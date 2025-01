Déterminismes et automatismes

" En ce qui touche les hommes , leur existence se lie au langage . Chaque personne imagine , partant connaît , son existence à l ’ aide de mots . Les mots lui viennent dans la tête chargés de la multitude d ’ existences humaines - ou non humaines - par rapport à laquelle existe son existence privée . "

Georges Bataille ( 1897 - 1962 ) " L ’ expérience intérieure " , Ed : TEL Gallimard .

" J ’ ai toujours cru avoir saisi la fortune par les cheveux et je me suis toujours aperçu qu ’ elle n ’ avait qu'une perruque , " se rendit compte feu le chevalier D ’ Eon ( 1728 - 1810 ) , le célèbre Tonnerrois agent secret de feu Louis le quinzième ( 1710 - 1774 ) . Et oui , l ’ un des plus grands agents secrets français de tous les temps était né à Tonnerre , dans l ’ Yonne , petite ville où je suis domicilié ... c ’ est finalement la force des habitudes qui fait tourner la machine du monde .

Cette force des habitudes qui fait que l ’ on finit par accepter ce que l ’ on refuse . Cette force des habitudes qui fait que les habitudes nous font voter à gauche ou à droite , ou ne pas voter du tout . Cette force des habitudes qui nous fait aussi nous abstenir de nous inscrire sur les listes électorales . Cette force des habitudes qui fait et défait nos comportements . Cette force des habitudes qui fait nos manies . Cette force des habitudes qui nous fait nous marier ou divorcer . Cette force des habitudes qui nous fait vivre et mourir .

La force des habitudes se joue de nous . Et si nous remplaçons le mot habitude par le mot automatisme , tout devient clair . La force des automatismes . Quoi que nous fassions , nous le faisons automatiquement . Certes , il est toujours préférable de dénoncer la société spectaculaire marchande techno - industrielle , même si cela est un automatisme , même si cela reste un automatisme conceptuel , et un automatisme est privé de conscience d ’ être justement un automatisme . Nos mariages sont des automatismes . Nos divorces sont des automatismes . Nos amitiés sont des automatismes . Nos amours sont des automatismes .

Nos séparations sont des automatismes . Nos critiques sont des automatismes .

Nos idées politiques sont des automatismes . D ’ où l ’ expression , chassez le " naturel " ( les automatismes ) et le " naturel " ( les automatismes ) revient au galop ...

Il faut donc nous poser les bonnes questions . Pourquoi sommes - nous ou croyons - nous êtres des gauchistes , des fascistes libéraux , des staliniens , des anarchistes , des ceci , des cela , et même des riens du tout ...

" Anne , regardez ! ce cendrier a été totalement désintégré pendant un dix millionième de seconde . A un moment , il n ’ existait plus ! Parti , plus rien , absolument plus rien ! Seulement des atomes voyageant à la vitesse de la lumière entre deux appareils ! Et l ’ instant d ’ après , les atomes s ’ étaient de nouveau rassemblés pour reformer ce cendrier . "

George Langelaan ( 1908 - 1972 ) " La mouche " , ( nouvelles de l ’ anti - monde ) Ed : Marabout .

Pourquoi ne pas avoir compris que le secret de l ’ immortalité cellulaire est chez le triton ( urodèles ) , qui voit repousser certains membres , une fois ceux - ci coupés ? ou qui voit la régénération de certains organes , une fois ceux - ci altérés ? le secret de l ’ immortalité de la cellule est dans la cellule cancéreuse elle - même , aussi ...

Encore la force des automatismes qui nous empêche d ’ innover . Et qui nous fait , être , des ceci ou cela , sans aucune imagination , des êtres de seconde main , puisque nous ne faisons que répéter ce qu ’ ont dit avant nous , les grands penseurs et grandes penseuses ...

Des dieux et déesses que nous avons sacralisés !

Top , pas touche ...

La force des automatismes qui nous fait " réfléchir " comme nous " réfléchissons " . Il nous faut tenter de prendre " conscience " de ces automatismes pour être un peu moins des automates , car nous sommes tous et toutes des automates .La force des habitudes , la force des automatismes .

La force des conditionnements , qui sont les forces qui meuvent le monde .

Il en a été ainsi dans le passé , dans le présent , dans le futur .

Avec ou sans futur . Quand un policier au service du fascisme libéral ou capitalisme , matraque un manifestant ou une manifestante , il le fait par automatisme .

Il obéit à des ordres , mais il va matraquer d ’ une façon automatique , sans la moindre réflexion .

Et ce qui est fait sans la moindre réflexion , est un automatisme . L ’ on a plus à y penser pour le faire , ce qui est pratique pour la conduite d ’ une automobile , ou matraquer les contestataires . Mais nonobstant , l ’ automatisme est libertaire et l ’ automatisme ne connaît point la hiérarchie . Et de fait , un automatisme reste un automatisme . Il n ’ est ni de gauche ni de droite , même s ’ il y a des automatismes / déterminismes de gauche ou de droite .

" En 2647 , la Terre possédait quelques centaines de colonies , des protectorats et des mondes occupés , des camps de concentration et des bagnes perdus , des banlieues lointaines et des parcs nationaux . Et , bien entendu , la plupart de ces mondes étaient de véritables mines industrielles ou commerciales , dont le fond , en dépit des incroyables distances , était relié à un unique réceptacle . "

Jacques Sternberg ( 1923 - 2006 ) " Univers zéro et autres nouvelles " Ed : Marabout .

Sauf que le coup de matraque , fait plus de mal à la tête , que l ’ automatisme langagier , quoique ...

Ainsi , un simple médecin , même inculte , est mieux perçu qu ’ un chômeur même cultivé . N ’ est - il pas vrai ? Une femme médecin ou un homme médecin , un enseignant ou une enseignante , par rapport à un chômeur ou une chômeuse , cela code déjà pour des interprétations automatiques car inconscientes de l ’ être ...

Aucune révolution globale ne pourra se faire en faisant l ’ économie des automatismes et des déterminismes , car cela est absolument fondamental . Car la théorie révolutionnaire est réellement là et pas ailleurs ...

Donc , ne nous le cachons pas , comme nous voulons dominer pour être aimés / aimées , nous sommes déterminés / déterminées par nos automatismes inconscients . Et ce à au moins quatre vingt quinze pour cent . La vérité se trouve dans les cinq pour cent restant ...

Les associations d ’ idées procèdent aussi par automatismes inconscients , tout automatisme étant inconscient , ainsi le mot fasciste code pour des automatismes idéels , le mot stalinien code pour des automatismes idéels . Le mot policier code pour des automatismes idéels . Le mot terroriste code pour des automatismes idéels . Tous les mots que nous voulons , en fait . Tous procèdent du déterminisme et de l ’ automatisme . Nous ne sommes " libres " de rien , c ’ est bien irréfutable ! Et ce sont des processus ( des puces culturelles ) tout à fait inconscients . Le milieu politique , comme le milieu psychologique , vont déterminer nos réponses politiques ou psychologiques , à tel ou tel type de situation ou à tel type de question.

Ainsi dans le milieu du cinéma ou assimilé , les couples se font et se défont plus vite encore qu ’ ailleurs ... mais lorsqu’on est homme et que l ’ on est entouré de jeunes et jolies femmes , aux vêtements érotisés , cela ne doit pas être facile de ne pas succomber à la tentation sexuelle . Idem pour la femme , vis à vis des hommes ...

" Le Japon venait de succomber . Le fatalisme oriental attribuant à une volonté supérieure l ’ accession des mouches à l ’ intelligence , s ’ était abandonné à l ’ invasion après une lutte brève mais héroïque : l ’ empereur et tous les dignitaires avaient fait hara - kiri devant le portrait de leurs ancêtres , offrant leurs intestins aux trompes de l ’ envahisseur . "

Jacques Spitz ( 1896 - 1963 ) " La guerre des mouches " , Ed : Marabout .

Un milieu particulier peut donc déterminer des réponses comportementales spécifiques à ce milieu . Et cela est valable pour la sexualité , la politique , l ’ idéologie , la religion , la spiritualité , etc ...

Et au fond , pour paraphraser feu Albert Einstein ( 1879 - 1955 ) " Le plus incompréhensible c ’ est que le monde soit compréhensible " . Ainsi , être entouré de femmes sensuelles donnent l ’ envie de faire l ’ amour , être entouré de livres donne l ’ envie de lire , être entouré de policiers donne l ’ envie de fuir , être entouré d ’ imbéciles rend imbécile , être entouré de gens " intelligents " rend " intelligent " , l ’ entourage nous entoure , et nous détermine .

Les déterminismes et les automatismes en tous les domaines , conscients et surtout inconscients , nous fabriquent d ’ une implacable façon . Bien sûr , un universitaire , une universitaire , un intellectuel , une intellectuelle , ne savent pas le plus souvent , ce qu ’est un automatisme .

Mais la plupart de ces gens - là , ne savent d ’ ailleurs pas grand - chose .

Alors qu ’ un ouvrier ou une ouvrière savent parfaitement ce qu ’ est un automatisme , de par leur métier ...surtout les ouvriers spécialisés et ouvrières spécialisées .

Paradoxalement . Et les gens , pour la plupart , savent sans le savoir qu ’ ils / elles savent , lorsqu’ils / elles disent : " Oh , à sa place , j ’ aurais fait la même chose , j ’ aurais agi de la même façon " ... L ’ engrammation sociale et donc neuronale engendrant le même type de réponse psychologique ou motrice à un stimulus , selon le stimulus en cause .

Quand nous faisons quelque chose , n ’ importe quoi , posons - nous la question , pourquoi le faisons - nous ?

Pourquoi fais - je cela ? Interrogeons - nous ! cela correspond à quoi , au niveau de nos trois cerveaux ? Quelle est l ’ histoire de nos déterminismes et de nos automatismes , ce que nous appelons la personnalité humaine ? Qui ne sont que les automatismes et déterminismes de l ’ Histoire . Même si la seule raison d ’ être , de toute forme de vie , c ’ est d ’ être ...

" Des preuves anatomiques et comportementales montrent clairement que , si les circuits nerveux du cerveau ne fonctionnent pas à certains moments critiques du développement , ils ne pourront plus jamais fonctionner . Des chimpanzés élevés dans l ’ obscurité peuvent rester à jamais aveugles . Si l ’ empathie n ’ est pas apprise à un âge critique , il est impossible qu ’ elle ne puisse jamais se développer pleinement . "

Paul D.MacLean ( 1913 - 2007 ) " Découvreur du cerveau reptilien ou cerveau de MacLean " .

Et l ’ on pourrait écrire une Histoire des déterminismes , à travers l ’ histoire des automatismes , certains automatismes renvoyant à des politiques précises de l ’ Histoire .

Chaque temps socioculturel ayant ses propres déterminismes et automatismes de langage , de moeurs , de police , de bienséance , de concept , d ’ hygiène de vie . Fini le temps , par exemple , où l ’ on déféquait dehors , à plusieurs , en conversant de ceci ou cela ...

Nous sommes donc des étrangers et étrangères à nous - mêmes et aux autres . Des étrangers et étrangères à ce que nous croyons être .

Encore une fois , si nous voulons une révolution holiste , il faut nous dès maintenant réapprendre à penser , réapprendre à réfléchir , réapprendre à observer , réapprendre à concevoir , réapprendre à nous écouter , réapprendre à nous juger , etc ... Sinon , aucune révolution globale ne verra jamais le jour . Ni demain , ni jamais . Nous resterons dans la prison des automatismes déterminés par l ’ époque dans laquelle nous vivons .

Et nous referons toujours éternellement , les automatismes des déterminismes , qui ne sont que les déterminismes des automatismes .Cela est si simple , n ’ est - ce pas ?

Nous les animaux humains , nous croyons tout savoir . Ce qui prouve bien que nous ne savons rien . Regardons - nous , regardons nos relations , et nous voyons que nous pensons tous et toutes savoir des choses . Et nous ne pourrons jamais rien apprendre , tant que nous croirons tout savoir . La prétention appauvrit , car elle n ’ apprend jamais rien , ni sur elle - même , ni sur les autres .

Nous croyons que nous connaissons les étoiles parce que nous les voyons dans le ciel . Et ce qui est valable pour les étoiles , l ’ est pour tout le reste . Plus nous sommes ignorants et ignorantes , et plus nous nous croyons des lumières . Car , l ’ on apprend à dire " je sais " et l ’ on apprend pas à dire " je ne sais pas " ... Dire je ne sais pas , fait passer pour un idiot ou une idiote , n ’ est - ce pas ?

" Le regard plongé dans l ’ obscurité profonde , je demeurai longtemps saisi par l ’ émerveillement , l ’ effroi , le doute , rêvant des rêves que nul mortel n ’ osa jamais rêver . "

Edgar Allan Poe ( 1809 - 1849 )

Et oui , nous sommes encore dans la compétition des relations humaines qui ne sont que les relations humaines de la compétition . Et dans cette compétition là , ne peut exister ni amour ni amitié . Et même la personne seule est en compétition avec elle - même ! Encore une fois , nous voulons tous et toutes dominer , et aucune faiblesse n ’ est tolérée dans la recherche de dominance . Ainsi nous mentons en permanence , en faisant croire que nous savons des choses , alors que nous ne savons rien ou si peu .

Par contre , nous savons que la surpêche , par exemple , va entraîner la disparition des poissons dans nos assiettes d ’ ici une quarantaine d ’ années , avec aussi la pollution des coraux , là où pondent justement les poissons ... Mais , c ’ est comme si nous ne le savions pas , puisque nous ne faisons rien pour contrecarrer ce fait inéluctable . Les feuilletons de télévision sont le plus souvent des contes de fées pour adultes infantilisés . Par contre les documentaires de télévision annoncent sans complexe la catastrophe qui est déjà là .

Mais nous ne percevons pas cette catastrophe écologique dans laquelle nous sommes déjà , ou alors nous l ’ appréhendons comme une fiction , comme un spectacle de télévision ou de cinéma , parmi d ’ autres .

Tout ceci étant conçu par des intellectuels / intellectuelles , ce qui n ’ est jamais que la compréhension des intellectuels / intellectuelles . C ’ est à dire , pratiquement rien !

Et cela n ’ est toujours que l ’ intellectualité de la perception , qui est hors la vie .

Une vie assassinée , il est vrai . Toutes les théories ne sont que des mots qui se fracassent sur le mur de la réalité .

Une réalité théorie , théorie réalité , qui n ’ a aucunement le besoin d ’ un théoricien ou d ’ une théoricienne .

Et toute théorie a ses défenseurs et ses adversaires . Des gens qui se traînent dans la boue , les uns / unes les autres .

" A l ’ oeil nu , le nombre total d ’ étoiles visibles de la surface de la Terre est à peu près de 6000 dans les meilleures conditions de " visibilité " . Depuis un point donné , ce nombre tombe à environ 2000 moins de la moitié , car nous ne voyons au plus que la moitié du ciel et nous ne pouvons distinguer les étoiles les plus faibles situées au voisinage de l ’ horizon . Avec des jumelles , le nombre d ’ étoiles observées d ’ un endroit donné passe à 50 000 , voire davantage , et s ’ élève à 300 000 avec un télescope de cinq centimètres d ’ ouverture . "

Edward Harrison , astrophysicien , ( 1919 - 2007 )

Et ces gens apprendraient à feu Marx ce qu ’ est le marxisme , à feu Bakounine ce qu ’ est l ’ anarchisme , à feu Debord ce qu ’ est la société du spectacle , à feu Staline ce qu ’ est le stalinisme , à un chirurgien comment opérer , à feu Mussolini ce qu ’ est le fascisme , à feu Einstein ce qu ’ est la relativité tant restreinte que générale , à Jean - Pierre Luminet ce que sont les trous noirs , à Sarkozy ce qu ’ est le sarkozysme , à moi - même ce qu ’ est le faubertisme , à Trotski ce qu ’ est le trotskisme , à un maçon ce qu ’ est la maçonnerie , à un électricien ce qu ’ est l ’ électricité , etc ... etc ... Sans compter tous / toutes les spécialistes autoproclamés / autoproclamées de tel ou tel théoricien ou écrivain , et qui se considèrent comme propriétaires d ’ une théorie ou d ’ un style d ’ écriture . Et tous ces gens si distingués , croyant dur comme fer , détenir la vérité avec grand V , veulent l ’ imposer aux autres , sans le moindre doute ... Et nous en faisons partie , il s ’ agit bien de nous , les animaux humains .

Et si nous nous trompions sur toute la ligne ?

La révolution se fera simplement ou ne se fera pas . Et les intellectuels / intellectuelles , comme les universitaires , ne sont pas les amis / amies de la révolution . La pensée intellectuelle est une abomination . Elle est là pour transformer toute chose simple en problème insoluble .

Et puis , une révolution aboutie n ’ aurait plus aucun besoin des intellectuels / intellectuelles .

Que deviendraient - ils / elles ? Et nous sommes tous et toutes , hélas , dans une certaine mesure , des intellectuels / intellectuelles .

Le monde des idées politiques a donc ses propriétaires ou du moins ceux et celles qui s ’ en croient les gardiens / gardiennes du temple , comme toute propriété immobilière est défendue par son ou sa propriétaire . Avec des mots et parfois avec le fusil . Le monde des idées , politiques , philosophiques , religieuses , spirituelles , est le monde qui rassure les gens .

Cela empêche d ’ avoir des angoisses ou à défaut , cela peut atténuer les angoisses , surtout l ’ angoisse proprement humaine , l ’ angoisse de la mort ...

" Cependant , à côté du marché , certains proposent d ’ autres fictions , plus théoriques ou politiques , pour " donner " à rêver sur l ’ écroulement d ’ un monde . Ces spéculations sur la catastrophe salvatrice ont leur version douce chez les idéologues de la " décroissance " qui parlent de " pédagogie des catastrophes " . "

René Riesel / Jaime Semprun " Catastrophisme , administration du désastre et soumission durable " Editions de l ’ encyclopédie des nuisances , 2008 .

Ce sont des médicaments comme la religion , la croyance , l ’ idéologie , l ’ alcool , le militantisme , la spiritualité , la " création " , la " révolution " , le sport , la télévision , la politique , les anxiolytiques , les psychotropes , et chacun / chacune va trouver dans tous ces médicaments psychologiques qui aident à " vivre " , son propre médicament psychologique apaisant . Nous devrons donc faire des révolutions dans la révolution pour ne pas retomber très vite dans des médicaments psychologiques .

Et un médicament en vaut un autre .

Quand l ’ on ose dire ce que nous disons ( tous / toutes les autres qui sont en moi ) sur les médicaments psychologiques , ce ne sont pas les gens qui utilisent ces médicament qui vont nous abhorrer , mais les médicaments qui les possèdent .

Médicaments psychologiques et médicaments organiques , sont donc indispensables pour la bonne continuation de la société spectaculaire marchande techno - industrielle .

Les médicaments du corps et de l ’ esprit nous sont devenus vitaux .

Et , il n ’ y a aucun rescapé , aucune rescapée , dans le monde des médicaments psychologiques et organiques . Nous pensons tous et toutes avoir le bon médicament contre l ’ angoisse profonde qu ’ est la société spectaculaire marchande techno - industrielle , elle - même . C ’ est une société de l ’ angoisse et de la terreur . Et nous sommes tous et toutes dans les filets de cette angoisse et de cette terreur . Des terrorisés / terrorisées de nous - mêmes et des autres . La fragmentation des idées engendrant un mépris , une condescendance , une haine , des je sais tout qui ne savent rien , des propriétaires en tous genres , et nous ne rêvons qu ’ à nous entretuer les uns / unes les autres . Nous ne rêvons plus qu ’ à nous anéantir . La preuve ? L ’ état dans lequel la planète se trouve !

Et de fait , les animaux non humains sont la seule forme de vie sur la planète Terre .

Les clichés nous aveuglent . Deux hommes ensemble , donc deux uranistes , deux femmes ensemble donc deux saphistes , un homme et une femme ensemble donc un couple , et tout est à l ’ avenant . Comme c ’ est absurde et lamentable ! Et pourtant , c ’ est dans la ville de Clermont - Ferrand que l ’ on peut ressentir cela d ’ une façon assez frappante ...

" Le purisme des argotiers est sociologique , et non linguistique . Le mot d ’ argot ne s ’ use que sorti de son royaume . Tant qu ’ il reste réservé , il garde toute sa pureté , et pour cause : c ’ est un langage secret , signe de connivence qui n ’ a d ’ intérêt que pur . Ce ne sont pas les malfaiteurs qui se sont tenus à l ’ écart des gitans , mais c ’ est bien évidemment l ’ inverse . Les gitans sont en quelque sorte des affranchis parmi les affranchis ."

Alice Becker - Ho ( née en 1941 ) " Les princes du jargon " Ed : folio / Gallimard .

"As far as men are concerned, their existence is linked to language. Each person imagines, and therefore knows, his existence with the help of words. The words come into his head loaded with the multitude of human - or non-human - existences in relation to which his private existence exists."

Georges Bataille (1897 - 1962) "L'expérience intérieure", Ed: TEL Gallimard.

"I always believed I had seized fortune by the hair and I always realized that it only had a wig," realized the late Chevalier D'Eon (1728 - 1810), the famous Tonnerrois secret agent of the late Louis the fifteenth (1710 - 1774). And yes, one of the greatest French secret agents of all time was born in Tonnerre, in the Yonne, a small town where I live... it is ultimately the force of habit that makes the world's machine turn.

This force of habit that makes us end up accepting what we refuse. This force of habit that makes habits make us vote left or right, or not vote at all. This force of habit that also makes us abstain from registering on the electoral lists. This force of habit that makes and unmakes our behavior. This force of habit that makes our manias. This force of habit that makes us marry or divorce. This force of habit that makes us live and die.

The force of habit plays with us. And if we replace the word habit with the word automatism, everything becomes clear. The force of automatisms. Whatever we do, we do it automatically. Of course, it is always better to denounce the techno-industrial commercial spectacular society, even if it is an automatism, even if it remains a conceptual automatism, and an automatism is deprived of awareness of being precisely an automatism. Our marriages are automatisms. Our divorces are automatisms. Our friendships are automatisms. Our loves are automatisms.

Our separations are automatisms. Our criticisms are automatisms.

Our political ideas are automatisms. Hence the expression, chase away the "natural" (automatisms) and the "natural" (automatisms) comes galloping back ...

We must therefore ask ourselves the right questions. Why are we or do we think we are leftists, liberal fascists, Stalinists, anarchists, this, that, and even nothings at all...

"Anne, look! This ashtray was totally disintegrated for a ten millionth of a second. At one point, it no longer existed! Gone, nothing, absolutely nothing! Only atoms traveling at the speed of light between two devices! And the next moment, the atoms had gathered again to reform this ashtray."

George Langelaan (1908 - 1972) "The Fly", (news from the anti-world) Ed: Marabout.

Why not have understood that the secret of cellular immortality is in the newt (urodeles), which sees certain members grow back, once they are cut off? or which sees the regeneration of certain organs, once they are altered? the secret of the immortality of the cell is in the cancer cell itself, too ...

Still the force of automatisms that prevents us from innovating. And which makes us, be, this or that, without any imagination, second-hand beings, since we only repeat what the great thinkers and great thinkers have said before us ...

Gods and goddesses that we have sanctified!

Top, hands off ...

The force of automatisms that makes us "think" as we "think". We must try to become "aware" of these automatisms in order to be a little less automatons, because we are all automatons. The force of habits, the force of automatisms.

The force of conditioning, which are the forces that move the world.

It has been like this in the past, in the present, in the future.

With or without a future. When a police officer in the service of liberal fascism or capitalism beats a demonstrator, he does it automatically.

He obeys orders, but he will beat in an automatic way, without the slightest reflection.

And what is done without the slightest reflection is an automatism. We no longer have to think about it to do it, which is practical for driving a car, or beating up protesters. But nevertheless, automatism is libertarian and automatism does not know hierarchy. And in fact, an automatism remains an automatism. It is neither left nor right, even if there are automatisms/determinisms of the left or the right.

"In 2647, the Earth had a few hundred colonies, protectorates and occupied worlds, concentration camps and lost penal colonies, distant suburbs and national parks. And, of course, most of these worlds were real industrial or commercial mines, whose bottom, despite the incredible distances, was connected to a single receptacle."

Jacques Sternberg (1923 - 2006) "Univers zéro et autres nouvelles" Ed: Marabout.

While a worker knows perfectly well what an automatism is, by virtue of their job... especially skilled workers.

Paradoxically. And people, for the most part, know without knowing that they know, when they say: "Oh, in his place, I would have done the same thing, I would have acted in the same way"... Social and therefore neuronal engramming generates the same type of psychological or motor response to a stimulus, depending on the stimulus in question.

When we do something, anything, let's ask ourselves the question, why do we do it?

Why do I do this? Let's ask ourselves! What does this correspond to, at the level of our three brains? What is the history of our determinisms and our automatisms, what we call the human personality? Which are only the automatisms and determinisms of History. Even if the only reason for being, of any form of life, is to be ...

"Anatomical and behavioral evidence clearly shows that, if the brain's neural circuits do not function at certain critical moments of development, they will never be able to function again. Chimpanzees raised in the dark can remain blind forever. If empathy is not learned at a critical age, it is impossible that it can never fully develop. "

Paul D. MacLean (1913 - 2007) "Discoverer of the reptilian brain or MacLean brain".

And one could write a History of determinisms, through the history of automatisms, certain automatisms referring to specific policies of History.

Each sociocultural time has its own determinisms and automatisms of language, morals, police, decorum, concept, hygiene of life. Gone are the days, for example, when we defecated outside, in groups, while talking about this or that ...

We are therefore strangers to ourselves and to others. Strangers to what we believe to be.

Once again, if we want a holistic revolution, we must now relearn how to think, relearn how to reflect, relearn how to observe, relearn how to conceive, relearn how to listen to ourselves, relearn how to judge ourselves, etc ... Otherwise, no global revolution will ever see the light of day. Neither tomorrow, nor ever. We will remain in the prison of automatisms determined by the era in which we live.

And we will always eternally make the automatisms of determinisms, which are only the determinisms of automatisms. It is so simple, isn't it?

We human animals believe we know everything. Which proves that we know nothing. Let us look at ourselves, look at our relationships, and we see that we all think we know things. And we will never be able to learn anything, as long as we believe we know everything. Pretension impoverishes, because it never teaches us anything, neither about itself, nor about others.

We believe that we know the stars because we see them in the sky. And what is valid for the stars, is valid for everything else. The more ignorant we are, the more we believe ourselves to be enlightened. Because, we learn to say "I know" and we don't learn to say "I don't know" ... Saying I don't know makes you look like an idiot, doesn't it?

"With my gaze plunged into the deep darkness, I remained seized for a long time by wonder, fear, doubt, dreaming dreams that no mortal ever dared to dream."

Edgar Allan Poe (1809 - 1849)

And yes, we are still in the competition of human relationships which are only the human relationships of competition. And in this competition, neither love nor friendship can exist. And even the person alone is in competition with himself! Once again, we all want to dominate, and no weakness is tolerated in the search for dominance. So we lie constantly, pretending that we know things, when we know nothing or very little.

On the other hand, we know that overfishing, for example, will lead to the disappearance of fish from our plates within forty years, with also the pollution of corals, where the fish spawn... But, it is as if we do not know it, since we do nothing to counteract this inevitable fact. Television soap operas are most often fairy tales for infantilized adults. On the other hand, television documentaries announce without complex the catastrophe that is already here.

But we do not perceive this ecological catastrophe in which we are already, or we apprehend it as a fiction, like a television or cinema show,

"With the naked eye, the total number of stars visible from the surface of the Earth is about 6,000 under the best conditions of "visibility". From a given point, this number falls to about 2,000 less than half, because we see at most half the sky and we cannot distinguish the faintest stars located near the horizon. With binoculars, the number of stars observed from a given place increases to 50,000 or more, and rises to 300,000 with a telescope of five centimeters of aperture."

Edward Harrison, astrophysicist, (1919 - 2007)

And these people would teach the late Marx what Marxism is, the late Bakunin what anarchism is, the late Debord what the society of the spectacle is, the late Stalin what Stalinism is, to a surgeon how to operate, to the late Mussolini what fascism is, to the late Einstein what relativity, both special and general, is, to Jean-Pierre Luminet what black holes are, to Sarkozy what Sarkozysme is, to myself what Faubertism is, to Trotsky what Trotskyism is, to a mason what masonry is, to an electrician what electricity is, etc. etc. Not to mention all the self-proclaimed specialists of this or that theoretician or writer, who consider themselves owners of a theory or a writing style. And all these distinguished people, who firmly believe that they hold the truth with a capital T, want to impose it on others, without the slightest doubt... And we are part of it, it is indeed us, the human animals.

And what if we are wrong on all counts?

The revolution will simply happen or it will not happen. And intellectuals, like academics, are not the friends of the revolution. Intellectual thought is an abomination. It is there to transform any simple thing into an insoluble problem.

And then, a successful revolution would no longer have any need for intellectuals.

What would become of them? And we are all, alas, to a certain extent, intellectuals.

The world of political ideas therefore has its owners or at least those who believe themselves to be the guardians of the temple, as any real estate property is defended by its owner. With words and sometimes with a gun. The world of ideas, political, philosophical, religious, spiritual, is the world that reassures people. This prevents having anxieties or failing that, it can alleviate anxieties, especially the strictly human anxiety, the anxiety of death ...

"However, alongside the market, some propose other fictions, more theoretical or political, to "give" us to dream about the collapse of a world. These speculations on the saving catastrophe have their soft version among the ideologues of "degrowth" who speak of "pedagogy of catastrophes". "

René Riesel / Jaime Semprun "Catastrophism, administration of disaster and sustainable submission" Editions de l' encyclopédie des nuisances, 2008.

These are drugs like religion, belief, ideology, alcohol, militancy, spirituality, "creation", "revolution", sports, television, politics, anxiolytics, psychotropic drugs, and each person will find in all these psychological drugs that help to "live", his/her own soothing psychological drug. We will therefore have to make revolutions within the revolution so as not to fall back very quickly into psychological drugs.

And one medicine is worth another.

When we dare to say what we say (all the others who are in me) about psychological medicines, it is not the people who use these medicines who will abhor us, but the medicines that possess them.

Psychological medicines and organic medicines are therefore essential for the good continuation of the spectacular techno-industrial commercial society.

Medicines for the body and the mind have become vital to us.

And, there is no survivor, no survivor, in the world of psychological and organic medicines. We all think we have the right medicine against the deep anxiety that is the spectacular techno-industrial commercial society itself. It is a society of anxiety and terror. And we are all in the nets of this anxiety and terror. Terrorized by ourselves and others. The fragmentation of ideas engenders contempt, condescension, hatred, know-it-alls who know nothing, owners of all kinds, and we only dream of killing each other. We only dream of annihilating each other. The proof? The state the planet is in!

And in fact, non-human animals are the only form of life on planet Earth.

The clichés blind us. Two men together, therefore two Uranians, two women together therefore two Sapphists, a man and a woman together therefore a couple, and everything is in keeping. How absurd and pitiful it is! And yet, it is in the city of Clermont-Ferrand that one can feel this in a rather striking way...

"The purism of the slangists is sociological, not linguistic. The word slang is only used once it has left its realm. As long as it remains reserved, it retains all its purity, and for good reason: it is a secret language, a sign of connivance that has only pure interest. It is not the criminals who have kept their distance from the gypsies, but it is quite obviously the opposite. The gypsies are in a way freedmen among the freedmen."

Alice Becker-Ho (born in 1941) "The princes of jargon" Ed: folio / Gallimard.

