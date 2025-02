CAHS-8 et Dsup, praxis et doxa

L'on ne peut pousser des cris d'orfraie

De tout ce qui nous terrifie d'horribles faits

Comme

Forces armées narcotrafiquées

Forces armées

Contre bandes armées

Souvent, tout y est bien mélangé

Ainsi

De tous les pays et de tous les gouvernements

En fait, aux mains des services du renseignement

Souvent du monde à l'envers

Du faire qui serait à défaire

Ainsi, enfants non maltraités d'Angleterre

Mais de leurs familles en marge pourtant retirés

Et par des institutions légales, gosses violentés

Donc, sous le faux prétexte de l'exploitation de sexualité

Et remis à des familles d'accueil maltraitantes

En fait, en lien avec de la précarité

Ou le plus souvent de la non-conformité

Avec des fratries séparées, suicidées, et des vies brisées

En 2011, 4380 enfants adoptés

Faux parents tyrans sans hospitalité

Mais comme partout, pays, dates, en généralité

Services sociaux anglais, ineptie et débilité

Avec comme ailleurs, de fait, des complicités

De toute une maltraitance institutionnalisée

Sociale, politique, et pour tout discriminer

Des tempêtes émotionnelles de foyer en foyer

De ses racines d'origine, au tout éloigné

Et dans beaucoup de pays, 2025, rien, ou si peu, a bougé !

1963, France, grève des mineurs

Le plus grand déplacement d'enfants

Solidarité, là, avec les grévistes mineurs

Nourriture et dons d'argent

Cent mille familles de grévistes en ferveur

23000 enfants dans des familles charmantes

Pour la bonne cause, cette fois, de façon édifiante

Collecte de fonds, en solution d'attente

Rien n'y était brimborion

Quand les grèves duraient plusieurs semaines

Et pour les enfants y trouver une adéquation

Malgré une extrême répression

Contre les travailleurs du charbon

De Gaulle, Pompidou, y firent des affronts

Mineurs aux cicatrices et brûlures

De vrais durs, mais abdiquer, ils durent

Sublimation, résignation, acceptation

Au tout contraint, au tout forcé

Contre un tout militarisé et CRSisé

Déjà, sur place, loisirs, église, travail, tout confiné

D'une fausse grande famille muselée

Et appartenant à une grande propriété

Bref, du national et de l'extranational

Avec un vrai internationalisme du capital

Comme de toute son immutabilité narcoterroriste

Paroxysme de tout Escobarisme étatiste

De l'El Chapo Guzman mexicaniste

Assassinats, corruption, enlèvements

Colombie, Mexique, autres pays, tout un renouvellement

Femmes et hommes politiques en consentement

Ou de l'élimination, selon les pays, purement et simplement

Et il faut aussi compter avec La'Ndrangheta

Et là, peu ou pas du repenti, voilà

Avec des cartels, tels des tardigrades se régénérant !

Les noms changent

Mais les pratiques vont se répétant

Et en prison des trafics s'y continuant

Quand même la DEA CIA, de l'impuissant

Où il faut, par sécurité, pucer ses agents

Avec des rivaux éliminés et de l'exporté

Mais déjà, en 1947, une filière française, trafic de cocaïne

Mafieux tout organisant de leurs diverses prisons

Avec du lupanar, et prostituées sur mesure

Complicité des hautes autorités qui en furent

Certes

L'Amérique du Sud n'est pas l'Europe

Mais la mafia est cosmopolite des marchandises et interlope

Tout finissant par s'unifier au tout salope

Et avec la cryptobiose des tardigrades

Et il en a environ 1340 espèces

De 0,1 à 1,2 millimètre que tout en dépèce

Protéines ultrarésistantes comme CAHS-8

Dsup, sans cassure de l'ADN, de l'infini à 8

Pouvant résister, mâles ou femelles, aux pires rayons

Avec bientôt toute son exploitation

Quand le tout petit

Renvoyant à l'espace et à son infini

Fini de l'infini, infini du fini

Des médicaments à l'astronautique

Toujours une utilisation technologique

Quand l'on pourrait avec un esprit critique

En faire d'autres utilisations, une autre politique

Tout pouvant s'utiliser

Ce qui importe, c'est la façon de l'utiliser !

Patrice Faubert ( 2025 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

We cannot cry out in alarm

Of all that terrifies us, horrible facts

Like

Drug-trafficking armed forces

Armed forces

Against armed gangs

Often, everything is mixed up

Thus

Of all countries and all governments

In fact, in the hands of intelligence services

Often the world upside down

Of doing that would have to be undone

Thus, non-abused children from England

But from their families on the margins yet removed

And by legal institutions, abused kids

Therefore, under the false pretext of sexual exploitation

And handed over to abusive foster families

In fact, in connection with precariousness

Or most often non-conformity

With separated siblings, suicides, and broken lives

In 2011, 4,380 adopted children

False tyrant parents without hospitality

But like everywhere, countries, dates, in general

English social services, ineptitude and stupidity

With as elsewhere, in fact, complicity

Of a whole institutionalized mistreatment

Social, political, and to discriminate everything

Emotional storms from home to home

From its original roots, to the very distant

And in many countries, 2025, nothing, or so little, has moved!

1963, France, miners' strike

The largest displacement of children

Solidarity, there, with the striking miners

Food and donations of money

A hundred thousand families of fervent strikers

23,000 children in charming families

For a good cause, this time, in an edifying way

Fundraising, as a temporary solution

Nothing was trinkets

When the strikes lasted several weeks

And for the children to find a match there

Despite extreme repression

Against the coal workers

De Gaulle, Pompidou, made affronts there

Miners with scars and burns

Real tough guys, but abdicating, they last

Sublimation, resignation, acceptance

To everything constrained, to everything forced

Against a militarized and CRSized everything

Already, on site, leisure, church, work, everything confined

Of a false big muzzled family

And belonging to a large property

In short, from the national and the extranational

With a true internationalism of capital

As with all its narcoterrorist immutability

Paroxysm of all statist Escobarism

Of the Mexicanist El Chapo Guzman

Assassinations, corruption, kidnappings

Colombia, Mexico, other countries, a whole renewal

Politicians in consent

Or elimination, depending on the country, purely and simply

And we must also take into account La'Ndrangheta

And there, little or none of the repentant, that's it

With cartels, like regenerating tardigrades! The names change

But the practices are repeated

And in prison, trafficking continues

When even the DEA CIA, of the powerless

Where, for security, it is necessary to chip its agents

With eliminated rivals and exported

But already, in 1947, a French network, cocaine trafficking

Mafiosi organizing everything from their various prisons

With brothels, and tailor-made prostitutes

Complicity of the high authorities who were there

Certainly

South America is not Europe

But the mafia is cosmopolitan of goods and shady

Everything ends up unifying with the whole slut

And with the cryptobiosis of tardigrades

And there are about 1340 species

From 0.1 to 1.2 millimeters that everything dismembers

Ultra-resistant proteins like CAHS-8

Dsup, without breaking DNA, of infinity at 8

Able to resist, males or females, the worst rays

With soon all its exploitation

When the very small

Referring to space and its infinity

Finish of infinity, infinity of the finite

From medicines to astronautics

Always a technological use

When we could with a critical mind

Make other uses of it, another policy

Everything can be used

What matters is the way to use it!

Patrice Faubert (2025) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )