Paraphysique du viol

"Seul l'écrivain sans public peut se permettre le luxe d'être sincère. Il ne s'adresse à personne; tout au plus à soi-même. "

E.M. Cioran (1911-1995) "Le mauvais démiurge"

Et même si le gène

FOXP2 est le bagage

Pour le langage

C'est néanmoins, la culture, qui le mène

Et puis les chiffres

Ne font que nous égarer

Quand bêtement, nous voulons comparer

Car tout différemment, est organisé

Entre l'homme et le chimpanzé

Cela n'est pas un code génétique

A 99 pour cent identique

Mais plutôt, 40 millions

De mutations, 20 millions

Pour l'homme et 20 millions

Pour le chimpanzé, et donc tout nombre

Est à toute vérité, une ombre!

Un pour cent, c'est peu

20 millions, c'est énorme, c'est pas le même feu

Toute comparaison est ainsi truqueuse

Quand on veut la réalité malheureuse

Certes, il faut hypnotiser le public

En maniant des numérations à la trique

Quand la science se veut féerique

Ce qui à la connaissance, n'est jamais bénéfique!

Partout, s'affiche la réification

D'êtres humains déboussolés, solitaires

Où tout le monde, toujours, se perd

Aucune rencontre réelle n'est possible

Quand le cerveau grille un fusible

Non, cette société n'est pas marrante

Car pour y vivre, il faut être sycophante!

Et à Krapina, en Croatie, ailleurs aussi

Le préhistorien nous le dit

D'après certains vestiges

Qui nous donnent le vertige

Anthropophage, aurait été, l'homme de Néandertal

Mais le prouver, avec certitude, reste le graal !

Et puis après ?

De nos jours, nous mangeons de la viande animale

Et cela serait un moindre mal ?

Et ce, sans rite funéraire

Et ce, sans rite alimentaire

Comme la crise du dipsomane

Une sorte de culte kleptomane

Manger n'importe quel animal

C'est être une sorte de cannibale

Car l'animal humain est un animal

Car l'animal non-humain est un animal

Et la vie c'est la vie

Elle n'est d'aucune hiérarchie

Même si, avec le temps, elle se complexifie !

Tous les jours, en 2012, dans le monde

Et années du passé, et années du futur, mais, d'une même fronde

Et par milliers, et par milliers, infernale ronde

En France et donc ailleurs, sans aucune cour

Des femmes sont violées

Leurs sexes sont forcés

Et à jamais traumatisés

Leurs esprits sont faussés

Et à jamais rancuniers

Chaque jour

200 viols en France

Chaque année, dans le monde

Au moins, un million de viols, c'est la transe !

Et peu de plaintes sont déposées

Seulement une minorité est donc classée!

Et c'est le plus souvent

Un familier ou un proche

C'est encore plus moche

Mais la prison

N'est jamais la solution

Car la prison

Est toujours une régression

Ce qu'il faut

Et ce dès l'enfance

C'est une nouvelle éducation

Pour éradiquer toute future violence

Et accoucher un monde nouveau, et bon !

La misère sexuelle

Du mâle, dans l'odieux, peut s'exprimer

Car à la sexualité, on coupe les ailes

De plus en plus

Tout se fait, sans amitié

De plus en plus

Tout se fait, sans amour

Les consciences sont violées

Les sexes sont marchandisés

Le viol est global

Le viol est général

Tout est lié, en ce domaine

Comme en toutes choses

Et tant que la raison, restera vaine

Rien ne sentira la rose !

Rien n'est jamais inventé

Tout a toujours existé

Comme les kamikazes japonais, pas si déments

Simplement, il n'y avait plus de carburant !

De génération en génération

Troisième chimpanzé, nous ne faisons qu'imiter

Déjà, les magistrats français

Qui en 1894, aux interdits, se gargarisaient

Pour avec des bouts de corps

De fameux guillotinés anarchistes, propagandistes par le fait

Se faire de beaux objets

C'était l'époque sans équivoque

De feu l'anarchiste (1874-1894) Léon-Jules Léauthier

Contre un ministre serbe, à l'attentat raté

Rien n'est d'aujourd'hui

Tout est d'hier, jamais, on ne le dit

Comme les restaurants du coeur

De feu (1855-1929) Caroline Rémy ou Séverine, pleine d'ardeur

Avec l'asile de la presse

En 1890-1891, c'était mieux que la messe

Pour que les gueux puissent s'abriter

Pour que les miséreux puissent manger

On les appelait alors, les " sans-feux "

Où la malchance sociale, se pressait, à qui mieux mieux

Sous tous les régimes

Quand des réactionnaires manifestent

La répression est inexistante, ou minime

Forcément, car est réactionnaire, tout régime

Comme en novembre 2012, en France

Quand les droites conservatrices et religieuses, de la finance

Font des démonstrations, contre le mariage homosexuel

Et agressent physiquement des féministes, ô belles femelles !

Dans tous les pays

C'est le même processus

Les réactionnaires sont en consensus

Les sadiques et les masochistes, ils les sucent !

Mais souvent, comme en France, à l'UMP

Leurs cadres sont souvent en rivalité

Crétins, mafieux, refoulés, c'est leur majorité !

Mais après tout

Cela n'est que de la politique

Le monde des horreurs et du fric

Tout y est pourri, tout y est fou

Comme moi

Il ne faut jamais voter

Comme moi

Avec rien, il ne faut se marier

Dans nos sociétés

Si profondément réactionnaires

Tous les arts sont réactionnaires

Dans nos sociétés

Si obstinément retardataires

Nos amours, nos amitiés, sont des chimères

C'est le règne

De la pensée séparée

C'est le règne

De la pensée fragmentée

Voilà pourquoi

Les viols du corps

Voilà pourquoi

Les viols de l'esprit

Tout sur Terre, respire cette alchimie

Chaque être humain

Est rempli de prétention

Malgré une répugnante surpopulation

Partout

Nous voyons nos doubles

Partout

Nous voyons nos triples

Ce que nous aurions pu être

Et que nous ne sommes pas

Et que nous sommes, malgré tout, sans le paraître

Ce sont nos pulsions

Qui nous pensent

Ce sont nos pulsions

Qui nous dansent

C'est le cerveau reptilien

Toujours le plus malin

C'est le cerveau reptilien

Qui nous vient

De très très loin

La réflexion sur quelque chose

Est l'opposé de la réaction à quelque chose

La réaction à quelque chose

Engendre toutes sortes de viols

Enfante toutes sortes de guerre

C'est la pulsion qui s'affole

Et ainsi, beaucoup d'idées, sont fausses

Parfaitement admises, et personne ne s'en gausse!

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Only the writer without an audience can allow himself the luxury of being sincere. He is addressing no one; at most himself."

E.M. Cioran (1911-1995) "The bad demiurge"

And even if the gene

FOXP2 is the baggage

For the language

It is nevertheless, the culture, which leads it

And then the numbers

only lead us astray

When stupidly, we want to compare

Because everything differently, is organized

Between man and chimpanzee

This is not a genetic code

99 percent identical

But rather, 40 million

Mutations, 20 million

For the man and 20 million

For the chimpanzee, and therefore any number

Is to all truth, a shadow!

One percent is little

20 million, it's huge, it's not the same fire

Any comparison is thus bogus.

When you want the unhappy reality

Certainly, it is necessary to hypnotize the public

By using cudgel numbers

When science wants to be magical

Which to knowledge, is never beneficial!

Everywhere appears reification

Of confused, lonely human beings

Where everyone always gets lost

No real meeting is possible

When the brain blows a fuse

No, this company is no fun

Because to live there, you have to be a sycophant!

And in Krapina, Croatia, elsewhere too

The prehistorian tells us

According to some remains

that make us dizzy

Cannibal, would have been, Neanderthal man

But proving it, with certainty, remains the holy grail!

And then after ?

Nowadays we eat animal meat

And would that be a lesser evil?

And this, without funeral rite

And this, without food rite

Like the crisis of the dipsomaniac

A kind of kleptomaniac cult

eat any animal

It's being some kind of cannibal

Because the human animal is an animal

Because the non-human animal is an animal

And life is life

She is of no hierarchy

Even if, over time, it becomes more complex!

Every day, in 2012, around the world

And years of the past, and years of the future, but, from the same sling

And by the thousands, and by the thousands, infernal round

In France and therefore elsewhere, without any court

women are raped

Their sexes are forced

And forever traumatized

Their minds are warped

And forever resentful

Each day

200 rapes in France

Every year around the world

At least a million rapes is trance!

And few complaints are filed

Only a minority is therefore classified!

And it's most often

A family member or loved one

It's even more ugly

But the jail

is never the solution

Because the prison

Is always a regression

What's needed

And from childhood

It's a new education

To eradicate all future violence

And give birth to a new and good world!

sexual misery

Of the male, in the odious, can express

Because to sexuality, we cut the wings

More and more

Everything is done, without friendship

More and more

Everything is done, without love

Consciences are violated

Genders are commodified

Rape is global

Rape is general

Everything is linked in this area

As in all things

And as long as reason will remain in vain

Nothing will smell of rose!

Nothing is ever invented

Everything has always existed

Like Japanese suicide bombers, not so demented

Simply, there was no more fuel!

From generation to generation

Third chimpanzee, we only imitate

Already, the French magistrates

Who in 1894, with prohibitions, gargled

For with body parts

Famous anarchist guillotines, propagandists in fact

make beautiful things

It was the unequivocal time

Of the late anarchist (1874-1894) Léon-Jules Léauthier

Against a Serbian minister, in the failed attack

Nothing is today

Everything is from yesterday, we never say it

Like the restaurants of the heart

Fire (1855-1929) Caroline Rémy or Séverine, full of ardor

With the asylum of the press

In 1890-1891, it was better than the mass

So that the beggars can take shelter

So that the poor can eat

They were called then, the "without fires"

Where social misfortune, crowded, who better

Under all regimes

When reactionaries demonstrate

Repression is non-existent, or minimal

Inevitably, because any regime is reactionary

As in November 2012, in France

When the conservative and religious rights, finance

Demonstrate against same-sex marriage

And physically attack feminists, oh beautiful females!

In every country

It's the same process

The reactionaries are in consensus

Sadists and masochists, they suck!

But often, as in France, at the UMP

Their executives are often in rivalry

Cretins, mafia, repressed, it's their majority!

But after all

It's just politics

The world of horrors and money

Everything is rotten there, everything is crazy

Like me

You should never vote

Like me

With nothing, you must not marry

In our societies

So deeply reactionary

All the arts are reactionary

In our societies

So stubbornly late

Our loves, our friendships, are chimeras

It's the reign

of separate thought

It's the reign

of fragmented thinking

that's why

The rapes of the body

that's why

The rapes of the mind

Everything on Earth breathes this alchemy

Every human being

Is filled with pretension

Despite a repugnant overcrowding

Everywhere

We see our doubles

Everywhere

We see our triples

what we could have been

And that we are not

And that we are, despite everything, without seeming it

These are our impulses

Who think of us

These are our impulses

who dance to us

It's the reptilian brain

Always the smartest

It's the reptilian brain

who comes to us

From very very far

thinking about something

Is the opposite of reacting to something

reaction to something

Begets all kinds of rape

Bring forth all kinds of war

It's the impulse that panics

And so many ideas are wrong

Perfectly accepted, and no one makes fun of it!

Patrice Faubert (2012) pouète, pouète, peuète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )