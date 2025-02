En différé pour vous, en direct pour moi

J'écris en différé pour vous

Je n'écris donc en direct que pour mon moi tout

Rares lecteurs et rares lectrices, du entre nous

Qui lisent ou vont lire

En direct pour ceux et celles

Qui écrivent ou vont écrire

Comme je l'avais évoqué

Sur le site pas si éloigné

Où l'on pouvait m'entendre et me voir

De mon cousin, j'y étais " Pat dit l'invité "

( http://www.hiway-glk.fr/ )

Mais il fut supprimé

Bref, c'est déjà du passé

Cela ne fut pas de l'oukase

De la vie, cela ne fut qu'une phase

Et puis, dans ce monde où tout panique

Tout est du naufrage, et surtout le luxe chic

Je suis le contraire de John Galliano

Ou du pendu Alexandre McQueen

Car toute mode est un faux cadeau

Tout en mine y est du faux

Et comme le chantait en 1977, " Métal Urbain "

PANIK, ce groupe punk que j'aimais bien

Période de ma vie du sans le sou

Quand le sexe de la femme me rendait fou

Et si il n'y avait plus rien à dire ?

Et si il n'y avait plus rien à faire ?

Ne plus rien dire, écrire, faire, se taire !

Les plus grands acteurs sont du passé

Et dans l'ordre du bon tiercé

Jules Auguste Raimu, Michel Simon, Louis Jouvet

Et Gérard Depardieu, Vincent Lindon, aussi, ça le fait

Ou aussi dans le désordre d'un quarté

Et d'autres aussi, de l'étranger

Et que l'on ne peut qu'oublier

Du présent ou du passé

Les bourgeoisies victorieuses

Ont fait le monde à leurs images

Et comme seule évidence, codification de tout plumage

Elles ont les moyens de tout adage

Tout y devenant mythologie glorieuse

Il peut y avoir des courants différents

Ou alors, des rivalités et conflits, de l'intérêt, lieux, temps

Ainsi de Régis Debray ( né en 1940 ) s'avouant

Gaulliste de gauche

Voire même gaulliste d'extrême gauche

Ce qui confirme ma thèse

Quand personne n'y était à l'aise

Que dans tout mouvement

De façon générale, et finalement

Il y a une gauche

Il y a une extrême gauche

Il y a une droite

Il y a une extrême droite

L'organisation de toute organisation

Qui fait la vie de toute nation

Mais du vivre autrement, seulement, en imagination

Ainsi des handicaps

L'on aurait pu en faire des plaisirs

L'on peut, l'on pourrait, de suite, y agir

Un dentier, par exemple, pouvant s'enlever

Et pour la vulve de la femme, l'acclamer

Sans dents, sucer un clitoris, bien plus jouissif

Et tout handicap au-delà du kif-kif

Ou une femme suçant un pénis

Pour une même situation du bis !

Sujet tabou

Dont l'on parle peu, voilà tout

Surtout pour les personnes âgées

Au coin, elles sont reléguées

Pas glamour, mon cher

Nonobstant, sensualité décuplée, pour pas cher

Il y aurait, là, de quoi imaginer

Mais tous nos préjugés nous font tout rater

Cela pourrait être pareil

Pour des énergies nouvelles, du sans pareil

Oui, il n'y eut qu'un seul tireur

Même si de beaucoup, cela fit le bonheur

Diverses industries toutes en choeur

Mais dans notre société de chaos organisé

Et à l'échec final, tout est voué

Tout le monde pourrait s'exclamer

Mersonne ne m'aime

Personne ne m'aime

Ainsi du grand feu ( 1913 - 1960 ) Albert Camus

Qui parfois, en fut atteint, dépression suicidaire en mue

Et l'on ne se comprend qu'avec des gens

Qui, de nous, même codage social/nerveux que nous

Ne pouvant convaincre que des personnes déjà convaincues

Et surtout qui sont convaincues

De l'être

Car si elles étaient convaincues

De ne pas l'être

Convaincues, un doute permanent, du naître

Ainsi, plus rien ne pourrait les convaincre

Et de toute conscience la vaincre

Il n'y aurait plus aucune guerre

Il n'y aurait plus aucune frontière

Il n'y aurait plus aucune police ou armée

De tout pouvoir qui y serait désarmé

Il n'y en aurait plus l'utilité

Et cela sera cela ou bientôt la fin de l'humanité

Quand tout sécrète de l'horreur et de la terreur

Inégalités, travail forcément forcé, et toutes les peurs

Sous nos yeux, nous les voyons

De tout gouvernement en érection

Nous sommes toutes et tous dans une auto-prophétisation

Impitoyable, car telle est la loi de la marchandisation !

Patrice Faubert ( 2025 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

I write offline for you

So I only write live for my whole self

Rare readers, male and female, between us

Who read or will read

Live for those

Who write or will write

As I mentioned

On the site not so far away

Where you could hear me and see me

From my cousin, I was there "Pat says the guest"

( http://www.hiway-glk.fr/ )

But it was deleted

In short, it's already in the past

It was not an ukase

Of life, it was only a phase

And then, in this world where everything panics

Everything is a shipwreck, and especially chic luxury

I am the opposite of John Galliano

Or the hanged man Alexander McQueen

Because all fashion is a false gift

Everything in mine is false

And as "Métal Urbain" sang in 1977

PANIK, this punk band that I liked

Penniless period of my life

When women's sex drove me crazy

What if there was nothing left to say?

What if there was nothing left to do?

No more saying, writing, doing, keeping quiet!

The greatest actors are from the past

And in the order of the good tiercé

Jules Auguste Raimu, Michel Simon, Louis Jouvet

And Gérard Depardieu, Vincent Lindon, too, that works

Or also in the disorder of a quartet

And others too, from abroad

And that we can only forget

From the present or the past

The victorious bourgeoisies

Have made the world in their image

And as the only evidence, codification of all plumage

They have the means of any adage

Everything becoming glorious mythology

There can be different currents

Or else, rivalries and conflicts, interest, places, times

Thus of Régis Debray (born in 1940) avowing himself

Left-wing Gaullist

Even far-left Gaullist

Which confirms my thesis

When no one was comfortable there

That in any movement

Generally speaking, and finally

There has a left

There is an extreme left

There is a right

There is an extreme right

The organization of any organization

Which makes the life of any nation

But to live differently, only, in imagination

Thus of handicaps

We could have made pleasures of them

We can, we could, immediately, act on them

A denture, for example, which can be removed

And for the woman's vulva, to cheer it

Without teeth, sucking a clitoris, much more enjoyable

And any handicap beyond the same thing

Or a woman sucking a penis

For the same situation of the encore! Taboo subject

A subject that is rarely talked about, that's all

Especially for the elderly

They are relegated to the corner

Not glamorous, my dear

Nonetheless, increased sensuality, for cheap

There would be, there, something to imagine

But all our prejudices make us miss everything

It could be the same

For new energies, something without equal

Yes, there was only one shooter

Even if by far, it made happiness

Various industries all in chorus

But in our society of organized chaos

And to the final failure, everything is doomed

Everyone could exclaim

Mersonne does not love me

Nobody loves me

Thus of the great fire (1913 - 1960) Albert Camus

Who sometimes, was affected by it, suicidal depression in moulting

And we only understand each other with people

Who, of us, same social/nervous coding as us

Ne that can convince only people who are already convinced

And especially who are convinced

Of being so

Because if they were convinced

Of not being so

Convinced, a permanent doubt, of being born

Thus, nothing could convince them anymore

And of all conscience conquer it

There would be no more wars

There would be no more borders

There would be no more police or army

Of all power that would be disarmed there

There would be no more use for it

And that will be it or soon the end of humanity

When everything secretes horror and terror

Inequalities, necessarily forced labor, and all fears

Before our eyes, we see them

Of all government in erection

We are all in a self-prophecy

Merciless, because such is the law of commodification!

Patrice Faubert (2025) whore, poor thing, poet, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )