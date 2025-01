Paraphysique de synecdoque

Où va se nicher la génétique

Aux Etats-Unis, elle est frénétique

Aussi les diverses homosexualités

Veulent le croire, pour être tolérées

Car ainsi, rien à y faire

Cela fait taire les réactionnaires

Il n'y a pourtant aucun gène de l'homosexualité

Pas plus d'ailleurs, que pour une autre sexualité

Le crétinisme seul peut croire une telle absurdité !

C'est pourtant moins important

Que ce qui compte vraiment

Comme la guerre de l'eau en Asie Centrale

Et la disparition de la mer d'Aral

Avant, elle atteignait en profondeur, huit mètres

De nos jours, c'est tout simplement, zéro mètre

Kazakhstan, Ouzbékistan

Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizstan

Cinq anciennes républiques soviétiques

Il y a comme un hic

C'est le désert de sel

Zones entières de croûte de sel

Comme l'amiante, de la neige

L'usine aussi à sa neige

D'ici à 2050, 100.000 décès

Cela malgré tous les procès

Impunité généralisée

Quand la société se sent déresponsabilisée

Et les industriels continuent de tuer

Comme Saint-Gobain ( 1665 ) géant de l'amiante

Et que tout mensonge aimante

Plaques pleurales et le mésothélium

Travailler dans le cancer, le summum

Et pour désamianter une cuisine

Car l'industrie n'est pas fine

C'est 8000 euros et donc plus d'amiante

C'est 1000 euros si on laisse l'amiante

Comme dans tout et en tout

Tout est construit au moindre coût

Et il faudra au moins

Au minimum, cela n'est pas rien

30 ans pour tout désamianter

Dans toute construction de jadis ou presque, l'amiante institué

Un scandale toujours continué

Et tant de mortes et de morts, pour enfin arrêter !

Il y aura 10 à 11 milliards d'êtres humains

Au minimum, en 2050, cela n'est pas bien

Car déjà 45 pour cent des sols sont épuisés

Car il ne faudrait pas labourer

Rien de tel, pour le sol, l'empêcher de s'aérer

Avec les engrais, trop d'azote

Agriculture intensive et sotte

800 millions de personnes en sous-nutrition

Toujours et encore les problèmes de l'alimentation

Et aussi la pollution électromagnétique

De tous les champs électromagnétiques

Ce sont nos sols urbains

Sans vouloir faire le malin

Tous nos signaux numériques

Stations de base, antennes relais

Ondes électromagnétiques qui nous balaient

C'est l'appareillage ménager, la télévision, wifi, la radio

Pour quelques gens cela fait bobo

Et des tumeurs au cerveau

Certes, cela n'est pas vraiment ostensible

Sauf pour les EHS, les électrohypersensibles

Et des ondes, je ne fais le fou

Car les géobiologistes en trouvent partout !

Déjà 7 milliards de téléphones cellulaires

Sur notre planète Terre

Il y a plus de téléphones portables

Que des télévisions ou autres gadgets, c'est notable

2000 personnes électrohypersensibles en France

Cela se discute, pas encore une évidence

En attendant que cela devienne banal

Peut-être, trop profond, est le mal

Et le travail de la misère

C'est la misère du travail

1 français sur 3 travaillerait au noir

Pour les cotisations sociales, c'est la foire

En 2012, 20 milliards d'euros

En moins pour la collectivité, c'est ballot

Car c'est de la retraite en moins

C'est donc pas si malin

Car de plus, il faut avoir cotisé

Pour un jour devenir retraité

C'est du travail dissimulé

Du personnel sous-payé

Du capital et de sa perversité

Et des prospectus à distribuer

Pour une petite retraite, la compléter

Travail noir, travail gris

L'exploitation à l'infinie

Il faut abolir le patronat

Il faut abolir le prolétariat

Il faut abolir le salariat

Un autre monde, il faut, voilà !

Car tout ne fait qu'empirer

Comme aujourd'hui à Saint-Tropez

Jadis, c'était beaucoup plus populaire

Qu'aujourd'hui, une gauche moins réactionnaire

Certes, il y avait l'inévitable bourgeoisie artistique

Saint-Germain-des-Prés y faisait sa gymnastique

Que de nos jours, moins antipathique

Avec les investisseurs et les entrepreneurs

20.000 euros le mètre carré, le fric en chaleur

Authentique sous-humanité qui fait le malheur

De tous les anciens et nouveaux pêcheurs

Plus aucune classe scolaire

C'est le tout réactionnaire

Des villas, des piscines, des hélicoptères

Et donc le pêcheur d'hier

Se meurt, il n'a plus d'air !

C'est ce qui se passe dans le monde entier

Les bourgeoisies riches veulent tout s'accaparer

Ce sont tous ces gens qui nous empêchent de vivre

Qui ne méritent pas de vivre !

Il faudrait tous les manger

Redevenir des cannibales

A une époque cela n'était pas un mal

Ainsi avec une crise climatique

Il y a 6 à 7000 ans environ, cannibalisme endogamique

Cannibalisme exogamique

Alimentaire, funéraire, rituel, religieux

Parfois pour apaiser les dieux

Comme chez les Aztèques

Sacrifices humains, drôles de mecs

Et encore des traces

Il y a 2600 ans, ne pas se voiler la face

Là, du cannibalisme rituel

Pour ils, eux, elles

S'approprier la force du mort

S'en faire un bon sort

Bref

Des tas de cannibalisme

Sans faire d'anthropologisme

Rituel, alimentaire, religieux, funéraire

Bouillon de moelle, il faut l'extraire

40 kg de viande à récupérer

Sur un être humain, de quoi manger

Quand l'être humain était de la viande

Pour tout estomac une belle offrande

Un goût de boeuf

Certes, c'était pas de l'oeuf

Parfois par effondrement de la structure sociale

Ou quand la faim au ventre fait trop mal

Quand c'est la guerre ou la famine, phénomène local

Et c'est seulement en 1956, et oui

Que le cannibalisme fut interdit

Par le gouvernement, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Il est facile de le vérifier

Et plus facile à prouver

Que le cou de la girafe, pour s'alimenter

Et non pas pour la sexualité

Ce qui reste à confirmer

Mais la raison biométrique

Et cela n'est pas une absurde statistique

Ce sont les termites, personne ne peut le contester

Que l'on me pardonne d'être si laconique

Mais mon écriture

Qui fait parfois les ordures

N'est pas un cercle d'Einstein, un cercle parfait

Le mien est beaucoup plus niais !

En 1015, un savant arabe, déjà, un traité d'optique

Moi, cela n'est que de la poétique

Moi, cela n'est que de la paraphysique

Comme un fond diffus cosmologique

99,9 pour cent de la lumière

Tout à fait extraordinaire

C'est du photon solaire

500 secondes, du soleil à notre Terre

Pour le photon cosmique

Pas vraiment la même musique

La plénitude de l'univers est anarchie

L'anarchie de la plénitude de l'univers

Sous la jupe du cosmos

A notre entendement c'est un os

De si beaux dessous

Qui nous rendent folles et fous

Et tout ce qui empêche la vie

C'est la vie qui nous conchie

Toutes les religions, toutes les politiques, toutes les idéologies

En vérité, je vous le dis

La plénitude de l'univers, c'est l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Where will genetics nestle?

In the United States, it is frenetic

Also the various homosexualities

Want to believe it, to be tolerated

Because like that, there is nothing to be done about it

That silences the reactionaries

However, there is no gene for homosexuality

No more, moreover, than for any other sexuality

Only cretinism can believe such absurdity!

Yet it is less important

Than what really matters

Like the water war in Central Asia

And the disappearance of the Aral Sea

Before, it reached eight meters in depth

Today, it is simply zero meters

Kazakhstan, Uzbekistan

Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan

Five former Soviet republics

There is a catch

It is the salt desert

Entire areas of salt crust

Like asbestos, snow

The factory also has its snow

By 2050, 100,000 deaths

This despite all the trials

Widespread impunity

When society feels irresponsible

And industrialists continue to kill

Like Saint-Gobain (1665) asbestos giant

And that all lies love

Pleural plaques and the mesothelium

Working in cancer, the summum

And to remove asbestos from a kitchen

Because the industry is not subtle

It's 8000 euros and therefore no more asbestos

It's 1000 euros if we leave the asbestos

As in everything and in everything

Everything is built at the lowest cost

And it will take at least

At the very least, that's not nothing

30 years to remove all asbestos

In almost all construction of the past, asbestos was introduced

A scandal that continues

And so many deaths, to finally stop!

There will be 10 to 11 billion human beings

At least, in 2050, that is not good

Because already 45 percent of the soils are exhausted

Because we should not plow

Nothing like that, for the soil, prevent it from aerating

With fertilizers, too much nitrogen

Intensive and stupid agriculture

800 million people undernourished

Always and again the problems of food

And also electromagnetic pollution

Of all the electromagnetic fields

These are our urban soils

Without wanting to be smart

All our digital signals

Base stations, relay antennas

Electromagnetic waves that sweep us

It is the household appliances, the television, wifi, the radio

For some people it hurts

And brain tumors

Certainly, it is not really obvious

Except for EHS, the electrohypersensitive

And waves, I am not playing the fool

Because geobiologists find them everywhere! Already 7 billion cell phones

On our planet Earth

There are more cell phones

Than televisions or other gadgets, that's notable

2000 electrohypersensitive people in France

That's debatable, not yet obvious

While waiting for it to become commonplace

Perhaps, too deep, is the evil

And the work of misery

It's the misery of work

1 in 3 French people would work illegally

For social security contributions, it's a sham

In 2012, 20 billion euros

Less for the community, that's a shame

Because it's less retirement

So it's not so smart

Because what's more, you have to have contributed

To one day become retired

It's undeclared work

Underpaid staff

Capital and its perversity

And leaflets to distribute

For a small retirement, supplement it

Black work, gray work

Exploitation to infinity

It's necessary abolish the bosses

We must abolish the proletariat

We must abolish the wage earner

Another world, we must, that's it!

Because everything is only getting worse

Like today in Saint-Tropez

In the past, it was much more popular

Than today, a less reactionary left

Of course, there was the inevitable artistic bourgeoisie

Saint-Germain-des-Prés did its gymnastics there

That nowadays, less unpleasant

With investors and entrepreneurs

20,000 euros per square meter, money in heat

Authentic sub-humanity that causes misfortune

Of all old and new fishermen

No more school classes

It's all reactionary

Villas, swimming pools, helicopters

And so the fisherman of yesterday

Is dying, he has no more air!

This is what is happening all over the world

The rich bourgeoisies want to grab everything

These are all these people who prevent us from living

Who don't deserve to live!

We should all eat them

Become cannibals again

At one time it was not a bad thing

So with a climate crisis

About 6 to 7000 years ago, endogamous cannibalism

Exogamous cannibalism

Food, funerary, ritual, religious

Sometimes to appease the gods

Like the Aztecs

Human sacrifices, funny guys

And still traces

2600 years ago, let's not hide our faces

There, ritual cannibalism

For them, them, her

Appropriate the strength of the dead

Make a good fate of it

In short

Lots of cannibalism

Without making anthropologism

Ritual, food, religious, funerary

Marrow broth, it must be extracted

40 kg of meat to recover

On a human being, something to eat

When the human being was meat

For every stomach a beautiful offering

A taste of beef

Certainly, it wasn't egg

Sometimes by collapse of the social structure

Or when hunger in the belly hurts too much

When it's war or famine, local phenomenon

And it's only in 1956, and yes

That cannibalism was banned

By the government, in Papua New Guinea

It's easy to verify it

And easier to prove

Than the neck of the giraffe, to feed

And not for sexuality

Which remains to be confirmed

But the biometric reason

And this is not an absurd statistic

It's the termites, no one can dispute it

May I be forgiven for being so laconic

But my writing

Which sometimes makes the garbage

Is not an Einstein circle, a perfect circle

Mine is much more silly! In 1015, an Arab scholar, already, a treatise on optics

For me, this is only poetics

For me, this is only paraphysics

Like a cosmic diffuse background

99.9 percent of light

Quite extraordinary

It's a solar photon

500 seconds, from the sun to our Earth

For the cosmic photon

Not really the same music

The fullness of the universe is anarchy

The anarchy of the fullness of the universe

Under the skirt of the cosmos

To our understanding it's a bone

Such beautiful underwear

That drives us crazy

And everything that prevents life

It's life that shits on us

All religions, all politics, all ideologies

Truly, I tell you

The fullness of the universe is anarchy!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )