Paraphysique de la mort

" Tirez le rideau, la farce est jouée. Je vais chercher un grand peut-être. "

François Rabelais ( 1483 ou 1494-1553 )

Connaissance de la fragmentation

Fragmentation de la connaissance

Comme

Il n'y a pas de gauche

Il n'y a pas de droite

Mais

Simplement des concepts et des comportements

Qui sont apparentés à la gauche

Qui sont apparentés à la droite

Chaque préjugé est un courant

Bien ancré dans le politiquement

Chaque jugement de valeur

A son chapeau, sa couleur

Chaque lieu commun

A son époque, son souverain

Car

Il faut être un battant ou une battante

Car

Il faut être un combattant ou une combattante

Alors

Qu'il nous faut mourir

Nous devrions donc nous faire plaisir

Prendre et donner du bonheur

Et ce à toutes les heures

Car mourir

C'est aussi, il faut le dire

Caner, clamser, crever

Cônir, crôner, crounir, dégeler

Dévisser, flamber, fracasser, gambiller

Macaber, raidir, tout cela sans médire

Car mourir

C'est aussi, il faut le dire

Lever la séance

Rendre les clefs

Faire la valise

Déposer le bilan

Boire le bouillon de onze heures

Avaler sa chique ou son bulletin de naissance

Bouffer les pissenlits par la racine

Se faire rétrécir

Être rétamé

Couper le sifflet

Filer son câble par le bout

Etc. Car ce n'est pas tout

Et pour tuer

Et donc faire mourir, c'est lié

Raccourcir, flinguer

Descendre, sulfater

Dessouder, dégommer

Dégringoler, escoffer

Rectifier, seringuer

Refroidir, suriner, zigouiller

Des mots pour tuer

Donc aussi, des mots pour mourir

Et le mathématicien Suisse feu ( 1707-1783 ) Leonhard Euler

Qui mourut la pipe à la bouche, tel l'éclair

Et qui tombant, la cassa

L'expression viendrait de là

Ou feu l'acteur Mercier

Qui la pipe en bouche

Tomba sur scène comme on se couche

Il interprétait feu le corsaire ( 1650-1702 ) Jean Bart

Et abattant ainsi sa dernière carte

Casser sa pipe et mourir

La mort fait toujours frémir

Comme la mort d'une espèce

A qui l'on ne fait aucune messe

C'est ainsi le rhinocéros de Java

Encore quatorze dans le monde, mais tout va

Et pour d'autres espèces, un même constat

Et déjà le capital

Qui nulle part ne voit le mal

Car dans son organisation, c'est absolument fatal

Extrapole de ce fait, le clonage

Pour mettre le passé en cage

Le chien pour le ( canis latrans ) coyote

L'éléphant pour le mammouth

Aucun complexe, en avant toute

Trouver la bonne femelle, nouvelle marotte

Car partout

Et depuis longtemps, c'est fou

Enseignement de la guerre

La guerre de l'enseignement

D'une façon l'autre, tout est répété

Avec une plus ou moins grande subtilité

Février à Décembre 1916, Verdun

Environ 1 million de morts, au moins

Et les patriotiques prostituées

Sans vindicte, c'était pour le repos du guerrier

Un peu de sexe avant de se faire mutiler ou tuer

Et oui !

" Ce qui reste du vivant quand il meurt n'a plus de nom dans aucune langue "

Jacques-Bénigne Bossuet ( 1627-1704 )

Et qui participait à l'effort de guerre ?

La femme de la classe ouvrière !

Et en un an

7000 tonnes d'obus par ouvrière

1914/1918 guerre meurtrière

Cela dépasse l'entendement

C'est en somme l'esthétique de la politique

Qui est une politique de l'esthétique

Des larmes, des armes, du sang

Comme unique socle et unique fondement

Car sur la planète Terre

Il y a toujours, quelque part, la guerre

L'espèce humaine

Toujours échouée et toujours vaine

C'est un Radeau de La Méduse

Mais là en 1816, sans que la vérité abuse

151 rescapés du naufrage d'un bateau

Cela fut si bien peint par feu ( 1791-1824 ) Théodore Géricault

Et finalement seuls 15 vrais sauvés

Un radeau de vingt mètres sur sept, une épouvante

13 jours de cannibalisme, de tuerie, dans la tourmente

Une allégorie

De toutes les tueries

1914/1918 et au moins 6 millions d'invalides

Le paysage de l'Histoire est livide !

Et d'une façon l'autre, ne pas le taire

Les enfants et les femmes y participèrent

La guerre de l'économie

L'économie de la guerre

Et c'est toujours

De l'Histoire le même tour

Les notables et les officiers

Qui planqués, arrivent le mieux à s'en tirer !

Tout est toujours d'actualité

Rien de vraiment dans le passé

De rien, n'avoir aucune fierté

Par les déterminismes nous sommes joués

Ainsi

20 pour cent des gens, ce n'est pas excessif

Vont avoir un épisode dépressif

Au cours de l'écoulement de leur vie

Car le capital produit de la maladie

Car le capital produit de la pharmacie

La maladie comme une industrie

8 sur 10 des étudiantes et étudiants, aux Etats-Unis

Prennent des amphétamines, car dures sont leurs vies

Et certains Etats des Etats-Unis

Obligent les chômeuses et les chômeurs

A prendre des antidépresseurs

Le chômage serait un état de dépression

Pour le capital c'est sa seule solution

1 suicide toutes les 18 heures, en Grèce

Et de nombreuses tentatives, horrible détresse

Contexte du capital

Capital du contexte

Le capital écrit toujours le même texte

Une machine à produire toutes les maladies

Une machine à produire tous les conflits

Compétition, comparaison, fragmentation

La pensée du divertissement

Qui n'est pas le divertissement de la pensée

Et sa délégation, sa représentation

Arts, sciences et techniques, au service de l'aliénation !

Les machines en savent plus sur nous

Que nous sur les machines

Artilects qui copient des fonctions

Et sont à vrai dire sans aucune imagination

Une machine rend service mais c'est assez con !

Les services de renseignements savent

Ou pourraient savoir ce que nous aimons

Ou ce que nous détestons

Comme nos préférences sexuelles

Spirituelles, culinaires, intellectuelles

Mais pour tout il faut payer

Rien n'est gratuit, il faut en chier

Et bientôt

Prévoir ce que feront les gens

Ou ce que pourraient faire les gens

Et en fonction

De telle ou telle situation

Une police prédictive

Incarnation de la fiction spéculative

Sécurité de la surveillance

Surveillance de la sécurité

Et auto-surveillance généralisée !

C'est l'éternelle société fasciste

C'est l'éternelle société ferriste

Le bras de fer permanent

A tout instant, à tout moment

Se battre pour payer son loyer

Se battre pour pouvoir manger

Se battre pour chômer, pour une allocation, toucher

Se battre pour travailler, pour avoir une sexualité

Se battre pour tout et pour rien, toute la journée

Le capital est le crime organisé, est la torture planifiée

Et les arts, le sport, la science et autre, pour tout faire oublier

Et qui du capital et avec le capital, sont la grande complicité !

Oui

1914/1918, toutes les guerres, dans nos têtes

C'est là que cela se passe, munitionnettes

Comme ces femmes qui fabriquèrent des armes

Ces femelles qui firent verser tant de larmes

400.000 dames pour l'effort de guerre

C'est fou ce que peuvent faire

Des femmes et des hommes en galère !

" Naître pour mourir, quelle connerie ! C'est comme ça, faut t'y faire, tous

les copains s'y sont faits depuis que le monde est monde. Et alors ? Leur

résignation ne me concerne pas. Savoir que des millions d'autres cochons

s'égorgent en même temps que moi dans l'abattoir ne me fait pas trouver plus

agréable le fil du couteau sur mon cou dodu "

François Cavanna ( 1923-2014 ) Charlie Hebdo, 40, 23/8/1971

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

