Paléontologie contemporaine

" Le relief est si peu exprimé qu'à la moindre tempête les eaux envahissent de grandes surfaces continentales. Quand la tempête se calme, les flots regagnent leur réceptacle marin, abandonnant ici et là quelques flaques d'eau dans lesquelles des organismes sont restés prisonniers. Lors de leur assèchement, ces êtres périront, sauf certains chanceux qui possèdent des ébauches de sacs respiratoires, sorte de protopoumons. Ils vont survivre. On est loin de l'image volontariste que suggère insidieusement l'expression " conquête " du milieu terrestre, ou même celle de " sortie des eaux " !

Patrick De Wever et Bruno David ( La biodiversité de crise en crise )

WikiLeaks

Depuis 2006, se met à table

Du secret de polichinelle, considérable

La guerre est forcément dégueulasse

Tous les jours, dans le monde, elle casse

Le renseignement militaire

Ne peut que le taire

Des cadavres en plusieurs morceaux

Et des bavures, pas le pot

Des massacres, de la torture

Tant qu'il y aura du militaire

Il y aura de la guerre

Pas besoin de voir des vidéos de massacre

Pour savoir que partout il y a des massacres

Car la plupart des chefs militaires sont des tarés

De sang, de la mutilation, ils sont assoiffés

Toute révolte, ils veulent l'éliminer

Pas seulement en Irak ou en Afghanistan

Car le militaire américain tue en s'amusant

Journalisme du capital

Capital du journalisme

Et puis

C'est la guerre qui est un crime

Contre l'humanité, toute guerre est un crime

Crime de guerre, guerre du crime

Irak

Chiites contre sunnites

Au fusil, à la dynamite

Pas besoin de la télévision

C'est de la simple réflexion

Propagande de la télévision

Télévision de la propagande

Le monde est aux mains des crapules

Chefs militaires, tout le personnel politique, tout ce qui spécule

Sur le mensonge, la désinformation

Sur la spéculation, la manipulation

Donc des secrets de polichinelle

Si l'on réfléchit un peu à ce monde poubelle

Et 1.500.000 serviteurs ou larbins

Pour la défense, le renseignement, c'est certifié américain

Bientôt des dizaines de sites de la fuite en ligne

Un garde-fou du capital, il la joue fine !

Il n'y a plus de repos possible

Où l'horreur est partout, indicible

Comme les 3419 migrants

Noyés en mer Méditerranée, c'est répugnant

C'était en 2014, c'est sans fin

A l'humanitude, ce monde est radin

Trafic business

3 à 5 milliards de dollars par an

Pour les passeurs, entrepreneurs, recouvreurs, c'est la liesse

Faux papiers, protecteurs, transporteurs, blanchisseurs, c'est dément

Encore une sous-humanité

Quand l'humanité n'a pas pu s'exprimer

Quand l'humanité est empêchée

Et notre humanité

Sans aucune humanité

N'est donc qu'une sous-humanité

Et ainsi tout peut se comprendre et s'expliquer !

Cela explique aussi

Le succès des films sur les zombis

Dans un monde sans aucune vie

Où tout autre que soi est l'ennemi

Et une jeunesse qui respire, partout, le pourri

Et dans les transports en commun

C'est toujours les heures d'affluence

Cela n'était pas ainsi quand j'étais gamin

La surpopulation est une sale engeance !

Tout ne fait qu'empirer

Sans je crois, exagérer

Par exemple

Et c'est le plus ample

Le département des Hauts-de-Seine

En France, fut avant 1958, plutôt de gauche

Le parti communiste français, maintenant à la peine

Certes, gauche et droite du capital, de l'anarchie, même haine

Après 1958, et le coup d'Etat du gaullisme

Cela devint le département du banditisme

En 1964, de France, le 92 ième département

Du capital encore un boniment

Le berceau de l'automobile

Futur coffre-fort de l'UMP, pas débile

Certes, son nom changera

Mais aussi mafieuse, elle restera

Chantiers contre voix électorales

Clientélisme, gangstérisme, son banal

EPAD, et confiscation des territoires

Pour la droite du capital, de quoi manger, de quoi boire !

" Le progrès est une illusion reposant sur un préjugé social et

un espoir psychologique "

Stephen Jay Gould ( 1941 - 2002 ) paléontologue

Ainsi, rien, et tout, est dérisoire

Il suffit de le savoir pour le croire

L'être humain est si récent sur Terre

En voici un exemple pour le faire

0 mètre base tour Eiffel

3500 millions d'années

57 mètres premier étage tour Eiffel

Bactéries marines

115 mètres deuxième étage tour Eiffel

Bactéries marines

276 mètres troisième étage tour Eiffel

La vie se diversifie

Entre le premier étage de la tour Eiffel

Et le troisième étage de la tour Eiffel

3000 millions d'années

Et oui, des années et années se sont écoulées

Pour arriver à environ ( Cambrien ) 550 millions d'années

A 293 mètres

La vie sort des océans, elle sème

Installation sur la terre ferme

A 313 mètres

Le Jurassique des dinosaures

A 327 mètres, pointe de l'antenne

Et les derniers 65 centimètres

Toute l'évolution humaine

De Toumaï, puis du même thème

Et tout le reste, c'est 0,2 millimètre

A partir de l'an zéro

Ce début de l'ère chrétienne

Encore une invention humaine

Et pendant longtemps

C'est logique, rien d'étonnant

Pour l'église catholique

A la réalité, toujours critique

Le monde fut créé le 26 octobre 4004

Avant l'hologramme Jésus

Qui peut-être jamais ne fut !

Contrairement

A feu ( 1880 - 1926 ) Jules Durand

Accusé de mille tourments

Mais faussement

Car il était innocent

Mais il était libertaire

Et aussi syndicaliste révolutionnaire

Victime d'une cabale du patronat

Car il était une conscience du prolétariat

De ce fait, il fut condamné à mort, puis honni

Pour un crime qu'il n'avait pas commis

Son avocat fut feu ( 1882 - 1962 ) René Coty

Durand était un buveur d'eau

A l'esprit alerte et beau

500 meetings en sa faveur en France

Et tous les dockers du monde en transe

Et donc des grèves, dans les ports du monde, ça y allait

Pas seulement Le Havre où il militait

Sa condamnation fut ainsi commuée

Et un temps il fut fait prisonnier

Mais complètement épuisé et cassé

Il finit dans un asile pour aliénés

Puis plus tard, trop tard, il fut réhabilité

La société est comme une immense glace

Où se reflète toutes les luttes des classes !

Dans notre société du tout spectaculaire

Se reflète aussi toutes les guerres

Comme jadis la guerre du Viêt Nam

Où l'Amérique fut infâme

Avec des bombardements incessants

Sur le Nord Viêt Nam, des larmes et du sang

Un écocide aussi, dioxine, agent orange

Certes, aucune guerre n'est jamais un ange

Et ce sont souvent des négociations secrètes

Entre diplomates, une partie en cinq sets

Comme entre 1970 et fin 1972 à Choisy-le-Roi

Où ( né en 1923 ) Henry Kissinger voulait imposer sa loi

D'ailleurs c'était l'arroseur arrosé

Car par les services secrets, tout fut enregistré

Cela se passait au 11 rue Darthé

Comme une macabre partie de cartes

Mais c'était la vie de soldats, de civils, qui se jouait

Mais des négociations, les militaires s'en moquaient

Et sans une mobilisation contre cette guerre, internationale

Aucune négociation, toujours la guerre, c'est fatal

Et le criminel de guerre

Ce sont des faits, Henry Kissinger

Eut le prix Nobel de la paix

Je n'invente rien, c'est un fait

C'est de la paléontologie contemporaine

Le mot fut inventé en 1832, par feu ( 1777 - 1850 ) Ducrotay de Blainville

Car le temps file, file, file

Mais hélas, la vérité n'y est jamais reine !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"The relief is so little expressed that at the slightest storm the waters invade large continental surfaces. When the storm calms down, the waves return to their marine receptacle, abandoning here and there a few puddles of water in which organisms have remained prisoners. When they dry up, these beings will perish, except for some lucky ones who have the beginnings of respiratory sacs, a sort of protolungs. They will survive. We are far from the voluntarist image that the expression "conquest" of the terrestrial environment insidiously suggests, or even that of "exit from the waters"!

Patrick De Wever and Bruno David (Biodiversity from crisis to crisis)

WikiLeaks

Since 2006, has been sitting down to talk

Of the open secret, considerable

War is necessarily disgusting

Every day, in the world, it breaks

Military intelligence

Can only keep quiet about it

Corpses in several pieces

And blunders, not the pot

Des massacres, torture

As long as there is military

There will be war

No need to see videos of massacres

To know that everywhere there are massacres

Because most military leaders are crazy

They are thirsty for blood, mutilation

They want to eliminate any revolt

Not only in Iraq or Afghanistan

Because the American military kills for fun

Journalism of capital

Capital of journalism

And then

It is war that is a crime

Against humanity, any war is a crime

War crime, war of crime

Iraq

Shiites against Sunnis

With guns, with dynamite

No need for television

It is simple reflection

Propaganda of television

Propaganda television

The world is in the hands of scoundrels

Military leaders, all political personnel, all who speculate

On lies, disinformation

On speculation, manipulation

So open secrets

If we think a little about this trash world

And 1,500,000 servants or lackeys

For defense, intelligence, it's certified American

Soon dozens of leak sites online

A safeguard of capital, he plays it smart! There is no more rest possible

Where horror is everywhere, unspeakable

Like the 3419 migrants

Drowned in the Mediterranean Sea, it's disgusting

It was in 2014, it's endless

To humanity, this world is stingy

Business trafficking

3 to 5 billion dollars per year

For smugglers, entrepreneurs, collectors, it's jubilation

False papers, protectors, transporters, launderers, it's crazy

Another sub-humanity

When humanity has not been able to express itself

When humanity is prevented

And our humanity

Without any humanity

Is therefore only a sub-humanity

And thus everything can be understood and explained! This also explains

The success of zombie films

In a world without any life

Where anyone other than oneself is the enemy

And a youth that breathes, everywhere, the rotten

And in public transport

It's always rush hour

It wasn't like that when I was a kid

Overpopulation is a dirty breed!

Everything is only getting worse

Without exaggerating, I think

For example

And this is the most extensive

The Hauts-de-Seine department

In France, was before 1958, rather left-wing

The French Communist Party, now struggling

Certainly, left and right of capital, of anarchy, same hatred

After 1958, and the coup d'état of Gaullism

It became the department of banditry

In 1964, of France, the 92nd department

Of capital, another spiel

The cradle of the automobile

Future safe of the UMP, not stupid

Certainly, its name will change

But also mafia, it will remain

Construction sites against electoral votes

Clientelism, gangsterism, its banal

EPAD, and confiscation of territories

For the right of capital, something to eat, something to drink!

"Progress is an illusion based on social prejudice and

psychological hope"

Stephen Jay Gould (1941 - 2002) paleontologist

Thus, nothing, and everything, is ridiculous

You just have to know it to believe it

Human beings are so recent on Earth

Here is an example to do it

0 meters base Eiffel Tower

3500 million years

57 meters first floor Eiffel Tower

Marine bacteria

115 meters second floor Eiffel Tower

Marine bacteria

276 meters third floor Eiffel Tower

Life diversifies

Between the first floor of the Eiffel Tower

And the third floor of the Eiffel Tower

3000 million years

And yes, years and years have passed

To arrive at approximately (Cambrian) 550 million years

At 293 meters

Life comes out of the oceans, it sows

Settlement on dry land

At 313 meters

The Jurassic of the dinosaurs

At 327 meters, tip of the antenna

And the last 65 centimeters

All human evolution

From Toumaï, then from the same theme

And all the rest, it's 0.2 millimeters

From the year zero

This beginning of the Christian era

Another human invention

And for a long time

It's logical, nothing surprising

For the Catholic Church

To reality, always critical

The world was created on October 26, 4004

Before the hologram Jesus

Who perhaps never was!

Contrary

On fire (1880 - 1926) Jules Durand

Accused of a thousand torments

But falsely

Because he was innocent

But he was a libertarian

And also a revolutionary unionist

Victim of a cabal of the bosses

Because he was a conscience of the proletariat

As a result, he was sentenced to death, then reviled

For a crime he had not committed

His lawyer was the fire (1882 - 1962) René Coty

Durand was a water drinker

With an alert and beautiful mind

500 meetings in his favor in France

And all the dockers of the world in a trance

And so strikes, in the ports of the world, it was going

Not only Le Havre where he was an activist

His sentence was thus commuted

And for a time he was taken prisoner

But completely exhausted and broken

He ended up in an insane asylum

Then later, too late, he was rehabilitated

Society is like a huge mirror

Where all class struggles are reflected!

In our society of the all-spectacular

All wars are also reflected

Like the Vietnam War in the past

Where America was infamous

With incessant bombings

On North Vietnam, tears and blood

An ecocide too, dioxin, Agent Orange

Certainly, no war is ever an angel

And these are often secret negotiations

Between diplomats, a game in five sets

Like between 1970 and the end of 1972 in Choisy-le-Roi

Where (born in 1923) Henry Kissinger wanted to impose his law

Moreover, it was the tables turned

Because by the secret services, everything was recorded

It took place at 11 rue Darthé

Like a macabre game of cards

But it was the lives of soldiers, of civilians, that were at stake

But negotiations, the military didn't care

And without a mobilization against this war, international

None negotiation, always war, it's fatal

And the war criminal

These are facts, Henry Kissinger

Won the Nobel Peace Prize

I'm not making this up, it's a fact

This is contemporary paleontology

The word was invented in 1832, by the late (1777 - 1850) Ducrotay de Blainville

Because time flies, flies, flies

But alas, truth is never queen!

Patrice Faubert (2015) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )