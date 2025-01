Le capital ou l'épouvante permanente

Pas de stress scolaire

Sauf pour les réactionnaires

Toute école

Pour apprendre l’autorité

Toute école

Pour apprendre à obéir, à commander

Toute école

Pour apprendre à être dompté

Toute école

Pour apprendre la soumission

Où l’échec des enfants

Est l’échec des parents

Où la réussite des enfants

Est la réussite des parents

Une véritable identification

Aux lois de la sélection

Il y a les héritiers

Il y a les défavorisés

Tout est bien conditionné

Tout est bien programmé

Tout est bien engrammé

Les classes sociales, il faut les perpétuer !

Le niveau scolaire

L’adaptation à une société réactionnaire

Où tout est hiérarchisé

L’excellence ou la médiocrité

Avant le berceau tout est joué

Naissance de nudité ou naissance toute habillée

Et puis il faut sélectionner

Ceux et celles qui devront obéir

Ceux et celles qui devront servir

Ceux et celles qui apprendront à dominer

Ceux et celles qui apprendront à commander

Ceux et celles qui apprendront à exécuter

Et le tout complètement manipulé et dominé

Par l’implacable loi du marché

Qui sait si bien nous conditionner

Où même l’absence de liberté est contrôlée

Comme une constance

De la recherche de la dominance

L’apprentissage étant quasiment le même

Depuis des millénaires, le même comportement, il sème !

Je me promène à Nantes

Et je rencontre Tara et Fred, en attente

De boire une boisson, dans un bar

Cela fait plaisir de rencontrer des anars

Et je leur dis :

" Que les anarchistes ne sont pas dans l’anarchie

Car les anarchistes trahissent l’anarchie

Comme en Espagne en 1936, la colonne de fer

Au fil des semaines, de moins en moins révolutionnaire

Au fil des mois, de moins en moins libertaire

Et des organisations libertaires bureaucrates

Qui avec des staliniens jouèrent aux cartes

CNT/FAI qui trahit la base

La militarisation en première phase

Et la révolution enfermée dans une case

Celle de la collaboration gouvernementale

Et donc de la collaboration de classe, toujours fatale

Même si beaucoup eurent de la sincérité

Ils et elles furent expropriés de leurs idées

Une organisation ne roule que pour elle-même

Ce n’est jamais la révolution qu’elle aime !

Pas besoin d’organisation pour l’anarchie

Sinon c’est la révolution trahie

Aussi toute révolution est trahie "

Et le capital, de tout, fait son profit

Le capital est comme un médicament

Pour toutes les sortes de dents

Comme en France

Et un exemple de cette suffisance

5000 médicaments autorisés sur le marché

Alors que 150 seulement

95 pour cent

Des maladies, pourraient soigner

Tout est une construction sociale

Même et surtout les sexualités du capital

La plupart des animaux sont bisexuels

Et donc ni homosexuels ou hétérosexuels

Et ce malgré les hormones sexuelles

Mais l’humanité si inhumaine en produisant de la moralité

A selon les époques, codifiée la sexualité

Et la sexualité dut répondre à diverses normalités

Alors qu’il n’existe aucune forme normale de sexualité

Mais une sexualité, à chaque être humain, adaptée !

Le temps de l’idéologie

L’idéologie du temps

Le temps de la religion

La religion du temps

Mais la fausse conscience

Peut changer de transhumance

Ainsi le travail salarié

Au cours d’une vie, 65000 heures travaillées

En France, en moyenne

En Europe, à peu près le même thème

Pas cent pour cent d’une vie

Le reste se passe au lit

Et puis des congés payés aussi

Dès 1924, le cartel des gauches

Mais une mesure jamais appliquée, c’est la gauche

De 1936, il fallut les longues grèves ouvrières

Pour enfin, un peu de soleil, un peu du bon air

Des vacances que l’on passait chez soi

Ou pas loin de chez soi

Les transports sont toujours chers

C’est ainsi dans la société réactionnaire

Vivement l’anarchie

Qu’enfin TOUT soit vraiment gratuit

Et en France, en 2015, toujours pareil

40 pour cent des gens restent chez eux

Et ailleurs cela n’est pas mieux

Sous le capital, toujours le même soleil !

Et aussi le peuple opprimé, qui devient oppresseur et agressif

Comme en Israël, le peuple juif

Le Likoud, cette droite nationaliste

Partout c’est toujours la mentalité fasciste

Retrait de Gaza

Où vivent un million de palestiniens

Pour mieux contrôler la Cisjordanie

Où Israël a beaucoup de colonies

Et en 2005, ce si long conflit

Par 4000 palestiniens et 1000 israéliens morts, se traduit

Mais le monde est devenu un hôtel pour riches touristes

En France c’est 7,5 pour cent de l’emploi

Comme une incarnation, du capital, une loi

En France, 85 millions de touristes

Et par an

Et donc, en France, plus que d’habitantes et d’habitants

Ce sont des chiffres d’une autre galaxie

Comme de 10 à 11 milliards d’années, ces vieilles galaxies

Pour nous, pour l’univers, de jeunes galaxies

Une mathématique de la supersymétrie

Sans haut, sans bas, sans aucune hiérarchie

Une seule énergie contenant et reliant toutes les énergies

La grande unification de la théorie

Théorie de la grande unification

Tout dans la mesure de la démesure

Qui est la démesure de la mesure

Car il y a cinq fois plus de matière noire

Dans l’univers qui semble si noir

Que de matière connue sur Terre

Organisation des diverses bourgeoisies

Bourgeoisies diverses de l’organisation

Dont tous et toutes les bénéficiaires

Et à des degrés divers

M’ignorent ou me détestent

Ce qui importe peu à ma petite tête !

Mais personne n’est vu de la même façon

Selon chaque interprétation

Selon chaque compréhension

Cela fait les amis

Cela fait les ennemis

Toutes les idioties

Cela fait toutes les compétitions

Cela fait toutes les hiérarchisations

Comme pour le ( 4478 m d’altitude ) Mont Cervin

Qui en 1865 fut enfin atteint

Première fois, par sept alpinistes

Dont quatre, des morts, une première liste

Une histoire de corde coupée

Mais surtout des imprudents pas bien équipés

Et depuis 1865, 600 autres morts ou disparus

Des montagnes et des déchus

Comme la vie des individus

Comme la société qui est comme une famille

Tout s’y retrouve, pour moi, toi, elles, eux, ils

Voisins et voisines qui médisent

Frères et soeurs qui parfois ou souvent s’ignorent ou se méprisent

Sur nos visages, joies, peines, haines, déceptions, s’y lisent !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

No school stress

Except for reactionaries

Any school

To learn authority

Any school

To learn to obey, to command

Any school

To learn to be tamed

Any school

To learn submission

Where the failure of children

Is the failure of parents

Where the success of children

Is the success of parents

A true identification

To the laws of selection

There are the heirs

There are the underprivileged

Everything is well conditioned

Everything is well programmed

Everything is well engrammed

Social classes must be perpetuated!

The educational level

Adaptation to a reactionary society

Where everything is hierarchical

Excellence or mediocrity

Before the cradle everything is played out

Birth naked or birth fully dressed

And then it is necessary to select

Those who will have to obey

Those who will have to serve

Those who will learn to dominate

Those who will learn to command

Those who will learn to execute

And all completely manipulated and dominated

By the implacable law of the market

Who knows how to condition us so well

Where even the absence of freedom is controlled

Like a constant

Of the search for dominance

Learning being almost the same

For millennia, the same behavior, it sows! I walk around Nantes

And I meet Tara and Fred, waiting

To have a drink, in a bar

It's nice to meet anarchists

And I tell them:

"That anarchists are not in anarchy

Because anarchists betray anarchy

As in Spain in 1936, the iron column

As the weeks went by, less and less revolutionary

As the months went by, less and less libertarian

And bureaucratic libertarian organizations

Who played cards with Stalinists

CNT/FAI which betrayed the base

Militarization in the first phase

And the revolution locked in a box

That of government collaboration

And therefore of class collaboration, always fatal

Even if many had sincerity

They were expropriated from their ideas

An organization only works for itself

It's never the revolution it loves!

No need for an organization to anarchy

Otherwise it is the revolution betrayed

Also every revolution is betrayed "

And capital, from everything, makes its profit

Capital is like a medicine

For all kinds of teeth

Like in France

And an example of this sufficiency

5000 medicines authorized on the market

While only 150

95 percent

Of diseases, could cure

Everything is a social construction

Even and especially the sexualities of capital

Most animals are bisexual

And therefore neither homosexual nor heterosexual

And this despite sexual hormones

But humanity so inhuman in producing morality

According to the times, has codified sexuality

And sexuality had to respond to various normalities

While there is no normal form of sexuality

But a sexuality, to each human being, adapted!

The time of ideology

The ideology of time

The time of religion

The religion of time

But false consciousness

Can change transhumance

Thus salaried work

During a lifetime, 65,000 hours worked

In France, on average

In Europe, roughly the same theme

Not one hundred percent of a life

The rest is spent in bed

And then paid vacations too

From 1924, the cartel of the left

But a measure never applied, it is the left

From 1936, it took the long workers' strikes

For finally, a little sun, a little fresh air

A vacation that we spent at home

Or not far from home

Transport is always expensive

That's how it is in reactionary society

Long live anarchy

That finally EVERYTHING is truly free

And in France, in 2015, still the same

40 percent of people stay at home

And elsewhere it's no better

Under capital, always the same sun!

And also the oppressed people, who become oppressive and aggressive

Like in Israel, the Jewish people

The Likud, this nationalist right

Everywhere it is always the fascist mentality

Withdrawal from Gaza

Where a million Palestinians live

To better control the West Bank

Where Israel has many colonies

And in 2005, this very long conflict

By 4000 Palestinians and 1000 Israelis dead, translates

But the world has become a hotel for rich tourists

In France it is 7.5 percent of employment

Like an incarnation, of capital, a law

In France, 85 million tourists

And per year

And so, in France, more than inhabitants

These are figures from another galaxy

Like 10 to 11 billion years, these old galaxies

For us, for the universe, young galaxies

A mathematics of supersymmetry

Without top, without low, without any hierarchy

A single energy containing and connecting all energies

The grand unification of theory

Grand unification theory

Everything in the measure of excess

Which is the excess of measure

Because there is five times more dark matter

In the universe that seems so black

Than there is matter known on Earth

Organization of the various bourgeoisies

Various bourgeoisies of the organization

Of which all the beneficiaries

And to varying degrees

Ignore me or hate me

Which matters little to my little head! But no one is seen the same way

According to each interpretation

According to each understanding

That makes friends

That makes enemies

All the idiocies

That makes all the competitions

That makes all the hierarchies

As for the (4478 m altitude) Mont Cervin

Which in 1865 was finally reached

First time, by seven mountaineers

Of which four, dead, a first list

A story of a cut rope

But above all imprudent people not well equipped

And since 1865, 600 other dead or missing

Mountains and fallen people

Like the life of individuals

Like society which is like a family

Everything is there, for me, you, them, them

Neighbors who gossip

Brothers and sisters who sometimes or often ignore or despise each other

On our faces, joys, sorrows, hatreds, disappointments, can be read there!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )