport, as a gala activity

The lesser evil being to be unemployed

And again, even there

Everything can participate

In the maintenance of an alienated society

That is something else again

But it is there, without a break

We suffer more or less there

According to social classes, that's for sure

However

For all and for all

In our mouths, in the middle

Of any government

Sadists, thieves, liars, genocidaires, morons

And selling weapons with impunity

Like torture

On a scale of 0 to 10, like a bill

No wonder

If we don't live long

Like a woman, who, too soon, would lose her waters

No one can escape bad stress

And there, it can also be damaged, wealth! Psychological distress

Physical distress

Professional distress

Emotional distress

Spiritual distress

Intellectual distress

Sexual distress

Emotional distress

Financial distress

Distress of all misery

In short, all kinds of usual distress

And without counting

All those, unspeakable, that we cannot name

With a whole specificity

Of the time, anthropology of temporality

The history of mentalities is always astounding

And it is always too far, even in a rush

For "I will spit on your graves"

And the actor, the late (1949 - 2024) Niels Arestrup

Who played in "I you he she" as a narcotic

Dead young, finally, fabulous trucker of Chantal Akerman

But logical, because, 392 biopesticides

Which must be used for vines and other intrepid

All pesticide, polluted, the profit has made everything filthy

He, did not ignore it, in advance, because of his mortality

False natural

True artificial

All our bodies are soaked in it

All our heads are ravaged by it

In France, one hundred thousand tons of pesticides per year

European record, of the forbidden, seventy-two in a year

But 260 authorized deadly molecules

To kill us slowly

And everything can change very quickly

And the disease, death, occurring with more rapidity!

Patrice Faubert (2025) stinker, little stinker, slut, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )