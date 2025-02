Système sardonique de catalepsie

Il n'y a pas de décideurs

Il n'y a pas de décideuses

C'est de la gestion aux demandes du capital

C'est toujours selon les besoins du capital

C'est le capital, donc, qui impose toute décision

Crapules politiciennes, qui sont ses larronnes et larrons

Comme jadis, la crise des missiles

Cuba, avec de russes projectiles

16 octobre 1962 au 29 octobre 1962

Allo, Nikita Khrouchtchev ?

Ici, John Fitzgerald Kennedy !

Donc, voilà ce que je te dis

Tu retires tes missiles nucléaires de Cuba

Il y aura de l'échange, voilà

Et je retire mes missiles nucléaires

D'Italie et de Turquie, c'est clair

Et cela aurait été la guerre totale

Si j'avais écouté mes généraux, crétinisme fatal

Et si cela fut quelque peu trappé

L'on ne put, heureusement, y frapper

C'est comme pour la plupart

Gens et journalistes, toutes, tous, dans ce cas

Critiquant fallacieusement l'ordre du monde

Mais pour mieux le renforcer dans son immonde

Avec des tas de caïds et leurs séides

La sélection par le pire

De tout gouvernement y fait leur empire !

Le monde entier

Est sous l'influence de diverses mafias

Infiltrées partout, elles sont notre glas

Et pour quelques têtes résistantes

Elles peuvent aussi y être résilientes

Car, elles font feu de tout bois

Et force, peut ainsi, rester dans leurs lois

Du capitalisme se verdissant

Du capitalisme, à sa contestation, s'adaptant

Tout pouvant, gauchisme au fascisme, y devenant, de l'intégrant

Nous sommes toutes et tous sous influence

Elle peut-être blonde, brune, châtain, rousse

Pour ne subir aucune influence

Il ne faudrait pas être d'une naissance

Car, l'on voit, l'on entend, l'on sent

L'on lit

Divers livres, littérature, poésie

L'on y est façonné petit à petit

Et selon les temps et les pays

Nombreux déterminismes culturels ou sociaux

Nous en sommes l'apprentissage en nos seaux

Et même avec de nouvelles appellations

Déterminants, épigénétique, pour une identique signification

Ainsi du prétendu libre arbitre, une vraie aberration

De toutes les espèces vivantes, les mêmes émotions

De nos dinosaures géants prenant du soin de leurs petits

Il y a des millions et millions d'années, sans contrepèterie !

Que certains êtres humains et avec plus d'attention

Mais bien sûr, au niveau communication fusion

Les cachalots aussi nous donnent de grandes leçons

Sauf le Japon tueur, gouvernement de connes et de cons

Nous le genre humain, qui tout, exterminons

Celles et ceux élus par des populations

Mais qui hélas, en sont, nonobstant, la représentation

Il ne peut y avoir aucune sincère contrition

Surtout, litote remugle, et de la bouche bée

Du malgré soi mais sans vraiment y renâcler

Quand seule la domination peut étudier

Des livres de grande cherté ou à l'université

Ou de l'autodidacte mais toujours en décalé

Ce qui dans les faits peut signifier

En France, les plus riches ont trois années scolaires

D'avance, sur les plus pauvres, c'est très clair

Le déterminisme implacable du milieu social

Au-delà de quelques exceptions, mais de façon générale

Idem dans le milieu du sport à l'école

Taille, âge, milieu ouvrier ou milieu bourgeois

Comme glyphosate et mat, y faisant une loi

Du spongieux énamouré et fol

Du syndrome de résignation en fatal

Certes, il y a des résistantes et des résistants

Comme à l'époque du nazisme, en moins évident

Qui vont, ce tout immoral, le dénonçant

De tout son immémorial, contre cela, se battant

Sinon, plus aucune vie sur Terre, et depuis longtemps

D'un système sardonique de catalepsie

Ils et elles l'ouïssent mais en léthargie

Quand trois quart des sols français

Sont spermés de divers microplastiques

Vignes, vergers, cultures, prairies

Cinq millimètres

Ou moins, à soixante-dix pour cent, de deux millimètres

Connexion, courant alternatif ou courant continu

De la chaise électrique, qui un plus, ne fut

La marchandisation capitalisation, catin élue !

Patrice Faubert ( 2025 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

There are no decision makers

There are no decision makers

It is management at the demands of capital

It is always according to the needs of capital

It is capital, therefore, that imposes every decision

Political scoundrels, who are its thieves and thieves

Like in the past, the missile crisis

Cuba, with Russian projectiles

October 16, 1962 to October 29, 1962

Hello, Nikita Khrushchev?

This is John Fitzgerald Kennedy!

So, here's what I'm telling you

You withdraw your nuclear missiles from Cuba

There will be an exchange, that's it

And I withdraw my nuclear missiles

From Italy and Turkey, that's clear

And it would have been total war

If I had listened to my generals, fatal cretinism

And if it was somewhat booby-trapped

We couldn't, fortunately, strike there

It's like for most

People and journalists, all, all, in this case

Falsely criticizing the world order

But to better reinforce it in its filth

With lots of thugs and their henchmen

The selection by the worst

Of any government makes their empire there! The whole world

Is under the influence of various mafias

Infiltrated everywhere, they are our death knell

And for a few resistant heads

They can also be resilient

Because, they fire from all wood

And force, can thus, remain within their laws

From capitalism becoming green

From capitalism, to its contestation, adapting

Anything being able, leftism to fascism, becoming there, integrating it

We are all under influence

She can be blonde, brunette, brown-haired, red-haired

To not be influenced

You should not be of a birth

Because, we see, we hear, we feel

We read

Various books, literature, poetry

We are shaped there little by little

And according to the times and the countries

Many cultural or social determinisms

We are learning it in our buckets

And even with new names

Determinants, epigenetics, for an identical meaning

Thus of the so-called free will, a real aberration

Of all living species, the same emotions

Of our giant dinosaurs taking care of their young

Millions and millions of years ago, no pun intended!

That some human beings and with more attention

But of course, at the level of fusion communication

The sperm whales also give us great lessons

Except the killer Japan, government of idiots and morons

We the human race, who exterminate everything

Those elected by populations

But who alas, are, notwithstanding, the representation

There can be no sincere contrition

Above all, understatement stinks, and open-mouthed

Despite oneself but without really balking at it

When only domination can study

Books of great cost or at university

Or self-taught but always out of step

Which in fact can mean

In France, the richest have three school years

Ahead, over the poorest, it is very clear

The implacable determinism of the social environment

Beyond a few exceptions, but generally speaking

The same in the world of sports at school

Size, age, working class or bourgeois environment

As glyphosate and mat, making it a law

Of the spongy enamoured and mad

Of the resignation syndrome in fatal

Certainly, there are resisters

As in the time of Nazism, less obvious

Who go, this all immoral, denouncing it

With all its immemorial, against that, fighting

Otherwise, no more life on Earth, and for a long time

Of a sardonic system of catalepsy

They hear it but in lethargy

When three quarters of French soils

Are spermed with various microplastics

Vines, orchards, crops, meadows

Five millimeters

Or less, at seventy percent, two millimeters

Connection, alternating current or direct current

Of the electric chair, which a plus, was not

Commodification capitalization, elected whore!

Patrice Faubert (2025) whore, poor thing, poet, paraphysicist ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )