Paraphysique du discours logique

En France

Comme une confidence

46 pour cent des gens

Sont obèses ou en surcharge de poids, c'est charmant

C'est aussi 60 litres de sucre liquide

Par an, par personne, pour la ligne, le bide

Et puis, surtout, les 357 colorants

Dans tous nos aliments

Arômes artificiels ou additifs autorisés

Et encore les correcteurs d'acidité

Pour les êtres humains et toutes les bêtes

Des poisons dans nos assiettes

Pour cela nous sommes conditionnés

Et à l'IMC indice de masse corporelle

Environ -10, idéal pour toi, lui, moi, elle

Mais tout le monde s'arrange avec la réalité

Et invente son barème, ce qui peut l'arranger

0 ou -5 pour des kilos en trop

-20 pour des kilos en moins, c'est rigolo

De toutes façons, c'est idiot

L'essentiel est d'être bien dans sa peau !

Chaque être humain

Fait le monde à son image

Ce n'est ni mal ni bien

Sinon il mourrait de rage

Ainsi des discours logiques

Pour justifier toutes nos politiques

Tous nos comportements, tout ce qui nous arrange

Est ainsi signifiant

Tout ce qui nous dérange

N'est ainsi pas signifiant

C'est comme une langue étrangère

Qui à toute compréhension, nous fait taire

Au moins chez nos proches bonobos

98,6 de gènes en commun

Avec nous les êtres si peu humains

Qui n'ont pas des discours logiques, ce qui n'est pas sot

Car ils n'ont pas de cordes vocales

Ce qui n'est peut-être pas si mal

Et puis nos bonobos

Comme au Congo

Ne sont ni chassés, ni mangés

Sauf pendant des guerres où tout est dévasté

N'ont pas qu'un seul remarquable comme la sexualité

Où ces singes savent se réconcilier

Mais surtout une composante de structure matriarcale

Pour apaiser la violence des mâles

Et le refus des femelles, c'est étonnant

De s'accoupler avec les mâles violents

Chez les êtres humains

Qui ne sont pas si malins

C'est un peu le contraire

Car ils et elles ont appris tout de travers

Avec leur éducation si réactionnaire

Et donc, les bonobos, pendant longtemps

Furent classés comme des chimpanzés

Puis, en 1929, ils en furent déclassés

Car, que les vrais chimpanzés, moins violents

Tout est à la fois récent et de grande ancienneté

Comme la Terre, boule de glace, il y a 2,4 milliards d'années

Nous avons du mal à l'imaginer !

Parfois le capital dérape

Comme une révolte de rap

Et c'est Dan Price patron de Gravity Payments

Qui emploie 120 salariés à 70.000 dollars par an

Lui-même touchant 1 million de dollars par an

Mais on ne sait trop pourquoi

Pour les autres patrons, visionnaire ou hors la loi

Ne veut plus gagner

Que 70.000 dollars par an, comme ses employés

A défaut d'abolir l'argent et le salariat

Ou justement en renouvellement de cela

Cela peut paraître sympathique, voilà

Car, par ailleurs, tout pourrait s'effondrer

Tout un chaos généralisé

Plus aucun repère financier

Désagrégation du monde

Chaque pays fermant ses frontières

A cent pour cent, le tout réactionnaire

Et ce qui se produisit en ex-Yougoslavie

Se reproduisant dans les autres pays

Chaque régionalisme

Contre chaque régionalisme

Chaque nationalisme

Contre chaque nationalisme

Dont l'Afrique

Aura été la pompe à fric

De tous les trafics

De toutes les politiques flics

Comme la Zambie

Du cuivre, c'est le pays, où tout est fiel

Dioxyde de soufre, arsenic, gaz mortel

Des mines à ciel ouvert, extrême pauvreté

Acide sulfurique et eau empoisonnée

Indépendance en 1964, mais pays toujours pillé

Des africains et des africaines toujours spoliés

C'est le fascisme du capital

Ce totalitarisme si banal

Comme de feu ( 1934-2013 ) Marc Rich, Glencore

Escroc international, encore

Ce patron voyou

Se continue, protégé et récompensé partout

Comme en Suisse où c'est une miss

Une logique d'accélération

Les niches économiques sous occupation

Logique du capital

Capital de la logique

Toujours rapide et cupide

Toujours son vitriol, si acide

Et les corps industrialisés

Et les corps disciplinés

Et les corps épuisés

C'est le corps capitalisé

C'est le corps formaté

C'est le corps empoisonné

Paris décembre 2013

Pendant 6 jours, 6 millions de particules fines

Par litre d'air, au lieu des 200.000 habituelles particules fines

Particules que respirent parisiennes et parisiens

Comme un enfer quotidien

6 millions, soit huit cigarettes

Dans une pièce de vingt mètres carrés, c'est trop bête

De plus il faut travailler

Surtout, montrer que l'on sait travailler

Et les pathologies de surcharge et de l'ennui

Même constat dans tous les pays

Burnout du travail, travail du burnout

Le travail met knockout

Mais les mots

Que nous employons, sont toujours les mots

Anciens ou nouveaux, de toutes les dominations

De la domination

Ainsi, tout se renouvelle dans la domination

Et cela échoue toute tentative de révolution !

Et nous accumulons et thésaurisons du capital

Des livres, la culture, le savoir, des vivres, des ceci, des cela

Du capital de la domination

De la domination du capital

Tout étant justifié par un savant blabla

Et la vraie vie toujours en cavale !

Comme les usurpations d'identité

Et des vies brisées

400.000 en France, chaque année

Mais le véritable usurpateur d'identité

C'est le capital, pour des autres, de nous-mêmes, nous exproprier

De toutes les vies

De toutes les envies

Et faire haïr ainsi, l'anarchie

Et à quoi bon une greffe de coeur en 1967 ?

Et à quoi bon le coeur artificiel en 1969 ?

Et à quoi bon les grandes profondeurs

Du régalec qui ne fait plus peur

Ce poisson osseux, long jusqu'à onze mètres

Et qui ne cherche aucun paraître

Comme le lézard, mais jusqu'à l'anus, autotomie

Solitaire

En vieillissant, il deviendra femelle, peu ordinaire

La nature inégalable alchimie

L'anarchie de la nature

La nature de l'anarchie

Ni belle, ni laide, ni gentille, ni méchante, aucune hiérarchie

Ni bien, ni mal, tout se contentant d'être, c'est l'anarchie

Qui s'organise d'elle-même en elle-même

Et pour elle-même

C'est là seulement que tout s'aime

Car la seule raison d'être d'un être

C'est d'être, c'est cela l'harmonie

C'est simplement cela l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

In France

As a secret

46 percent of people

Are obese or overweight, that's charming

That's also 60 liters of liquid sugar

Per year, per person, for the figure, the belly

And then, above all, the 357 colorings

In all our foods

Artificial flavors or authorized additives

And again the acidity regulators

For human beings and all animals

Poisons on our plates

For this we are conditioned

And to the BMI body mass index

Around -10, ideal for you, him, me, her

But everyone comes to terms with reality

And invents their scale, which can suit them

0 or -5 for extra pounds

-20 for fewer pounds, it's funny

Anyway, it's stupid

The main thing is to feel good about yourself! Every human being

Makes the world in his image

It is neither bad nor good

Otherwise he would die of rage

Thus logical speeches

To justify all our policies

All our behaviors, everything that suits us

Is thus significant

Everything that bothers us

Is thus not significant

It is like a foreign language

Which to all understanding, silences us

At least among our close bonobos

98.6 genes in common

With us the beings so little human

Who do not have logical speeches, which is not stupid

Because they do not have vocal cords

Which is perhaps not so bad

And then our bonobos

Like in Congo

Are neither hunted nor eaten

Except during wars where everything is devastated

Do not have only one remarkable like sexuality

Where these monkeys know how to reconcile

But above all a component of matriarchal structure

To appease the violence of males

And the refusal of females, it's surprising

To mate with violent males

In human beings

Who are not so smart

It's a bit the opposite

Because they learned everything wrong

With their very reactionary education

And so, bonobos, for a long time

Were classified as chimpanzees

Then, in 1929, they were downgraded

Because, like real chimpanzees, less violent

Everything is both recent and very old

Like the Earth, a ball of ice, 2.4 billion years ago

We have a hard time imagining it! Sometimes capital goes off the rails

Like a rap revolt

And it's Dan Price, boss of Gravity Payments

Who employs 120 employees at $70,000 a year

He himself earns $1 million a year

But we don't really know why

For the other bosses, visionary or outlaw

No longer wants to earn

Only $70,000 a year, like his employees

In the absence of abolishing money and wage labor

Or precisely in renewal of that

That may seem nice, that's it

Because, moreover, everything could collapse

A whole generalized chaos

No more financial reference points

Disintegration of the world

Each country closing its borders

One hundred percent, all reactionary

And what happened in ex-Yugoslavia

Reproducing itself in other countries

Each regionalism

Against each regionalism

Each nationalism

Against each nationalism

Of which Africa

Will have been the money pump

Of all the trafficking

Of all the cop policies

Like Zambia

Copper, it's the country, where everything is gall

Sulfur dioxide, arsenic, deadly gas

Open-air mines, extreme poverty

Sulfuric acid and poisoned water

Independence in 1964, but country still plundered

Africans still plundered

It's the fascism of capital

This totalitarianism so banal

Like fire (1934-2013) Marc Rich, Glencore

International crook, again

This rogue boss

Continues, protected and rewarded everywhere

Like in Switzerland where she's a miss

A logic of acceleration

Economic niches under occupation

Logic of capital

Capital of logic

Always fast and greedy

Always its vitriol, so acid

And industrialized bodies

And disciplined bodies

And exhausted bodies

It's the body capitalized

It's the formatted body

It's the poisoned body

Paris December 2013

For 6 days, 6 million fine particles

Per liter of air, instead of the usual 200,000 fine particles

Particles that Parisians breathe

Like a daily hell

6 million, or eight cigarettes

In a twenty square meter room, it's too stupid

Plus you have to work

Above all, show that you know how to work

And the pathologies of overload and boredom

Same observation in all countries

Burnout of work, work of burnout

Work knocks out

But the words

That we use, are always the words

Old or new, of all dominations

Of domination

Thus, everything is renewed in domination

And that fails any attempt at revolution!

And we accumulate and hoard capital

Books, culture, knowledge, food, this, that

Of the capital of domination

Of the domination of capital

Everything being justified by a learned blah blah

And real life always on the run!

Like identity theft

And broken lives

400,000 in France, each year

But the real identity theft

Is capital, for others, for ourselves, to expropriate

Of all lives

Of all desires

And thus make anarchy hated

And what good is a heart transplant in 1967?

And what good is an artificial heart in 1969?

And what good are the great depths

Of the regalec that no longer frightens

This bony fish, up to eleven meters long

And which seeks no appearance

Like the lizard, but up to the anus, autotomy

Solitaire

As it ages, it will become female, unusual

The incomparable nature alchemy

The anarchy of nature

The nature of anarchy

Neither beautiful, nor ugly, nor kind, nor mean, no hierarchy

Neither good, nor bad, everything being content to be, it is anarchy

Which organizes itself in itself

And for itself

It is only there that everything loves itself

Because the only reason for being of a being

Is to be, that is harmony

That is simply anarchy!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )