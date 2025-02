Fragmentation de la terreur

" Elle a été battue sous nos yeux. Et nous, on a trouvé ça normal. C'était la loi.

C'était l'éducation que nous avions reçue. Elle a volé cinq grains de riz, elle

doit être battue à mort. J'ai aussi vu l'exécution publique de ma mère ( pendue )

et de mon frère ( fusillé ).

Shin Dong-hyuk ( né en 1982 en Corée du Nord, dans le camp de travail

dont il s'évada )

Tout était déjà là

C'est la grotte Chauvet qui fait dire cela

Car il y a environ 30.000 ans

Pour nous, cela fait longtemps

Ocre et charbon de bois

14 espèces animales représentées sur les parois

Rhinocéros, ours des cavernes

Hiboux, lions des cavernes

Et tout un autre bestiaire

Mise à jour en 1994, tout à fait exemplaire

Et une réplique en 2015

Mais la copie de l'original

N'est que l'original de la copie

Avec l'émotion en moins

Avec la sensation en moins

La visite de grottes, je l'ai fait

Rien ne vaut l'authentique, je le sais

Et donc pas de progrès en art

Tout de suite très abouti, c'est très anar

Et tout du premier coup

Du trait, il ne fallait pas être mou

Quand la grotte fait partie de l'oeuvre

Quand la pensée n'est pas séparée de l'oeuvre

C'était du feu ( 1606-1669 ) Rembrandt avant l'heure

A reproduire, les faussaires sont menteurs

Loi de la nature, la nature de la loi !

Et les espèces qui existent aujourd'hui

Cela n'est pas souvent dit

Cela représente 1 à 2 pour cent seulement

De ce qui a été, de tous les temps

Et notre univers

C'est environ 90 pour cent d'hydrogène

Et notre univers

C'est environ 10 pour cent d'hélium

Et le 1 pour cent restant, summum

Mais dans l'os

De notre cosmos

Hydrogène, hélium

Carbone, oxygène

Et du silicium

Et de l'oxygène

C'est sur notre vieille Terre

Et LUCA comme cénancêtre

L'origine de toute vie, du petit et du grand

Le vivant de la biosphère

Les roches de la lithosphère

Et surtout l'eau de l'hydrosphère

L'air de l'atmosphère

Mais pourquoi un début, une fin, une origine

Ce côté biblique, cette manie maligne

Certes, partout les mêmes éléments

Il faut le constater, finalement

Mais leur abondance relative

Diffère largement, dans la matière spéculative

Comme la grotte Chauvet

Le fossile devient langage, il devient fait

6000 ans d'occupation

Mais 2 à 3 individus par oeuvre, autre spéculation

Mais revenons à ici et maintenant

En France

Et cela se fait journellement

Un médecin sur trois, c'est pas une salade

Prescrit un placebo à ses malades !

Le capital est comme l'Angkar

Khmers rouges, faux communistes, vrais salopards

Organisation de son idéologie

Idéologie de son organisation

Collectivisation de la déshumanisation

Déshumanisation de la collectivisation

Propagande de la guerre

Guerre de la propagande

Et tout est propagande

Pour le capital qui bande

Dans son slip

Jamais il ne flippe

Les arts, la technologie, la science

Le sport, tout est sa confidence

Nous en sommes sa romance

C'est ce qui le structure

C'est ce qui le mature

Toutes et tous nous sommes sa pâture !

Tout est sa photographie

Nous sommes lui, tout nous y lie

Comme le jeudi 17 avril 1975

A Phnom Penh, une population de 2 millions de personnes

Vite évacuée, par peur d'être bombardée

Par des Boeing B-52 américains

Toujours capables, car si crétins

Rien que par la rumeur, les Khmers rouges furent malins

Une population comme à Paris

Comme en 2015, aujourd'hui

Car au jour d'aujourd'hui est une tautologie

Et au fond

C'était les chinois contre les américains

Les alliances du capital et ses variations

Des Khmers rouges qui eurent pour leaders

D'anciens étudiants de France, et du stalinisme dans l'air !

Au capital

Nous sommes des sourds et des aveugles

Mais nous sommes son monde

Comme toutes les religions et pas seulement l'islam

Qui aux infidèles et mécréants sortent leurs lames

A la vie toute religion est un drame

Alors donc, que de naissance, les sourds et les aveugles

Sont strictement dans leur monde

Et ne sont pas de notre monde

Il et elles peuvent signer

Quand ils et elles veulent, se toucher

Mais même avec les odeurs, le toucher

Notre monde ne peut les concerner

Avec des repères propres pour se sécuriser

Il faut de 3 à 5 ans

Pour des éducateurs et des éducatrices qui sont patients

Pour avec eux et elles, communiquer

Mais ils et elles restent un mystère à déchiffrer

Comme la disparition du temps

De l'impossibilité du temps

Chaque particule ayant son propre temps

Tout n'est que de la durée

Le temps est interprété

1915 gravitation

Le temps en disparition

Relativité générale

Une théorie temporaire

En attendant une théorie unitaire

1905 E=mc2

L'énergie de la masse

La masse de l'énergie

Cinq articles au bureau des brevets

Berne et ses secrets

Et voilà feu ( 1879 - 1955 ) Albert Einstein

Et toutes ses fameuses fontaines

Mais bien d'autres avant lui

Dont il sut comprendre l'usufruit

La grandeur de la réussite éternelle

Mais il faut bien faire les poubelles !

En toutes choses

Il n'y a pas que des roses

Et toujours le thrace, le mirmillon

Le rétiaire, le secutor, le provocator

L'hoplomaque, tous les gladiateurs

Qui comme aujourd'hui certains footballeurs

Pouvaient rouler sur l'or

Souvent très bien soignés, 20 à 30 ans, pour les plus âgés

Des combats courts, car ils étaient vite épuisés

Rarement tués, car ils étaient d'une grande cherté !

C'était toujours de conception moins déloyale

Que la guerre chimique

De la société technologique

Qui l'utilisa, l'utilise, l'utilisera, c'est fatal

Encore en Syrie, c'est aujourd'hui

Par la tyrannie, et la complicité de tant de pays

Toutes les armes serviront, servent, ont servi !

Comme l'autre arme chimique

De l'agriculture intensive, abiotique

Ce sont souvent les mêmes, c'est logique

Et les néonicotinoïdes, horribles pesticides

C'est contre les abeilles un épouvantable homicide

Et avec les antiparasitaires c'est un génocide

Même si ce ne sont que des abeilles

Sans elles, la vie serait moins belle !

Le capital est comme une cellule cancéreuse

Cela ne meurt jamais, vérité odieuse

Et tout provient de l'environnement

Plus que de la génétique, c'est évident

Génétique de l'environnement

Environnement de la génétique

Les gènes s'expriment en rapport à l'environnement

L'épigénétique de l'interaction, tout en même temps

Schéma de pensée

Schéma de vie

Schéma relationnel

Schéma de l'aliment

Fermentation du métabolisme

Métabolisme de la fermentation

Inflammation, fibrose, cancer

C'est le cancer du capital

C'est sa graisse, c'est son sucre

C'est tout son bluff, tout son lucre

Tout y est souffrance cachée ou avérée, aucune cryptobiose

Mais le dire, encore et encore, j'ose

Histoire des bourgeoisies

Bourgeoisies de l'Histoire

Déjà le Colisée

Rien à envier à notre prétendue modernité

Et 50.000 personnes, en huit minutes, évacuées

C'était sous feu ( 9 - 79 ) Vespasien

Du pain et des jeux, jamais lointain

Des combats, la naumachie, des animaux massacrés

Des droits communs déguisés puis exécutés

Et autres atroces curiosités

Genèse et unification du spectacle

Toujours et encore, la vie en pleine débâcle !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"She was beaten before our eyes. And we thought it was normal. It was the law.

It was the education we had received. She stole five grains of rice, she

must be beaten to death. I also saw the public execution of my mother (hanged)

and my brother (shot).

Shin Dong-hyuk (born in 1982 in North Korea, in the labor camp

from which he escaped)

Everything was already there

It is the Chauvet cave that makes you say that

Because it was about 30,000 years ago

For us, it was a long time ago

Ochre and charcoal

14 animal species represented on the walls

Rhinoceros, cave bears

Owls, cave lions

And a whole other bestiary

Updated in 1994, quite exemplary

And a replica in 2015

But the copy of the original

Is only the original of the copy

With less emotion

With less sensation

I visited caves

Nothing beats the authentic, I know it

And therefore no progress in art

Immediately very accomplished, it's very anarchistic

And everything at the first attempt

With the line, you shouldn't have been weak

When the cave is part of the work

When thought is not separated from the work

It was fire (1606-1669) Rembrandt before his time

To reproduce, forgers are liars

Law of nature, the nature of the law!

And the species that exist today

This is not often said

This represents only 1 to 2 percent

Of what has been, of all time

And our universe

It is about 90 percent hydrogen

And our universe

It is about 10 percent helium

And the remaining 1 percent, the pinnacle

But in the bone

Of our cosmos

Hydrogen, helium

Carbon, oxygen

And silicon

And oxygen

It is on our old Earth

And LUCA as a cenancer

The origin of all life, small and large

The living of the biosphere

The rocks of the lithosphere

And especially the water of the hydrosphere

The air of the atmosphere

But why a beginning, an end, an origin

This biblical side, this malicious mania

Certainly, everywhere the same elements

It must be noted, finally

But their relative abundance

Differs widely, in matter speculative

Like the Chauvet cave

The fossil becomes language, it becomes fact

6000 years of occupation

But 2 to 3 individuals per work, another speculation

But let's get back to here and now

In France

And this is done daily

One doctor out of three, it's not a salad

Prescribes a placebo to his patients!

Capital is like Angkar

Khmer Rouge, false communists, real bastards

Organization of its ideology

Ideology of its organization

Collectivization of dehumanization

Dehumanization of collectivization

Propaganda of war

War of propaganda

And everything is propaganda

For capital that gets hard

In its underpants

It never freaks out

The arts, technology, science

Sport, everything is its confidence

We are its romance

That's what structures it

That's what matures it

All of us are its food!

Everything is his photograph

We are him, everything binds us to him

Like Thursday, April 17, 1975

In Phnom Penh, a population of 2 million people

Quickly evacuated, for fear of being bombed

By American Boeing B-52s

Always capable, because so stupid

Just by rumor, the Khmer Rouge were smart

A population like in Paris

Like in 2015, today

Because today is a tautology

And deep down

It was the Chinese against the Americans

The alliances of capital and its variations

The Khmer Rouge who had as leaders

Former students from France, and Stalinism in the air!

To capital

We are deaf and blind

But we are his world

Like all religions and not just Islam

Who take out their blades to the infidels and the unbelievers

To life all religion is a drama

So then, that from birth, the deaf and the blind

Are strictly in their world

And are not of our world

He and they can sign

When they want, touch each other

But even with smells, touch

Our world cannot concern them

With their own landmarks to feel secure

It takes 3 to 5 years

For educators who are patient

To communicate with them

But they remain a mystery to decipher

Like the disappearance of time

Of the impossibility of time

Each particle having its own time

Everything is only duration

Time is interpreted

1915 gravitation

Time in disappearance

General relativity

A temporary theory

While waiting for a unitary theory

1905 E=mc2

The energy of mass

The mass of energy

Five articles at the office of patents

Bern and its secrets

And here is the fire (1879 - 1955) Albert Einstein

And all his famous fountains

But many others before him

Whose usufruct he knew how to understand

The greatness of eternal success

But you have to go through the trash!

In all things

There are not only roses

And always the thracian, the mirmillo

The retiarius, the secutor, the provocator

The hoplomachus, all the gladiators

Who like today some footballers

Could roll in gold

Often very well cared for, 20 to 30 years, for the oldest

Short fights, because they were quickly exhausted

Rarely killed, because they were very expensive!

It was always less disloyal in design

Than chemical warfare

Of the technological society

Who used it, uses it, will use it, it is fatal

Still in Syria, it is today

By tyranny, and the complicity of so many countries

All weapons will serve, serve, have served!

Like the other chemical weapon

Of intensive, abiotic agriculture

They are often the same, it is logical

And neonicotinoids, horrible pesticides

It is against bees a terrible homicide

And with antiparasitics it is a genocide

Even if they are only bees

Without them, life would be less beautiful!

Capital is like a cancer cell

It never dies, hateful truth

And everything comes from the environment

More than genetics, it's obvious

Genetics of the environment

Environmental environment of genetics

Genes express themselves in relation to the environment

The epigenetics of interaction, all at the same time

Thought pattern

Life pattern

Relational pattern

Food pattern

Fermentation of metabolism

Metabolism of fermentation

Inflammation, fibrosis, cancer

It's the cancer of capital

It's its fat, it's its sugar

It's all its bluff, all its lucre

Everything is hidden or proven suffering, no cryptobiosis

But to say it, again and again, I dare

History of the bourgeoisies

Bourgeoisies of History

Already the Coliseum

Nothing to envy our so-called modernity

And 50,000 people, in eight minutes, evacuated

It was under fire (9 - 79) Vespasian

Bread and games, never far away

Fights, the naumachia, massacred animals

Common rights disguised then executed

And other atrocious curiosities

Genesis and unification of the show

Always and again, life in full debacle!

Patrice Faubert (2015) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )