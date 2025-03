Paraphysique miscellanées de l'aggiornamento

" L'homme saura t-il s'adapter à l'homme "

Gilles Boeuf ( né en 1950 ) biologiste

19h38, 26 juillet 1944

La résistance française se met en 4

Devant l'incessant problème d'argent

Dont le manquement était permanent

Toujours le nerf de la guerre

Toujours la chose première

Et des compromissions, des magouilles

Quand un peu, l'Histoire, on fouille

Mais il y avait plus éthique

Comme le hold-up patriotique

L'attaque d'un wagon-postal

De la Banque de France, pas mal

Avec un bon de réquisition

Celui de 1944, bon 306, le champion

Salut aux 150 maquisards

Qui furent grandement débrouillards

150 sacs, 5 tonnes de billets

2 milliards 280 millions, moins les frais

Car 10 francs par sac, en effet

1500 francs, cela fait

Le plus gros casse de l'Histoire

400 millions d'euros, il faut le croire

C'était à Neuvic sur l'Isle

Que l'on mit dans le mille !

La Banque de France

Ne porta pas plainte

Par les contribuables, elle revint dans ses finances

Comme une façade toujours repeinte

La résistance en profita

Mais aussi des opportunistes, déjà

Et la plus grande partie se dilapida

Cela fit jaser, puis tout se dissipa

Aussi à des partis politiques

Et à des particuliers, une éternelle polémique

Finalement, l'on ne put dire de personne, qu'il profitât !

Car c'était une fortune colossale

Dans une époque aux idées sales

Où à partir de juin 1940

S'effectuèrent 80 pour cent des parachutages

Sur l'ensemble de la guerre, c'est pas une image

Et l'on s'habillait en parachute

Comme du bas nylon recyclé, mais chut

Donc, un commando décidé

Bien équipé et surtout très motivé

De quelques dizaines d'individus

Encore de nos jours, au capital, pourrait montrer son cul

Prendre d'assaut n'importe quel objectif

Mais la surveillance est là, qui empêche cet actif

Le capital doit tout prévoir

Quand tant de gens sont dans le désespoir

C'est du blanquisme imaginaire

Dans un temps désespérément réactionnaire

Dans les idées, depuis des décennies, c'est si stationnaire

Car les familles politiques

Qui à la vie, sont toutes tragiques

Ne sont pas loin

De près, de loin, même pétrin

A tout moment, TOUT peut s'effondrer

Qui ne le sait, c'est de notoriété

C'est donc comme la famille Kim

Des spécialistes de tous les crimes

En Corée du Nord, qui sert à équilibrer

La politique de dirigeants tarés

400.000 prisonniers politiques

Manger des excréments, du rat, état critique

En Suisse, il passa son adolescence à s'amuser

Le Kim présent en activité

Dans son pays, il fut parachuté

C'était cela ou être lui-même exécuté !

D'une façon moins évidente

D'une façon moins démente

Les Kim sont de tous les pays

D'autres méthodes, d'autres stratégies

Mais en définitive, le même produit fini

Au capital, tout doit se soumettre

Et tout l'art du paraître

Et tout l'art de faire disparaître

Pour cela

Il faut de la foule

De la surpopulation, immense houle

Dans laquelle, toute raison, coule

Et

Il y a 10.000 ans

Cinq millions de personnes

A l'an zéro de notre ère

250 millions de personnes

En 1790/1800

1 milliard de personnes

En 1930

2 milliards de personnes

En 1960

3 milliards de personnes

En 1975

4 milliards de personnes

En 1987

5 milliards de personnes

En 2000

6 milliards de personnes

En 2010

7 milliards de personnes

Et maintenant, et maintenant

Au moins, et ce par an

55 millions de personnes en plus

Pour les tyrannies, c'est un bonus

Et les enfants deviennent des adolescents puis des adultes

Qui devront survivre dans un monde de brutes

Voilà bien notre Holocène

Plus aucun espace sur la scène

L'Anthropocène qui met tout en scène

Tout le monde s'y noie, s'y malmène

Même les diverses bourgeoisies en parlent, haut

Dans leur théâtre, leur cinéma, tous leurs journaux

De toute récupération, c'est le lot

Quand la bourgeoisie fait son rot !

Et maintenant

L'on nous parle de notre santé

Environnement tridimentionnel, virtuelle réalité

La neuropsychologie dans un monde déliré

Traumatismes crâniens, troubles cognitifs

Démences, Alzheimer, Parkinson, tout un dispositif

En phase de développement, pour les traiter

Mais c'est quand la vie est devenue impossible

Que la science du capital, croit tout possible

En effet, si la société était saine

Plus besoin de la stimulation magnétique transcrânienne

Pour soulager toutes les douleurs chroniques

Qui deviennent comme pandémiques !

Et puis

A force de manger du poisson au mercure

Lotte, thon, raie, dorade, autre friture

Voilà 1,800 million de bébés

En Europe, qui sont contaminés

Et dans nos cheveux

0,58 microgramme de méthylmercure

Le capital nous mène la vie dure

Pour toi, moi, ils, elles, eux !

Nonobstant

En 1866, apparaît le mot écologie

Cependant

En 1985, apparaît le mot biodiversité

Mais ce sont des définitions

Qui existaient avant leur apparition

Comme les patrons

Qui ont besoin des employés et des ouvriers

Alors que les employés et les ouvriers

N'ont aucunement besoin des patrons

C'est là la force du conditionnement

Qui fait tous les comportements

Comme aussi l'humanité qui a besoin des plantes

Alors que les plantes

N'ont aucunement le besoin de l'humanité

Au contraire, l'humanité sait tout exterminer !

Comme en France

En 1950, 10 millions de grands hamsters

400 de nos jours, la belle affaire

Terminus, il faut au moins 1500 individus

Pour que pour une espèce, le combat continue

C'est la destruction des haies, la monoculture

La chimie contre la polyculture

Tout biocide comme seule culture !

Et toujours autant de nazis et de fascistes

Des gens à tuer, nous sommes sur la liste

Ils et elles sont en pavillon ou dans des cités

Nos voisins et voisines, impossible de les éviter

Tous les partis du capital

Le capital des partis

D'extrême gauche, de gauche, du centre, de la droite, de l'extrême droite

Le capital de la pensée étroite

De cette réclame, de cette propagande, cela se dit

Mais ces fascistes et ces nazis se disputent aussi

Pas tous les gens, heureusement

Mais les convaincus et donc les militantes et les militants !

Certes

Dans une goutte d'eau de mer

C'est comme un univers

Cent mille bactéries

Cent mille microalgues

Cent millions de virus

L'heure d'affluence dans ce bus

1 million de cellules

Des chiffres qui vraiment, allument

Mais

1784, la machine à vapeur

Feu ( 1736 - 1819 ) l'ingénieur James Watt est à l'heure

Début de la révolution industrielle

Le capitalisme se fait la mine belle

Un plus pour l'apocalypse

Qui s'oublie par des éclipses

Et donc pas 4 mais 5 cavaliers

L'être humain aussi y est zélé

Régressions marines, le paléogéographique

Le volcanisme, l'anoxie océanique

Et en 5 les météorites

Histoire de la planète Terre et de ses rythmes

Flux et reflux, toujours

Tout se nourrit dans la même cour

En Autriche, fin du dix-septième siècle

Des fourmis spéciales pour refermer les plaies

En France, encore au dix-septième siècle

L'homosexualité en vogue, chez les jeunes nobles, c'est un fait

Ou autre exemple désuet

Feu ( 1663 - 1736 ) Eugène de Savoie

Qui en sa stratégie avait la foi

Contre les soldats ottomans à Zenta en 1697, grande bataille

Où il trouva chez l'adversaire, vite la faille

Grand chef militaire

Arriviste et sanguinaire

Environ 30.000 morts chez les soldats ottomans

Environ 2000, avec les blessés, de son côté, seulement

Pour lui une rapide promotion

Sans s'occuper de la tradition

Il annonçait le bonapartisme

Avant l'heure, une sorte de fascisme

Certes

Les appellations ne sont pas les mêmes

Mais c'est toujours le même phénomène !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"Will man be able to adapt to man?"

Gilles Boeuf (born in 1950) biologist

7:38 p.m., July 26, 1944

The French Resistance bends over backwards

Faced with the incessant problem of money

Which was constantly lacking

Always the crux of the matter

Always the primary concern

And compromises, shenanigans

When you dig a little deeper into History

But there were more ethical things

Like the patriotic hold-up

The attack on a postal wagon

From the Bank of France, not bad

With a requisition slip

The one from 1944, good 306, the champion

Hail to the 150 resistance fighters

Who were extremely resourceful

150 bags, 5 tons of banknotes

2 billion 280 million, less expenses

Because 10 francs per bag, in Indeed, 1,500 francs, that makes

The biggest heist in history

400 million euros, you have to believe it

It was in Neuvic-sur-l'Isle

That they hit the nail on the head!

The Bank of France

Did not file a complaint

Through taxpayers, it recovered its finances

Like a constantly repainted facade

The resistance took advantage

But also opportunists, already

And most of it was squandered

It got people talking, then it all dissipated

Also to political parties

And to individuals, an eternal controversy

In the end, no one could be said to have profited! Because it was a colossal fortune.

In an era of dirty ideas.

Where, from June 1940 onward,

80 percent of parachute drops were carried out.

Over the entire war, it's not a picture.

And we dressed in parachutes.

Like recycled nylon stockings, but shh.

So, a determined commando.

Well equipped and above all highly motivated.

Of a few dozen individuals.

Even today, capital could show its ass.

Assault any objective.

But surveillance is there, which prevents this asset.

Capital must foresee everything.

When so many people are in despair.

It's imaginary Blanquism.

In a desperately reactionary time.

In ideas, for decades, it's been so static.

Because political families.

Who in life are all tragic.

Are not far away.

Nearby, from afar, even in trouble.

At any moment, EVERYTHING can collapse.

Who doesn't know, It's notorious

So it's like the Kim family

Specialists in all crimes

In North Korea, which serves to balance

The politics of deranged leaders

400,000 political prisoners

Eating feces, rats, critical condition

In Switzerland, he spent his adolescence having fun

The Kim present in activity

In his country, he was parachuted

It was that or be executed himself! In a less obvious way

In a less insane way

The Kims are from all countries

Other methods, other strategies

But ultimately, the same finished product

To capital, everything must submit

And all the art of appearances

And all the art of making things disappear

For that

You need crowds

Overpopulation, an immense swell

In which all reason flows

And

10,000 years ago

Five million people

In the year zero of our era

250 million people

In 1790/1800

1 billion people

In 1930

2 billion people

In 1960

3 billion people

In 1975

4 billion people

In 1987

5 billion people

In 2000

6 billion people

In 2010

7 billion people

And now, and now

At least, and this per year

55 million people in more

For tyrannies, it's a bonus

And children become teenagers and then adults

Who will have to survive in a world of brutes

This is our Holocene indeed

No more space on stage

The Anthropocene that puts everything on stage

Everyone is drowning in it, mistreating themselves

Even the various bourgeoisies talk about it, loudly

In their theaters, their cinemas, all their newspapers

This is the fate of all recuperation

When the bourgeoisie burps! And now

We're being told about our health

Three-dimensional environment, virtual reality

Neuropsychology in a delusional world

Head injuries, cognitive disorders

Dementia, Alzheimer's, Parkinson's, a whole system

In the development phase, to treat them

But it's when life has become impossible

That the science of capital believes everything is possible

Indeed, if society were healthy

No more need for transcranial magnetic stimulation

To relieve all chronic pain

Which is becoming pandemic!

And then

By dint of eating fish with mercury

Monkfish, tuna, skate, sea bream, other fried fish

Here are 1.8 billion babies

In Europe, who are contaminated

And in our hair

0.58 micrograms of methylmercury

Capital is making life difficult for us

For you, me, them, them!

Notwithstanding,

In 1866, the word ecology appeared.

However,

In 1985, the word biodiversity appeared.

But these are definitions.

That existed before their appearance.

Like bosses.

Who need employees and workers.

While employees and workers

Have no need of bosses.

That is the power of conditioning.

That determines all behaviors.

Like humanity, which needs plants.

While plants

Have no need of humanity.

On the contrary, humanity knows how to exterminate everything!

As in France,

In 1950, there were 10 million European hamsters.

400 today, a big deal.

End of the story: at least 1,500 individuals are needed.

For a species to continue the fight.

It's the destruction of hedges, monoculture.

Chemicals versus polyculture.

All biocides as the only crop! And still so many Nazis and fascists

People to kill, we're on the list

They're in single-family homes or housing projects

Our neighbors, impossible to avoid

All the parties of capital

The capital of parties

Far left, left, center, right, far right

The capital of narrow thinking

This advertising, this propaganda, is what people say

But these fascists and Nazis also fight

Not all people, fortunately

But the convinced and therefore the activists! Certainly

In a drop of seawater

It's like a universe

One hundred thousand bacteria

One hundred thousand microalgae

One hundred million viruses

Rush hour on this bus

One million cells

Numbers that really light up

But

1784, the steam engine

Fire (1736-1819) engineer James Watt is on time

Beginning of the industrial revolution

Capitalism is putting on a brave face

A plus for the apocalypse

Which is forgotten by eclipses

And so not 4 but 5 horsemen

Human beings are also zealous

Marine regressions, paleogeography

Volcanism, oceanic anoxia

And in 5, meteorites

History of planet Earth and its rhythms

Ebb and flow, always

Everything feeds in the same courtyard

In Austria, late seventeenth century

Special ants to close The Plagues

In France, still in the seventeenth century

Homosexuality was fashionable among young nobles, it was a fact

Or another outdated example

The late (1663-1736) Eugene of Savoy

Who had faith in his strategy

Against the Ottoman soldiers at Zenta in 1697, a great battle

Where he quickly found the flaw in the enemy

Great military leader

Upstart and bloodthirsty

Around 30,000 dead among the Ottoman soldiers

Around 2,000, including the wounded, on his side, only

For him, a rapid promotion

Without regard for tradition

He announced Bonapartism

Ahead of its time, a kind of fascism

Certainly

The names are not the same

But it's still the same phenomenon!

Patrice Faubert (2015) whore, whore, poet, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)