L'objectivité n'existe pas

Tous ces gens

Que nous rencontrons

Et à qui, si peu, nous ressemblons

Elle est si multiple la fragmentation

Que leur dire ?

Quoi leur dire ?

Au travail, au bureau, à l'usine, à l'université, au stade, à l'école

En famille, en manifestation, dans les relations, rien ne décolle

On se fait la gueule

A moins de parler rugby

Avec les gens qui s'intéressent au rugby

A moins de parler cinéma

Avec les gens qui s'intéressent au cinéma

On se fait la gueule

A moins de parler de ceci ou de cela

Avec les gens qui s'intéressent à ceci ou cela

Il n'est pas toujours possible de nous éviter

Alors il faut faire semblant, figurer

Religion, politique, sujets qui peuvent fâcher

Sont souvent soigneusement évités

Sinon

L'on ne se fait plus la gueule

Mais l'on se casse la gueule

Tout cela

Ne va pas sans hypocrisie

Mais il en va ainsi

Tous les gens que nous voyons

Par contrainte ou par obligation

Même le copain du copain

Ou autre option, le capital est malin

Dans la famille, c'est encore plus contraint

Nous faisons bonne figure

Pour ne pas nous casser la figure

Pas les mêmes idées

Pas les mêmes affinités

Pas les mêmes sensibilités

Pas les mêmes façons de voir

Car pas les mêmes histoires

C'est tout comme dans la société

Pour moi, toi, elles, eux, ils

Pour les autres, nous sommes pédants ou imbéciles !

Tout autre que soi

Est finalement une énigme

Tout autre que soi

Est une apparition, comme dans un film

Pourtant

Ce sont les mêmes conditionnements

Avec qui nous entoure les mêmes applaudissements

Ou le plus souvent, un même dénigrement

Mais le plus souvent, c'est la réaction du mutuel évitement !

Pas de hasard

Qui de notre ignorance est le bâtard

Tout se lie, tout s'y lit

Comme quand le bâti est pourri

Dans des cités françaises

De quoi l'avoir mauvaise

Et c'est la ville de Clichy

Sous-bois, ô quelle ironie

Octobre 2005, Bouna Traoré ( 15 ans )

Octobre 2005, Zyed Benna ( 17 ans )

Des jeunes qui furent tués

Par la violence policière, encore des policiers

Un synonyme, et la banlieue s'enflamme

Le capital en fait tout un drame

Pourtant

Rien de plus compréhensible

C'est le contraire qui est incompréhensible

Transports inexistants

Des habitations lugubres

Des habitations insalubres

C'est pas vraiment marrant

Discrimination sociale, sélection de classe

Orientation sociale

Selon les besoins du capital

C'est toujours la lutte des classes

Supercherie des missions locales

Relais de la discrimination sociale

Du bruit partout, l'on devient folle, l'on devient fou

C'est comme un tout

Mathématiques de l'émeute

L'émeute des mathématiques

Rien de plus étonnant

Que l'adaptabilité à l'enfer permanent

Dans notre société pourrie

Tout se lie, tout s'y lit

Dans la pensée séparée, tout se vit

Comme l'éruption du Laki

En juin 1783, d'Islande, un volcan

Des répercussions sur toute l'Europe occidentale

Tout est interconnecté, rien de paradoxal

Et de la famine en France

Cela en est une cause, une évidence

Avec le facteur politique et social

Rien de manichéen, ni bien, ni mal

Tout cela

Fit le renversement de la monarchie

Pour la classe émergente de la bourgeoisie

En vérité, pas une, mais des bourgeoisies

Comme l'éruption du Tambora

En Indonésie en 1815, effet jusqu'en Europe, voilà

Pluies diluviennes, année sans été

Temps modifié jusqu'à la prochaine année

Ce fut aussi waterloo

Le dictateur Napoléon et son armée

Ne pouvant se déplacer

Dans un sol embourbé

Enfin, c'est une petite éventualité

Contrairement

A feu ( 1797 - 1851 ) Mary Shelley

Qui à Genève, sous la pluie incessante, s'ennuyait

Cela lui inspira le livre

Et aussi

En défi à de proches amis

Le fameux ( 1816 ) " Frankenstein " d'expérimentation, ivre

Tout se lie, tout s'y lit, tout se relie

Le volcanisme façonne la Terre

Le volcanisme est comme sa mère

Trapps et crises majeures

Tout le reste s'y mélange, c'est mineur

Produits soufrés, ( vitriol ) l'acide sulfurique

Et de longs hivers volcaniques

Le problème de la Terre, c'est l'astroblème

Enfin pour le vivant, pour elle, pas vraiment un problème

Et c'est, en France, Rochechouart-Chassenon, dans le passé

Il y a 200 millions d'années

Avec des traces bien cachées

Un cratère de 20 km

Diamètre estimé de l'astéroïde, 1,5 km

1 million de fois, en puissance

La bombe d'HIroshima ( 1945 ), là, c'était démence

Tout, donc, agit sur tout

Des autres, nous sommes les folles, les fous

Comme la peinture répulsive des bateaux

Contre les algues qui freinent les gros rafiots

Cette tributyltine qui est un poison

Pour huîtres, algues, mais aussi poissons

Avec des changements de sexe

Car la diversité se vexe

Et les êtres humains

A leur tour, vont les manger, tout est en commun !

L'humanité inhumanité

Est maintenant soumise

A toutes les humiliations

A toutes les aliénations

A toutes les fausses contestations

A toutes les comparaisons, donc à toutes les compétitions

Il faudrait une manifestation

Avec un seul slogan

Mais elle serait interdite

Car totalement inédite

Et cela serait la prison

Pour apologie du meurtre

Là, au moins, rien de neutre

Ce slogan serait :

" Pendez-les haut et court "

Détournement du film ( 1968 ) " Pendez-les haut et court "

A tout le personnel politique, il s'adresserait

Mais hélas

Devant les laquais du capital

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, du capital

La plupart des gens sont en admiration

Ils et elles feraient les mêmes choses, par imitation

Sans compter toutes les organisations

Qui utilisent et exploitent les militantes et les militants

Pire qu'avec leurs subalternes, les patrons

Tout cela c'est la contre-révolution !

Alors que tout est absolument contestable

Alors que tout est absolument détestable

La plupart des gens sont comme des robots

Automatisés, formatés, conditionnés, plus qu'idiots

Et au fond, toute la ribambelle

C'est moi, toi, ils, eux, elles

Tu n'entres pas dans mon signifiant

Je n'entre pas dans ton signifiant

Nous nous servons des mêmes mots

Pourtant ils nous semblent faux

Après chaque rencontre voulue ou imposée

Que la vie fait, autrement, je ne puis penser

Chacune et chacun dans son coin

Nous éviter pour ne pas nous tuer

Pour ne pas se disputer, comme seul moyen !

Du capital, et de son aberration

Chaque être humain est une représentation

Comme un tout de la fragmentation

Ce qui est aussi propre à chaque parti, à chaque organisation

De l'individu au collectif

Personne n'est jamais lucide ou objectif

Sa propre expérience

Sa propre souffrance

Pourtant de l'humanité entière, une évidence

Tout nous utilise, tout nous jette

Du capital nous sommes les miettes

Tout nous est intérêt et calcul

A toute vraie révolution, l'espèce humaine est ridicule

Nous sommes les marionnettes du capital

Guerre contre soi, guerre contre les autres, c'est infernal

Mais qui le sait vraiment ?

Ne pas y penser, c'est plus reposant

Moins déstabilisant, moins déprimant, moins angoissant

La plupart des gens recherchent la soumission

A l'autorité, aux arts, au sport, à la science, à l'idéologie, à la religion

A la croyance, à la drogue, à cela, à ceci

Ils et elles sont contents d'être soumis

Toutes les béquilles qui nous miment

Contre l'angoisse ou la déprime

Pour que l'apparence frime

Sinon tout est du chinois

Et cela, à personne, ne fait foi !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

All these people

That we meet

And to whom, so little, we resemble

It is so multiple the fragmentation

What to say to them?

What to say to them?

At work, in the office, at the factory, at university, at the stadium, at school

With family, at demonstrations, in relationships, nothing takes off

We are angry

Unless we talk about rugby

With people who are interested in rugby

Unless we talk about cinema

With people who are interested in cinema

We are angry

Unless we talk about this or that

With people who are interested in this or that

It is not always possible to avoid us

So we have to pretend, to show off

Religion, politics, subjects that can upset

Are often carefully avoided

Otherwise

We are no longer angry

But we break our faces

All this

Does not go without hypocrisy

But that's how it is

All the people we see

By constraint or obligation

Even the friend of the friend

Or another option, capital is smart

In the family, it is even more constrained

We put on a good face

For not to break our faces

Not the same ideas

Not the same affinities

Not the same sensitivities

Not the same ways of seeing

Because not the same stories

It's just like in society

For me, you, them, them, they

For the others, we are pedants or imbeciles!

Anything other than oneself

Is ultimately an enigma

Anything other than oneself

Is an apparition, like in a film

However

They are the same conditionings

With whom the same applause surrounds us

Or more often, the same denigration

But more often, it is the reaction of mutual avoidance! No coincidence

Who is the bastard of our ignorance

Everything is linked, everything can be read there

Like when the building is rotten

In French cities

Enough to be angry

And it's the city of Clichy

Undergrowth, oh what irony

October 2005, Bouna Traoré (15 years old)

October 2005, Zyed Benna (17 years old)

Young people who were killed

By police violence, more police

A synonym, and the suburbs go up in flames

Capital makes a big drama out of it

However

Nothing is more understandable

It's the opposite that is incomprehensible

Non-existent transport

Gloomy housing

Unsanitary housing

It's not really funny

Social discrimination, class selection

Social orientation

According to the needs of capital

It's always the struggle of classes

Deception of local missions

Relay of social discrimination

Noise everywhere, we go crazy, we go crazy

It's like a whole

Mathematics of the riot

The riot of mathematics

Nothing more astonishing

Than adaptability to permanent hell

In our rotten society

Everything is linked, everything can be read there

In separate thought, everything is experienced

Like the eruption of Laki

In June 1783, from Iceland, a volcano

Repercussions on all of Western Europe

Everything is interconnected, nothing paradoxical

And famine in France

This is a cause, an obviousness

With the political and social factor

Nothing Manichean, neither good nor bad

All this

Caused the overthrow of the monarchy

For the emerging class of the bourgeoisie

In truth, not one, but several bourgeoisies

Like the eruption of Tambora

In Indonesia in 1815, effect as far as Europe, here it is

Torrential rains, year without summer

Changed weather until the next year

It was also waterloo

The dictator Napoleon and his army

Unable to move

In a muddy ground

Finally, it is a small possibility

Contrary

On fire (1797 - 1851) Mary Shelley

Who in Geneva, under the incessant rain, was bored

This inspired the book

And also

In defiance of close friends

The famous (1816) "Frankenstein" of experimentation, drunk

Everything is linked, everything can be read there, everything is connected

Volcanism shapes the Earth

Volcanism is like its mother

Traps and major crises

Everything else mixes there, it is minor

Sulfur products, (vitriol) sulfuric acid

And long volcanic winters

The problem of the Earth is the astrobleme

Finally for the living, for her, not really a problem

And it is, in France, Rochechouart-Chassenon, in the past

200 million years ago

With well hidden traces

A crater of 20 km

Estimated diameter of the asteroid, 1.5 km

1 million times, in power

The HIroshima bomb (1945), there, it was madness

Everything, therefore, acts on everything

Of others, we are the crazy ones

Like the repellent paint on boats

Against the algae that slow down big tubs

This tributyltin which is a poison

For oysters, algae, but also fish

With sex changes

Because diversity is offended

And human beings

In turn, will eat them, everything is in common!

Humanity inhumanity

Is now subjected

To all humiliations

To all alienations

To all false protests

To all comparisons, therefore to all competitions

A demonstration would be needed

With a single slogan

But it would be forbidden

Because it is totally unprecedented

And that would be prison

For the apology of murder

There, at least, nothing neutral

This slogan would be:

"Hang them high and short"

Diversion of the film (1968) "Hang them high and short"

To all political personnel, it would be addressed

But alas

In front of the lackeys of capital

Far left, left, right, far right, of capital

Most people are in admiration

They would do the same things, by imitation

Not to mention all the organizations

Who use and exploit activists

Worse than with their subordinates, the bosses

All this is the counter-revolution! While everything is absolutely questionable

While everything is absolutely detestable

Most people are like robots

Automated, formatted, conditioned, more than idiots

And deep down, the whole bunch

It's me, you, they, them, them

You don't enter my signifier

I don't enter your signifier

We use the same words

Yet they seem false to us

After each meeting wanted or imposed

What life does, otherwise, I cannot think

Each and everyone in their corner

Avoid us so as not to kill each other

So as not to argue, as the only way!

Of capital, and its aberration

Each human being is a representation

As a whole of fragmentation

Which is also specific to each party, to each organization

From the individual to the collective

No one is ever lucid or objective

His own experience

His own suffering

Yet of all humanity, an obvious fact

Everything uses us, everything throws us away

Of capital we are the crumbs

Everything is interest and calculation

In any true revolution, the human species is ridiculous

We are the puppets of capital

War against oneself, war against others, it is hellish

But who really knows? Not thinking about it is more relaxing

Less destabilizing, less depressing, less distressing

Most people seek submission

To authority, to the arts, to sport, to science, to ideology, to religion

To belief, to drugs, to this, to that

They are happy to be submissive

All the crutches that mimic us

Against anxiety or depression

So that appearances show off

Otherwise everything is Chinese

And that, to no one, is authentic!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )