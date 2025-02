Paraphysique du système nerveux social

Finalement

Tout est de l'eau

Et même notre cerveau

Car c'est 75 pour cent d'eau

Et l'eau libre sur la planète Terre

1500 millions de km 2, 97 pour cent de mer

Météorites sous la surface

Volcans sur la surface

Ou l'inverse d'une même face

Et l'eau sort de sa cage

Et l'eau se propage

Les volcans sont l'anus de la planète Terre

Le dégazage comme des pets de la planète Terre

Comme un peu le méthane en contraire

Par an, 90 kg, par vache laitière

Par an, 8 kg, un mouton ou une chèvre

Par an, 18 kg, pour un cheval

Des pets, tout un carnaval

Par an, 1 kg, pour un porc

De tous les maux, accusé à tort

Par an, 100 grammes pour une volaille

Et toujours vaille que vaille

Et aussi les flatulences des termites

Cela n'est pas un mythe

Au moins 27 millions de tonnes par an

Pour les autres animaux précités, 80 millions de tonnes par an

Certes, encore un sujet peu plaisant

Mais à propos de l'eau

Sur Europa, satellite de Jupiter

Eau pas gelée, liquide est l'eau

En grande quantité, c'est extraordinaire

C'est pas seulement sur notre Terre, c'est dit

Mais y a -t-il une forme de vie ?

Certes pas 11.000 espèces d'oiseaux

Même de la bactérie, cela serait beau

A propos de pets, n'oublions pas le pétomane

Feu ( 1857 - 1945 ) Joseph Pujol, le showman

Finalement

Tout est de la vibration d'étoile

De la vibration de la lumière, sa voile

Les étoiles et les planètes

Sont les vibrations de l'univers, sa bête

Comme des instruments de musique

De l'univers, qui en sont sa panique

Comme l'information sociale

Est de l'information nerveuse

Une vérité, à beaucoup, odieuse

Comme aussi

Dans le grand comme dans le petit

Microcosme et macrocosme, le même cri !

La société est le cerveau

Le cerveau est la société

Ainsi

Les gens votent

Comme les sondages rotent

Les sondages électoraux

Font des gens, des veaux

Les influences du dernier moment

De toutes façons, c'est toujours du vote pour un tyran

C'est feu ( 1901 - 1984 ) George Gallup

Statisticien et sociologue américain

Qui fit de la statistique une pin-up

Dès 1935/1936, plus aucun frein

Et au fond

Sans aucun doute, c'est de la manipulation

Les réponses sont conditionnées par les questions

C'est là le costume

De la statistique politique avec ses coutumes

Un peu comme les Scouts de France

Dès 1920, et sa catholique influence

Comme une armée pour les jeunes

La même hiérarchie l'on y tonne

Un encadrement idéologique

Où la fraternité se mène à la trique

Le scoutisme succursale du fascisme

Faux paravent éthique du capitalisme

Et tout le moralisme hiérarchique !

Finalement

C'est la guerre des mondes

Non pas le canular de 1938 de feu ( 1915 - 1985 ) Orson Welles

Qui à beaucoup d'américains fit serrer les fesses

Mais la guerre des préjugés

Et donc à vrai dire, des idées

Le préjugé de l'idée

L'idée du préjugé

Qu'aucune chaîne de radio ou de télé

Ne veut ou ne peut dénoncer

Ou un petit peu

Mais avec un petit feu

Comme Arte, c'est à la télé

La représentation de la bourgeoisie éclairée

Mais peu de gens veulent la regarder

Cependant, ce n'est pourtant pas l'anarchie

Où la réflexion se réfléchit, et c'est l'infini !

Partout de l'exclusion

Partout de la ségrégation

Comme dans la franc-maçonnerie

80 pour cent d'hommes, c'est petit

Aucune femme dans certaines obédiences maçonniques

Et cela veut donner des leçons dans l'éthique

En vérité, sa perception est mythologique

Et elle est de peu d'influence politique

Beaucoup de folklore

Rituels, degrés, grades, toujours et encore

Usage du secret

Secret de l'usage

Fondation en 1723, par le pasteur écossais

Feu ( 1678 - 1739 ) James Anderson, pas niais

Mais encore des interdictions

Aux femmes, aux esclaves, aux immoraux, c'était la convention !

Tout s'institue en propriété

Individuelle ou collective, l'idée de la propriété

La propriété de l'idée

Comme une sécurité

Qui est une immobilité

Biens, choses, êtres humains, idées

Aucune propriété n'est légitime

Toute propriété est illégitime

Propriété de l'illégitimité

Illégitimité de la propriété

La notion d'héritage pour la perpétuer

La notion de travail pour la mériter

Identification à la propriété

Propriété de l'identification

Comme l'art

Pour justifier, du monde, tous les bazars

Et c'est feu ( 1898 - 1980 ) Rose Valland

Capitaine des beaux-arts

Du musée du Jeu de Paume, espionne, soldat vaillant

Entre 1940 et 1944, 100.000 oeuvres dérobées

Mais 60.000 d'entre elles seront récupérées

D'autres, grâce à l'action de feu Rose Valland, femme oubliée

Les nazis voulaient tout voler

Mémoire de pillage

Pillage de la mémoire

Mais tout ou presque fut repris

Petit à petit

Dans des dépôts et entrepôts

Et dans des mines de sel, pas si sots

Il fallut tout rassembler

Identifier, trier, restituer

Cette historienne de l'art

De ses efforts, ne fut pas avare

Elle était lesbienne

Et vivait avec une jeunette, pas vilaine

Et à propos d'identification

Une autre, mais qui nous moque, dans sa domination

Car précisément, jamais nous ne le savons

Processus subconscient que nous ignorons

Comme le cinéma

Nous fournit quelques cas

Et parmi d'autres, deux en voilà

Clovis Cornillac ( né en 1967 )

A feu ( 1922 - 2004 ) Serge Reggiani

Alain Fromager ( né en 1960 )

A feu ( 1922 - 1959 ) Gérard Philipe

Dans la façon de jouer des rôles

Cela passe inaperçu, c'est drôle

Je prends ces deux exemples

Parmi d'autres, donc, mais c'est plus ample

Et puis ce sont deux copains

Au réalisateur indépendant qu'est mon cousin

Mais il y a des tas, dans l'imitation

Mais il y a des tas, dans l'identification

En science, en politique, dans l'art, dans le sport

Tout y est du vivant, tout y est du mort

Le vivant y est mort

Le mort y est vivant

Pour tous les milieux, tous les bords

En ce domaine, c'est un même port !

Car au fond

Nous ne savons rien

Sauf, à savoir, que nous ne savons rien

L'ignorance qui nous relie est notre seul lien

L'ignorance comme unique bien

Ainsi

Le mystère des chauves-souris

Bestioles méconnues, et 10, 20, 40 ans de vie ?

Tout ce qui est souterrain

Comme une énigme, nous revient

Contrairement au monde politique

Et tout vote cautionne cette horrible colique

Le monde est comme Fort McMurray

Le monde fric, Fort McMoney

Les sables bitumeux

Pour le capital, gaz de schiste, c'est lumineux

40.000 employés, l'esclavage salarié

Là, c'est au Canada

C'est surtout le monde entier qui est déjà là

Pour tout dégrader, tout humilier

Pour tout abimer, tout polluer

Monde de merde, bouffe de merde

Pour riches ou pauvres, des vies de merde

Il n'y a même plus de politique

Mais pour des affaires à faire, toute une clique

Tous les gouvernements

Voleurs, menteurs, assassins, gangsters, escrocs, des truands

Tout vote est de ce fait vraiment dégoûtant

En politique, tout est du calcul

Langue de bois généralisée, c'est ridicule

Comme le 2 mars 1955 à Montgomery

En Alabama, aux Etats-Unis

Où une jeune noire de 15 ans, Claudette Colvin

Refusa de céder sa place à un blanc américain

Dans un bus, ce fut bien

Immense scandale et contestation

Mais ce qui ne fut pas malin

Respectant les critères de la domination

On lui préféra la plus présentable

Feu ( 1913 - 2005 ) Rosa Parks, plus administrable

Pas enceinte, elle, et peau moins foncée

Qui, plusieurs mois plus tard, Colvin, voulut imiter

Dans la même ville

Ce qui fut très habile

D'un côté comme de l'autre

Qui ne manquait pas des apôtres

Et tout fut instrumentalisé

Et comme d'habitude, par la domination, récupérée !

Information sociale

Information nerveuse

Information virale

Comme les colons espagnols

Qui avec des couvertures, une idée folle

Contaminèrent les indiens à la rougeole

La guerre biologique, c'est pas nouveau, pas de bol

Déjà, cela fait plusieurs siècles, c'était partout

Car le virus se déplace partout

Aucun papier

Aucune carte d'identité

Ni ancien, ni nouveau, il est de tous les siècles

Maintenant, il prend l'avion, le train, le métro, le bus

Des millions et millions de victimes au travers des siècles

Il est pourtant si petit, si minus

C'est le paradoxe du monde viral

L'Information nerveuse est de l'information sociale !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Finally

Everything is water

And even our brain

Because it is 75 percent water

And the free water on planet Earth

1500 million km 2, 97 percent sea

Meteorites under the surface

Volcanoes on the surface

Or the opposite of the same face

And the water comes out of its cage

And the water spreads

Volcanoes are the anus of planet Earth

The degassing like farts of planet Earth

A bit like methane in reverse

Per year, 90 kg, per dairy cow

Per year, 8 kg, a sheep or a goat

Per year, 18 kg, for a horse

Farts, a whole carnival

Per year, 1 kg, for a pig

Of all evils, wrongly accused

Per year, 100 grams for a poultry

And always come what may

And also the flatulence of termites

This is not a myth

At least 27 million tons per year

For the other animals mentioned above, 80 million tons per year

Certainly, another unpleasant subject

But about water

On Europa, Jupiter's satellite

Water is not frozen, liquid is water

In large quantities, it's extraordinary

It's not only on our Earth, it's said

But is there a form of life?

Certainly not 11,000 species of birds

Even bacteria, that would be nice

About farts, let's not forget the farter

Fire (1857 - 1945) Joseph Pujol, the showman

Finally

Everything is the vibration of a star

Of the vibration of light, its sail

The stars and the planets

Are the vibrations of the universe, its beast

Like musical instruments

Of the universe, which are its panic

Like social information

Is nervous information

A truth, to many, odious

As also

In the big as in the small

Microcosm and macrocosm, the same cry!

Society is the brain

The brain is society

Thus

People vote

As polls belch

Election polls

Make people, calves

Last-minute influences

In any case, it's always a vote for a tyrant

It's fire (1901 - 1984) George Gallup

American statistician and sociologist

Who made statistics a pin-up

From 1935/1936, no more brakes

And deep down

Without a doubt, it's manipulation

The answers are conditioned by the questions

That's the costume

Of political statistics with its customs

A bit like the Scouts of France

From 1920, and its Catholic influence

Like an army for young people

The same hierarchy is thundered there

An ideological framework

Where fraternity is led with a stick

Scouting, a branch of fascism

False ethical screen of capitalism

And all the hierarchical moralism!

Finally

It's the war of the worlds

Not the hoax of 1938 by the late (1915 - 1985) Orson Welles

Which made many Americans clench their buttocks

But the war of prejudices

And so, to tell the truth, of ideas

The prejudice of the idea

The idea of ​​prejudice

That no radio or TV channel

Wants or can denounce

Or a little bit

But with a little fire

Like Arte, it's on TV

The representation of the enlightened bourgeoisie

But few people want to watch it

However, it's not anarchy

Where reflection is reflected, and it's infinity!

Exclusion everywhere

Segregation everywhere

As in Freemasonry

80 percent men, that's small

No women in some Masonic obediences

And that wants to give lessons in ethics

In truth, its perception is mythological

And it has little political influence

A lot of folklore

Rituals, degrees, grades, always and again

Use of secrecy

Secret of use

Founded in 1723, by the Scottish pastor

The late (1678 - 1739) James Anderson, not naive

But still prohibitions

To women, to slaves, to the immoral, that was the convention!

Everything is established as property

Individual or collective, the idea of ​​property

The property of the idea

As a security

Which is an immobility

Goods, things, human beings, ideas

No property is legitimate

All property is illegitimate

Property of illegitimacy

Illegitimacy of property

The notion of inheritance to perpetuate it

The notion of work to deserve it

Identification with property

Property of identification

Like art

To justify, in the world, all the bazaars

And it's fire (1898 - 1980) Rose Valland

Captain of fine arts

From the Jeu de Paume museum, spy, valiant soldier

Between 1940 and 1944, 100,000 works stolen

But 60,000 of them will be recovered

Others, thanks to action of the late Rose Valland, forgotten woman

The Nazis wanted to steal everything

Memory of plunder

Pillage of memory

But everything or almost everything was taken back

Little by little

In depots and warehouses

And in salt mines, not so silly

Everything had to be gathered together

Identify, sort, restore

This art historian

With her efforts, was not stingy

She was a lesbian

And lived with a young girl, not bad

And speaking of identification

Another one, but who mocks us, in her domination

Because precisely, we never know it

Subconscious process that we ignore

Like the cinema

Provides us with a few cases

And among others, here are two

Clovis Cornillac (born in 1967)

A feu (1922 - 2004) Serge Reggiani

Alain Fromager (born in 1960)

A feu (1922 - 1959) Gérard Philipe

In the way of playing roles

It goes unnoticed, it's funny

I take these two examples

Among others, then, but it's broader

And then they are two friends

To the independent director who is my cousin

But there are heaps, in imitation

But there are heaps, in identification

In science, in politics, in art, in sport

Everything is living, everything is dead

The living is dead

The dead is alive

For all backgrounds, all sides

In this field, it's the same port!

Because deep down

We know nothing

Except, namely, that we know nothing

The ignorance that connects us is our only link

Ignorance as the only good

Thus

The mystery of bats

Unknown critters, and 10, 20, 40 years of life?

Everything underground

Like a riddle, comes back to us

Unlike the political world

And every vote endorses this horrible colic

The world is like Fort McMurray

The world of money, Fort McMoney

The oil sands

For capital, shale gas, it's bright

40,000 employees, wage slavery

There, it's in Canada

It's especially the whole world that is already there

To degrade everything, humiliate everything

To damage everything, pollute everything

A world of shit, shit food

For rich or poor, shitty lives

There is no longer even politics

But for business to be done, a whole clique

All governments

Thieves, liars, murderers, gangsters, crooks, crooks

Every vote is therefore truly disgusting

In politics, everything is calculation

Generalized wooden language, it's ridiculous

Like March 2 1955 in Montgomery

In Alabama, in the United States

Where a young black girl of 15, Claudette Colvin

Refused to give up her seat to a white American

On a bus, it was good

Huge scandal and protest

But what was not smart

Respecting the criteria of domination

We preferred the more presentable

Late (1913 - 2005) Rosa Parks, more manageable

Not pregnant, she, and less dark skin

Who, several months later, Colvin, wanted to imitate

In the same city

Which was very clever

On both sides

Who did not lack apostles

And everything was instrumentalized

And as usual, by domination, recovered! Social information

Nervous information

Viral information

Like the Spanish colonists

Who with blankets, a crazy idea

Contaminated the Indians with measles

Biological warfare is not new, no luck

Already, it's been several centuries, it was everywhere

Because the virus moves everywhere

No paper

No identity card

Neither old nor new, it is from all centuries

Now, it takes the plane, the train, the subway, the bus

Millions and millions of victims throughout the centuries

Yet it is so small, so tiny

It is the paradox of the viral world

Nervous information is social information!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )