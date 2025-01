Régulation, capitalisation, robots traders

Des tyrannies

Remplaçant d'autres tyrannies

Des salauds

Remplaçant d'autres salauds

Des salaudes

Se substituant à d'autres salaudes

Tout y étant une ode

De pire en pire

Au fil des décennies

Comme le Bachar al-Assad

Grand maître en toute salade

Pire criminel

Que même Staline, Hitler, Mussolini

Et d'une habileté peu habituelle

Sachant toujours s'en sortir, lui

Alors que depuis 2011

500.000 victimes en Syrie

Des millions de syriennes et syriens, partis

D'un dictateur séide de vélocité

Expert chattemite des salves en atrocité

Certes

Chaque pays pourrait aussi s'en glorifier

Il y faudrait du coutelas pour tout tuer

Ainsi en France en 2023

Record des homicides

Et pour cent mille habitantes et habitants

Guyane : 20,6

Guadeloupe : 9,4

Martinique : 6,9

Mayotte : 5,5

Corse : 3,7

Moyenne de 1,3 à l'échelle nationale !

Et c'est encore en France

Où dominantes et dominants

Radio, télévision, journaux, y paradant

Qui parlent le plus, pourtant, de tolérance

Laquelle ?

La leur, forcément

Pas celle des autres, évidemment

Où l'on capture le plus d'anguilles

Les civelles étant en Espagne les plus mangées

Et en Asie, 80 pour cent, d'Europe, sont les anguilles

Et tout rentrant dans une même aiguille

Alors que les espèces sont en train de s'effondrer

Pourtant

L'anguille, hors de l'eau, sait se déplacer

Pouvant vivre des dizaines d'années

Mais c'est pareil pour toutes les espèces

Un effondrement des populations

Avant une prévisible extinction

Beaucoup d'espèces pouvant migrer

Sur des kilomètres par milliers

De toute une reproduction acharnée

Aucun vrai pensum

Quand tout est unifié, en somme

Ainsi, un paysan français sur quatre

Est en situation de précarité

Quand 392 biopesticides sont utilisés

Pour les vignes et autres lieux pesticidés

Bio ou pas, tout a été pollué

Le profit ne peut même plus s'y retrouver !

Le profit est une cagole

Que le capital maquereau cajole

Comme migrantes et migrants

Vendus, achetés, esclavagisés

Selon les temps et les heures

Et des peaux de toutes couleurs

Avec l'Afrique toujours en terreur

Selon les empires coloniaux

Les anciens comme les nouveaux

Plus seulement la plantation

Plus seulement la maison

Mais pour nos portables et nos télévisions

Nos voitures électriques

Toute notre dépendance énergétique

Où rien, ainsi, vraiment, ne peut se négocier

Régulation, capitalisation, robots traders

Bourse au tout pervers, le monde des affaires

Déjà, 1690, Newcastle, usine première

Au monde, fabrique de clous, de chaînes, fers

Tout destiné à la traite des noirs

Pour la marine, par trois cents artisans

Logés, et couchés sur place à 21 heures

D'un esclavage l'autre

D'un endettement l'autre

Mais en 1953, la moitié de la dette allemande

Seize milliards de marks, elle fut effacée

L'autre moitié fut étalée sur trente ans

Aux futures richesses tout est vite pardonné

Comme aussi, bailleurs et dealers, et sans être gendarmé

La paix sociale en complicité

Dans les villes ou dans les quartiers

Comme pouvant ainsi circuler

Avec indicateurs de police, protégés

De toute une vraie intouchabilité

Pax Mongolica

Pax Romana !

Patrice Faubert ( 2025 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Tyrannies

Replacing other tyrannies

Bastards

Replacing other bastards

Bastards

Replacing other bastards

Everything being an ode

From worse to worse

Over the decades

Like Bashar al-Assad

Grand master in all salad

Worse criminal

Than even Stalin, Hitler, Mussolini

And of an unusual skill

Always knowing how to get out of it, him

While since 2011

500,000 victims in Syria

Millions of Syrians, gone

From a dictator minion of speed

A pussymite expert in salvos in atrocity

Certainly

Each country could also boast of it

It would take a machete to kill everything

Thus in France in 2023

Record of homicides

And for a hundred thousand inhabitants

Guyana: 20.6

Guadeloupe: 9.4

Martinique: 6.9

Mayotte: 5.5

Corsica: 3.7

Average of 1.3 on a national scale!

And it's still in France

Where dominant and dominant

Radio, television, newspapers, parading there

Who speak the most, however, of tolerance

Which one?

Theirs, of course

Not that of others, obviously

Where the most eels are caught

Elvers being the most eaten in Spain

And in Asia, 80 percent of Europe are eels

And everything fits into the same needle

While species are collapsing

However

The eel, out of water, knows how to move

Can live for decades

But it's the same for all species

A collapse of populations

Before a predictable extinction

Many species can migrate

Over thousands of kilometers

A whole relentless reproduction

No real chore

When everything is unified, in short

Thus, one French farmer in four

Is in a precarious situation

When 392 biopesticides are used

For vineyards and other pesticide-treated places

Organic or not, everything has been polluted

Profit can't even be found there anymore! Profit is a slut

That pimp capital cajoles

Like migrants

Sold, bought, enslaved

According to the times and hours

And skins of all colors

With Africa still in terror

According to the colonial empires

The old and the new

Not just the plantation anymore

Not just the house anymore

But for our cell phones and our televisions

Our electric cars

All our energy dependence

Where nothing, thus, truly, can be negotiated

Regulation, capitalization, robot traders

Stock exchange to the very perverse, the world of business

Already, 1690, Newcastle, first factory

In the world, factory of nails, chains, irons

All intended for the slave trade

For the navy, by three hundred artisans

Accommodated, and sleeping on site at 9 p.m.

From one slavery to another

From one debt to another

But in 1953, half of the German debt

Sixteen billion marks, it was erased

The other half was spread over thirty years

To future riches all is quickly forgiven

As also, lessors and dealers, and without being policed

Social peace in complicity

In cities or in neighborhoods

As being able to circulate thus

With police informers, protected

From a whole real untouchability

Pax Mongolica

Pax Romana!

Patrice Faubert (2025) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )