Toute guerre en horreur charcutière

Pour me rabaisser

Ou peut-être m'humilier

Une compagne, malade, franche, mais peu amène

Et avec des proches qui la ramènent

Me dit

Pourrait me dire, m'a dit

Que tout ce que je pouvais écrire

Cela était vain et inutile

Au-delà même du futile

Que cela ne servait à rien

Peu littéraire et sans talent

Que je perdais mon temps

Certes, mais toujours, en m'amusant

Et à son apparent étonnement

Car je lui répondis, et sans agacement

OUF!

Mais rien que je ne sache déjà

Avec même encore d'anciens manuscrits

Qui sont sur une armoire, depuis des décennies

Comme un enfant, j'écris

Mais au tout sans fausse courtoisie

De nous les inclassables

Hélas, nous ne sommes pas incassables

De toutes façons

Nous écrivons toujours dans le sommaire

Nous sommes dans son éphémère

De tout instant présent

Infini de tout un évanescent

Quand tout le fini de l'infini

Quand tout l'infini du fini

Ne sont que son instant !

Je me souviens

Du coq à l'âne, j'y reviens

D'autrefois, 1973, slogan dans une manifestation

" Une seule solution, la masturbation "

Moi qui suis devenu ovo-lacto-végétarien

Oui, je fais du laid

Je ne fais pas de l'art

Mais au niveau décroissance

Mon allure y fut toujours de grande aisance

Et comme feu ( 1814 - 1876 ) Mikhaïl Bakounine

Je porte souvent les mêmes vêtements

Certes, mais pas seulement pour l'argent

Car

L'apparence est le faux absolument

Et puis à vingt ans

Je mesurais 175 centimètres pour environ 62000 grammes

Et à 74 ans

Je mesure 177 centimètres pour environ 62000 grammes

Tout pouvant varier, certes, à un ou deux kilogrammes

Plus ou moins, selon, de la vie, la trame

J'ai donc pris deux centimètres en plus

De la marche athlétique, sans doute, le bonus

De toutes mes époques de vie

J'y pourrais enfiler les défroques avec envie

De toute sorte de gigantisme, en contraire

Mes idées ne sont pas difficiles à traire

Et si l'on peut facilement s'en extraire

L'on peut rarement s'y plaire

Sans compter tout un sabotage

De tout un sabordage

Contre moi, du tout fascisant réactionnaire

Il me faut donc être unanimement détesté

Car à aucun de vos jeux politiques, je ne veux jouer

Quand nos sociétés n'aiment que le monumentalisme

Qui à la pensée critique est du pur immobilisme !

Phare d'Alexandrie

50 à 100 mètres de haut, miroir de guerre

Navires avec des flammes, un sacré repère

Colosse de Rhodes, certes, réussi

30 mètres de haut

Plomb fondu résistant aux séismes

Statue Zeus Olympe

13 mètres de haut, Phidias, feuille d'or ivoire

La mégalomanie de l'espèce humaine

Est sa seule et unique vraie reine

Du retour en arrière, toujours, pour bien y voir

1887, tsunami ou raz-de-marée, Gênes, Nice

Comme une périgalaxie cannibale

Tout a déjà eu lieu, en bien, en mal

Conceptions, inventions, civilisations

Tout pilonné, granit rose, par calcination

Du maïs, des continents, des classifications

Tout étant de l'écoulement du temps

Comme les quatre heures de temps

Qu'il fallut, il y a 35000 ans

Pour fabriquer une flûte

Ancêtre du réseau dit social, et puis, zut

Avec du savoir-faire se perdant

Avec du savoir-faire se créant

Des parures néandertaliennes

Arcs et flèches des sapiens aux vies anciennes

Mais là, il s'agissait de pouvoir manger

Et non pas encore de tuer pour tuer

Comme dans toute guerre, comme en Ukraine

De tout colonialisme, qui, manifeste ou subtil, perdure

Présent, passé, futur

Où l'on massacre et torture

L'on mutile, l'on brise les os, et autres forfaitures

Et finalement, de l'hypocrisie en Amen

Ou à côté, " Massacre à la tronçonneuse, 1974 "

Film d'horreur, est un film pour les enfants

Quand le FSB, bien pire que la Gestapo, édifiant

Rien ne devrait faire plus peur

Que toute guerre, et non pas, les films d'horreur

Fussent-ils de feu ( 1943 - 2017 ) Tobe Hooper

Ou des tueries en série prêtes à toute heure

C'est le monde lui-même qui est devenu un film d'horreur !

Patrice Faubert ( 2025 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

To put me down

Or perhaps humiliate me

A companion, sick, frank, but not very friendly

And with relatives who bring her back

Tells me

Could tell me, told me

That everything I could write

It was vain and useless

Beyond even futile

That it was useless

Not very literary and without talent

That I was wasting my time

Certainly, but still, while having fun

And to her apparent astonishment

Because I answered her, and without annoyance

PHEW! But nothing I don't already know

With even old manuscripts

Which have been on a cupboard for decades

Like a child, I write

But at all without false courtesy

Of us the unclassifiable

Alas, we are not unbreakable

In any case

We always write in the summary

We are in its ephemeral

Of every present moment

Infinity of everything an evanescent

When all the finite of the infinite

When all the infinity of the finite

Are only its instant!

I remember

From the rooster to the donkey, I come back to it

From the past, 1973, slogan in a demonstration

"Only one solution, masturbation"

Me who became ovo-lacto-vegetarian

Yes, I do ugly

I do not do art

But at the level of decline

My appearance was always of great ease

And like fire (1814 - 1876) Mikhail Bakunin

I often wear the same clothes

Certainly, but not only for the money

Because

Appearance is absolutely false

And then at twenty years old

I measured 175 centimeters for about 62000 grams

And at 74 years old

I measure 177 centimeters for about 62000 grams

Everything can vary, certainly, by one or two kilograms

More or less, according to, of life, the framework

So I took two centimeters more

Of the athletic walk, without doubt, the bonus

From all my periods of life

I could put on the cast-offs with envy

Of all kinds of gigantism, on the contrary

My ideas are not difficult to milk

And if one can easily extract oneself from them

One can rarely enjoy them

Not to mention a whole sabotage

A whole sabotage

Against me, of the whole reactionary fascist

I must therefore be unanimously hated

Because I do not want to play any of your political games

When our societies only like monumentalism

Which to critical thinking is pure immobility!

Lighthouse of Alexandria

50 to 100 meters high, mirror of war

Ships with flames, a sacred landmark

Colossus of Rhodes, certainly successful

30 meters high

Earthquake-resistant cast lead

Zeus Olympus statue

13 meters high, Phidias, ivory gold leaf

The megalomania of the human species

Is its one and only true queen

A return to the past, always, to see clearly

1887, tsunami or tidal wave, Genoa, Nice

Like a cannibal perigalaxy

Everything has already happened, for good, for bad

Conceptions, inventions, civilizations

Everything pounded, pink granite, by calcination

Corn, continents, classifications

Everything being the flow of time

Like the four hours of time

That it took, 35,000 years ago

To make a flute

Ancestor of the so-called social network, and then, damn

With know-how being lost

With know-how being created

Neanderthal adornments

Bows and arrows of sapiens with ancient lives

But there, it was about being able to eat

And not yet killing to kill

As in any war, like in Ukraine

Of all colonialism, which, manifest or subtle, persists

Present, past, future

Where we massacre and torture

We mutilate, we break bones, and other forfeitures

And finally, hypocrisy in Amen

Or next door, "The Texas Chainsaw Massacre, 1974"

Horror film, is a film for children

When the FSB, much worse than the Gestapo, edifying

Nothing should be more frightening

Than any war, and not, horror films

Even if they were made of fire (1943 - 2017) Tobe Hooper

Or serial killings ready to all hours

It's the world itself that has become a horror film!

Patrice Faubert (2025) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )